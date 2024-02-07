Şubat…

Benim için küçük kıyamet ve büyük kıyametler ayı…

Annemi bir yıl önce 4 Şubat günü kaybettik… 45 gün süren yaşam savaşını kaybeden biriciğimizin acısını yaşayamadan Türkiye çok büyük bir acıya uyandı.

Asrın felaketi yaşandı…

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Artçıları bile 6.5’in üzerindeydi. Bildiğiniz deprem fırtınası…

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı da deprem vurdu.

YOK OLMUŞ BİR ŞEHİR: HATAY

11 il tamam ama Maraş, Malatya, Adıyaman ve Antep’in bir bölümüyle birlikte Hatay çok büyük hasar aldı.

53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

107 bin 213 kişi yaralandı.

17 Ağustos Depremini yaşadık. Gölcük’ü, Adapazarı’nı, Yalova’yı, Düzce’yi gördüm, yaşadım o süreçte…

12 Kasım’da Düzce’yi, Kaynaşlı’yı Bolu’yu yaşadım…

Ama 6 Şubat’ta Hatay’da gördüklerim başka bir şeydi. Sevgili Cemalettin Öztürk, Süriye Çatak Tek ve Gökhan Şanlıtürk ile Hatay’a gidip yerinde görmüştük. 17 Ağustos’tan kat be kat büyük ve yıkıcı bir deprem düşünün. 400 kilometre yol gidiyorsunuz ve yıkılmış evler hep önünüzde. Neredeyse yok olmuş bir şehir düşünün…

Bölgedeki iki büyük faydaki bin yıllık enerji, açığa çıkmış, bin yılın toprak öfkesi bölgeyi vurmuştu.

DEPREM HAVASI DEVAM EDİYOR

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapılmış. Şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirilmiş.

Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlenmiş.

Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlanmış.

Buna rağmen bölgede deprem havası tüm ağırlığıyla devam ediyor.

Bizler biliriz, o hava en az 3-4 yıl daha gidecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ORADAYDI

Kadim şehir Hatay’da özellikle de Defne de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıklarını bizzat yerinde gördüm. Konteyner hastane yapımı başladığında oradaydım. Deprem yaşamış bir il olarak Hatay’da en büyük desteği verenlerin başında Kocaeli Büyükşehir vardı.

Depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarında Kocaeli Büyükşehir vardı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında Kocaeli Büyükşehir vardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay Defne’de, çadırkent ve konteyner kentler kurdu.

Hastane kurdu.

Çarşılar kurdu.

Ve elbette ilçe belediyeleri, Hatay’ın ayağa kalkışında önemli roller üstlendiler.

YENİ DEPREMLERE HAZIR OLMALIYIZ

6 Şubat’ı da tıpkı 17 Ağustos gibi unutmayacağız ama asıl mesele yeni depremlere hazır olmak…

Biliyorum biz Kocaeli olarak Türkiye’nin dört bir yanından daha hazırlıklıyız ama buna rağmen de yapılması gereken şey çok.

6 Şubat sürecini şehrimizin depreme hazır hale getirilebilmesi, kentsel dönüşüm seferberliğinde toplumsal mutabakat sağlanması konusunda fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Öyleyse ben söyleyeceğimi söyleyeyim:

Kentsel dönüşüm şart. Çünkü İstanbul depremi kapıda… Eğer korkulan senaryo olursa başta Batı yakası ilçelerimiz olmak üzere Kocaeli’nin genelinde de deprem etkili olacak. Öyleyse, başta 17 Ağustos depremi öncesi yapılan binalar olmak üzere sıkıntılı binalar yıkılmalı ya da onarılmalı.

Zemin sıvılaşması, zemin sorunu yüksek ve topyekun sorunlu olan bölgelerde ise kentsel dönüşüm yapılmalı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMALI

Kocaeli Büyükşehir düğmeye basalı çok oldu. Ciddi bir çalışma var ama dahası da gerekiyor. Üstelik kentsel dönüşüm kolay bir iş değil.

Kentsel dönüşüm çok denklemli bir iş…

Bölgede yaşayanların ikna edilmesi…

İşin ekonomik boyutunun çözülebilmesi…

Yapım sürecinin koordinasyonu…

Ve üretilen rantın adil dağılımı…

Her bir başlık dikkatle ele alınmalı.

Kocaeli bu süreçten sonra her saniyesini depreme hazırlık için doğru kullanmalı.