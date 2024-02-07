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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Kral ve vaat
Erdoğan Çalın

Erdoğan Çalın

Kral dondurucu bir kış mevsiminde, gecenin soğuğunda nöbet tutan muhafıza sordu;

"Üşümüyor musun?"

Muhafız,

"Alışığım Kralım" dediğinde

Kral,

"Olsun, sana sıcak tutacak elbiseler getirmelerini emredeceğim" dedi ve gitti.

Ancak içeri girdiğinde emri vermeyi unuttu.

Ertesi gün duvarın yanında muhafızın soğuktan donmuş cesedini gördüler.

Ve duvarın üzerinde şöyle yazıyordu;

"Soğuğa alışkındım, fakat senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü."

Gerçeğe dönüşmeyen vaatlerle gelecek uzun soluklu olmaz.

İnsanoğlu bekledikçe değişir, öfkelenir, öfke ise insanı yer, bitirir.

Neyse ki Kocaeli kenti ne bir krallık ne de biz muhafızız.

Bu hikayeyi okuyunca ister istemez  Kocaelispor yönetiminin tribünlere dönük vaatlerini hatırladım.

İletişim, idarecilerin olmazsa olmazı.

Vaatte bulunmaları ise sürdürülebilirliğin, ayakta kalabilmelerinin geçerli dayanağıdır.

Bu her yerde böyle.

Yönetime geldi geleli samimi ortamlarda Sayın Engin Koyun

sözler veriyor, güzel insanlarımız da umutla neticeyi bekliyor.

Elbette vaat olacak, yine elbette o vaatlere de inanç olacak.

Lakin vaatlerin raf ömrü kısadır.

Son kullanım tarihini aşarsanız, önce umut ölür.

Ardından saygı ölür, güven bağları yok olur.

Sayın Engin Koyun'un vaatlerinin gerçekleşme istatistiki değerlendirmesini sezon sonuna bırakıyorum.

10 üzerinden kaç almış Mayıs ayında göreceğiz.

Elbette her birinizin de ayrı ayrı bir notu olacaktır.

Biz bugüne bakalım.

Önce futbolcu pazarına hızlı bir dalış yapıldı.

Flaş isimler ortalıkta dolaştı.

Çoğunluğu elendi.

Sonrasında da emekli memurun pazar alışveriş politikasına dönüldü.

"Alan alsın kalanları da akşam pazarında biz alırız"

Harcanacak her kuruşun sorumluluğunu taşıyarak böyle bir politika izleniyorsa

takdirle karşılar, başımızın üstüne koyarız.

Sürüncemeli bir transfer politikasının ilk muhatabı teknik adamımız Ertuğrul Sağlam'dır.

Atılan her adım önce hocayı bağlar.

Çünkü,

Ertuğrul Sağlam ismi tribünler için en büyük vaattir.

Sözleşmeye imzayı attığı an, umudun dalga dalga Kocaeli’yi sarmalamaya başladığı andır.

Ertuğrul Sağlam ismi,

başarının taahhütüdür.

İyi bir kadronun garantisidir.

İyi oyunun verilmiş sözüdür.

Kısaca Ertuğrul SAĞLAM ismi eşittir VAATtir.

Dolayısıyla,
termal konforumuz, termostatımız hocamıza ayarlı.

Zaman zaman sıcaklık dereceleri düşse de,

biz sakin kalıp ayarlarla oynamayacağız.

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Yazar Erdoğan Çalın - Mesaj Gönder --- Okunma

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