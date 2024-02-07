Ertuğrul Sağlam, Tanque’nin gitmesine neden onay verdi?

Kocaelispor’da dün beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sabah kalktık, bir baktık Tanque Japonya’ya gidiyor!
Herkes şaşkınlık içindeydi.
Doğru ya, bu sezon takıma skor anlamında en çok katkı sağlayan bir oyuncu takımdan ayrılıyordu.
Hem de transferin son günlerinde…
Biz aynı durumu iki yıl önce Dino’da yaşamıştık.
Dino’nun ayrılmasından sonra yerine bir oyuncu alamadık, 2.Lig’e düşmüştük.
Bu kez de Tanque’nin ayrılmasının aynı etkiyi yapabileceği düşünülüyor.
Bundan dolayı da taraftarlarımız arasında bir endişe hakimdi.
Haberin duyulmasından sonra da sosyal medyada taraftarlarımız bu transfer konusunda yorumlarda bulundu.
Genel kanı, taraftarlarımızın Tanque’nin gitmesinin takımın performansını çok fazla etkilemeyeceği yolunda.
Peki, Tanque’nin gitmesini Ertuğrul Sağlam nasıl karşıladı.
Asıl önemlisi bu…
Sanırım bu transfere Ertuğrul Sağlam da onay verdi ki, Tanque takımdan ayrıldı…
… … …
Tanque, bu sezon Kocaelispor’un flaş transferiydi.
Kendisini çok bekledik.
Hatta Tanque, Süper Lig’de Samsunspor’da ilk maçlarda forma giymişti.
Önemli bir oyuncuydu.
Tanque, işin doğrusunu söylemek gerekirse Kocaelispor’da çok iyi performans göstermedi.
Her ne kadar 19 maçta 10 attıysa da, beklentiler daha fazlaydı.
5-6 hafta gol atamadığı maçlar oldu.
En önemlisi de forvet oyuncusu olmasına sadece 1 asist yapmasıydı. Takım içinde biraz bencildi…
Tanque, ceza sahasında oynayan, tek vuruş yapabilen oyuncuydu.
Bizim takımın oyun sistemi ve futbolcu grubunun özelliği Tanque’ye uymadı.
Biz genelde oyunu ikinci bölgede oynuyoruz.
Üçüncü bölgeye geçişte daha hızlı hücum oyuncularına ihtiyaç vardı.
Tanque, böyle bir oyuncu değildi.
Ceza sahasının da çok uzağında oynuyordu.
Sanırım Ertuğrul Sağlam da, bunları düşünerek Tanque’nin ayrılmasına izin verdi.
Kendisi de forvette daha hareketli, hızlı bir oyuncu istiyor.
Eğer böyle bir oyuncu alınamasa da, şuan mevcut kadroda bu özellikte oyuncular var.
Ramil ve Cem Ekinci gibi…
Belki Kouakou, bunu fırsata çevirir, bu şansı çok iyi kullanabilir.
Kısaca, Tanque’nin gitmesi Dino’nun ayrıldığı zamanki gibi takımda olumsuzluk yaratmayacak.
Çünkü bu sezonki kadromuzu, iki yıl önceki 1.Lig kadrosundan çok daha iyi…
Onun için taraftarlarımız ve camiamız çok fazla endişe etmesin.
Bu ayrılıkta Kocaelispor karlı çıkmıştır…
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Sadi - Biraz ağır olsada enerjisi ve beceresi yüksek bir oyuncuydu.Kişiliğini eleştirebiliriz fakat oyunculuğu tartışılmaz.yeri doldurulabilir mi. zor gibi.hayırlısı olsun.
Gizli - Gitsin Bence Güle Güle Kocaelispor'un Forması Hiç Kimse Taşıyamaz Yüklünü Gitsin
Scout - Gitmek istiyorsa zorla tutacak halimiz yok. Sadece sözleşmenin bu kadar basit olmaması gerekiyordu.
Vakit az , bu süreçte takımın eksiklerini tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Tanque yerine yabancı hakkı stoper olarak kullanılabilir .Başakşehirden ayrılan Edgar takviyesi yapılabilir bonservisi elinde. Sağ bekte bir sakatlık sonrası yedeğimiz yok , Mehmet Yılmaz degil as, yedek olarak bile yeterli değil. Bonservisi elinde olan Şener Özbayraklıyı maç başı ya da 6 aylık anlaşma ile takıma katabiliriz.
Ayrıca 6 8 numara kısmına eğilmek gerekiyor , Vukovic-Giorgi-Amaral-Cihat-Fofana gözüküyor göbek orta sahada. Yusuf Emre gönderilecekse buraya 2 oyuncu takviyesi şart. Transfermarkt verilerinde Bandırmadan ayrılan 25 yaşında Aksel var Merkez Orta saha ve bonservisi elinde gözüküyor. Aynı şekilde Başakşehirden Mahmut Tekdemir ve Onur Ergünden birisinin gelmesi kadromuza çok güç katar.
İleri hatta Tanque sonrası Kouakou ve Sheydaev forvet, Cem-Beridze sol kanat, Candeias-Barış sağ kanat. Olası sakatlık ceza durumlarında çok zorlanmamak için +2 takviye şart. Tavsiyem Trabzonsporda kadro dışı bırakılmış Umut Bozok kiralık olarak ama fiyatı uygunsa bonservisiyle takıma eklenebilir. Konyaspordan Muhammet Demir ve Karagümrükten Serdar Dursun için nabız yoklanabilir.
Saygı - Gitmesi çok iyi oldu takım on kişi oynuyordu tankede tanke tanke tankeden anca bu saatten sonra teneke olur takımı esas siz şimdi görün nasıl futbol oynayacak.Başarılar Kocaelisporum.Saygılarımla
İzmitlilele - Kimse vazgeçilmez değildir eğer futbolcu gitmek istediyse tutmanın bir anlamı yok giderkende sözlesmesinin gerekleri yerine getiriliyorsa hayırlı olsun diyeceksin çünkü kafa olarak gitmek isteyeni zorla tutarsan hayır gelmez inşallah birkaç gün içinde daha sprineter bir forvet bulunur şöyle az yakar çok kaçar tam gariban ekonomik modelinden
Erkan - Ne olursa olsun sakatlık durumları var bu durum düşünüldü mü? gerçi karakterli bir oyuncu olsa takımı yarıda bırakıp gitmez Dino gibi bir yıl sonra gelip de kapıyı çalmasın...
Cantuğrul - Ya elimizde Ramil, kouakou , değilde Samed ali ve mertan olsaydı işte o zaman 2 sezon önceki gibi tepki verilebilirdi ama ne olursa olsun tangue nin ayrılması hiç iyi olmadı bir an önce mutlaka ama mutlaka tangue nin yerine iyi bir golcü almamız şart
Kocaelili - Kocaeli spor bir kabadayısını kaybetti şimdi yerine figüran aranıyor.
Dertli Kocaelisporlu - Son maçtan sonra ki ben hermaç sonunda onu eleştirdim.
Eleştirilerim çok cimri ve bencil çok ağır.
Son maçta rakibi 3 iki yakalamışız topu amarala vermedi kaleyede gönderemedi.
Ona verilen sure bana verilse bende birkaç gol atardım.
Ali Kemal - Uğur kardeşim
Yazdıklarına katılıyorum gitmesi takımi etkileyeceğini zannetmiyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.