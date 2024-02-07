Ertuğrul Sağlam, Tanque’nin gitmesine neden onay verdi?

Kocaelispor’da dün beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sabah kalktık, bir baktık Tanque Japonya’ya gidiyor!

Herkes şaşkınlık içindeydi.

Doğru ya, bu sezon takıma skor anlamında en çok katkı sağlayan bir oyuncu takımdan ayrılıyordu.

Hem de transferin son günlerinde…

Biz aynı durumu iki yıl önce Dino’da yaşamıştık.

Dino’nun ayrılmasından sonra yerine bir oyuncu alamadık, 2.Lig’e düşmüştük.

Bu kez de Tanque’nin ayrılmasının aynı etkiyi yapabileceği düşünülüyor.

Bundan dolayı da taraftarlarımız arasında bir endişe hakimdi.

Haberin duyulmasından sonra da sosyal medyada taraftarlarımız bu transfer konusunda yorumlarda bulundu.

Genel kanı, taraftarlarımızın Tanque’nin gitmesinin takımın performansını çok fazla etkilemeyeceği yolunda.

Peki, Tanque’nin gitmesini Ertuğrul Sağlam nasıl karşıladı.

Asıl önemlisi bu…

Sanırım bu transfere Ertuğrul Sağlam da onay verdi ki, Tanque takımdan ayrıldı…

… … …

Tanque, bu sezon Kocaelispor’un flaş transferiydi.

Kendisini çok bekledik.

Hatta Tanque, Süper Lig’de Samsunspor’da ilk maçlarda forma giymişti.

Önemli bir oyuncuydu.

Tanque, işin doğrusunu söylemek gerekirse Kocaelispor’da çok iyi performans göstermedi.

Her ne kadar 19 maçta 10 attıysa da, beklentiler daha fazlaydı.

5-6 hafta gol atamadığı maçlar oldu.

En önemlisi de forvet oyuncusu olmasına sadece 1 asist yapmasıydı. Takım içinde biraz bencildi…

Tanque, ceza sahasında oynayan, tek vuruş yapabilen oyuncuydu.

Bizim takımın oyun sistemi ve futbolcu grubunun özelliği Tanque’ye uymadı.

Biz genelde oyunu ikinci bölgede oynuyoruz.

Üçüncü bölgeye geçişte daha hızlı hücum oyuncularına ihtiyaç vardı.

Tanque, böyle bir oyuncu değildi.

Ceza sahasının da çok uzağında oynuyordu.

Sanırım Ertuğrul Sağlam da, bunları düşünerek Tanque’nin ayrılmasına izin verdi.

Kendisi de forvette daha hareketli, hızlı bir oyuncu istiyor.

Eğer böyle bir oyuncu alınamasa da, şuan mevcut kadroda bu özellikte oyuncular var.

Ramil ve Cem Ekinci gibi…

Belki Kouakou, bunu fırsata çevirir, bu şansı çok iyi kullanabilir.

Kısaca, Tanque’nin gitmesi Dino’nun ayrıldığı zamanki gibi takımda olumsuzluk yaratmayacak.

Çünkü bu sezonki kadromuzu, iki yıl önceki 1.Lig kadrosundan çok daha iyi…

Onun için taraftarlarımız ve camiamız çok fazla endişe etmesin.

Bu ayrılıkta Kocaelispor karlı çıkmıştır…