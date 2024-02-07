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Makale Yazısı-

Büyük şok, en kritik zamanda hesapta olmayan kayıp
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Dün sabah 10.30 gibi bir dosttan geldi ilk haber. Kısa zamanda da internet haber sitelerine düştü. Tanque’nin takımdan ayrıldığı haberiydi bu. Japonya kulübü 750 bin Euro serbest kalma tazminatını yatırıp Brezilyalı futbolcuyu transfer ediyormuş.

TAM BİR ŞOK

Tam bir şok haberdi bu. Hemen herkesin aklına 2 yıl önce aynı zamanlarda Dino’nun Çin’e gitmesi ve takımın küme düşmesi geldi. Bu beklenmedik gelişme karşısında taraftarın ilk tepkisi eyvah şampiyonluk gitti oldu. Takımın en golcü ismi kaybedilmişti. Tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi. Sözleşmeye 750 bin Euro serbest kalma maddesi yazdıran yönetime tepki gösterildi. Rakamın çok daha yüksek tutulması, 1.5 yıllık yapılan anlaşmada serbest kalma maddesinin devre arası değil sezon sonu geçerli olması gerektiğine vurgu yapıldı.

KONU SERBEST KALMA MADDESİ DEĞİL

Tartışılabilir kuşkusuz ama meselenin aslında serbest kalma maddesiyle ilgisi yoktu. 2 yıl önce sözleşmede madde yokken Dino gitmişti çünkü. Yabancı futbolcu için birinci kriter alacağı paraydı, ikincisi de burada mutlu olup olmadığı. Tanque mutlu değildi, bunu sahadaki tavırlarından görmek mümkündü. İstediği topları alamadığı için de sıkıntısı vardı. Son maçta Candeias’ ile tartıştığı söylendi. Japonya’dan cazip teklif gelince tereddüt etmeden kabul etti. Ertuğrul Hoca ile yöneticiler mutlaka kalması için ikna etmeye çalışmışlardır ama kafasına gitmeyi koyan futbolcuyu tutmak pek olası değildi.

DİNO GİDİNCE DEĞİL, YERİNİ DOLDURAMAYINCA

Zorla güzellik olmazdı. Kuşkusuz şampiyonluk yolunda hesapta olmayan bir kayıp. Ancak öyle karalar bağlayacak, umutsuzluğa kapılacak bir durum da yok. Biz 2 yıl önce Dino gittiği için değil, yerini dolduramadığımız için küme düştük. Bu kez aynı hataya düşmemeli, en iyisini bulup almalıyız. 750 bin Euro Japon ekibinden gelecek, 300-350 bin Euro Brezilyalı futbolcunun yarım sezonluk ücretinden kalacak. Biraz da üzerine koyarak çok iyi bir golcü alabiliriz. Evet vakit kısıtlı ama yapabiliriz, bulabiliriz, en önemlisi Süper Lig için Tanque’nin yerini doldurmaya mecburuz.

Tanque Japonya’ya hayırlı olsun, verdiği hizmetlere, attığı gollere teşekkür ediyoruz. Biz işimize bakalım, 8 numarayı getiren yönetimden 9 numara transferinde nokta atış bekliyoruz.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Gizli - Gitsin Bence Güle Güle Kocaelispor'a Büyük Kayıp Değil Sahada 10 Kişi Oynuyoruz Tanke Yok Ortalarda Attı Maçlar Oldu Küçük Maçlar da Yok Ortalarda Büyük Kayıp Değil Gitsin Bence Güle Güle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:50
05

İzmitlilele - Şimdi yönetimde okadar salak değildir zaten onlarda biliyorlardı 1.5 yıl yok serbest kalma bedeli vs ama öyle herşey yöneticilerin istediği gibi olmuyor futbolcunun tarafları da istekleri doğrultusunda bir orta yol bulunuyor bazen futbolcuyu alabilmek için sözleşmede esnek davranmak gerekiyor giden gitmiştir hiç önemli değil burası Kocaeli kadro yeterince güçlü superlig için tartışılır o ayrı ama iyi bir forvet bulursak hem yerli hem yabancı çokta güzel olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:03
04

Cantuğrul - Yani ben anlamadım düne kadar tangue için olan var olmayan var diyen bizler nasıl oluyorsa birgünde fikir değiştirip iyiki gidiyor takım onun yüzünden 10 kişi oynuyor du diyebiliyoruz tamam adam gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok ama gelmişiz transferin son günlerine şimdi nereden nasıl bir golcü bulup getirecez bilemiyorum inşallah 2 sezon önce yaşadığımız dino vakası olmaz en azından elimizde Samed ali ve mertan caner öztürk gibi isimler yok bunlar olsaydı işte o zaman karalar bağlardık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:35
03

Ahmet - Adamı Türkiye den herhangi bir kulüp görememiş de japonya danmı Görmüşler vay annasını.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:33
02

Taraftar - Seni bir evvelki yazında uyarmıştım yorumuyla ama uyanamadım tane konusunda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:22
01

Pakito - Bunu hesap edemeyen bir sensindir, adamın toplara koşmayışı, kendini riske atmayışı, surat ifadeleri net belli ediyordu. Görüp de ekstra çalışma yapmayan yönetim düşünsün bunu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:13
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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