Büyük şok, en kritik zamanda hesapta olmayan kayıp

Dün sabah 10.30 gibi bir dosttan geldi ilk haber. Kısa zamanda da internet haber sitelerine düştü. Tanque’nin takımdan ayrıldığı haberiydi bu. Japonya kulübü 750 bin Euro serbest kalma tazminatını yatırıp Brezilyalı futbolcuyu transfer ediyormuş.

TAM BİR ŞOK

Tam bir şok haberdi bu. Hemen herkesin aklına 2 yıl önce aynı zamanlarda Dino’nun Çin’e gitmesi ve takımın küme düşmesi geldi. Bu beklenmedik gelişme karşısında taraftarın ilk tepkisi eyvah şampiyonluk gitti oldu. Takımın en golcü ismi kaybedilmişti. Tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi. Sözleşmeye 750 bin Euro serbest kalma maddesi yazdıran yönetime tepki gösterildi. Rakamın çok daha yüksek tutulması, 1.5 yıllık yapılan anlaşmada serbest kalma maddesinin devre arası değil sezon sonu geçerli olması gerektiğine vurgu yapıldı.

KONU SERBEST KALMA MADDESİ DEĞİL

Tartışılabilir kuşkusuz ama meselenin aslında serbest kalma maddesiyle ilgisi yoktu. 2 yıl önce sözleşmede madde yokken Dino gitmişti çünkü. Yabancı futbolcu için birinci kriter alacağı paraydı, ikincisi de burada mutlu olup olmadığı. Tanque mutlu değildi, bunu sahadaki tavırlarından görmek mümkündü. İstediği topları alamadığı için de sıkıntısı vardı. Son maçta Candeias’ ile tartıştığı söylendi. Japonya’dan cazip teklif gelince tereddüt etmeden kabul etti. Ertuğrul Hoca ile yöneticiler mutlaka kalması için ikna etmeye çalışmışlardır ama kafasına gitmeyi koyan futbolcuyu tutmak pek olası değildi.

DİNO GİDİNCE DEĞİL, YERİNİ DOLDURAMAYINCA

Zorla güzellik olmazdı. Kuşkusuz şampiyonluk yolunda hesapta olmayan bir kayıp. Ancak öyle karalar bağlayacak, umutsuzluğa kapılacak bir durum da yok. Biz 2 yıl önce Dino gittiği için değil, yerini dolduramadığımız için küme düştük. Bu kez aynı hataya düşmemeli, en iyisini bulup almalıyız. 750 bin Euro Japon ekibinden gelecek, 300-350 bin Euro Brezilyalı futbolcunun yarım sezonluk ücretinden kalacak. Biraz da üzerine koyarak çok iyi bir golcü alabiliriz. Evet vakit kısıtlı ama yapabiliriz, bulabiliriz, en önemlisi Süper Lig için Tanque’nin yerini doldurmaya mecburuz.

Tanque Japonya’ya hayırlı olsun, verdiği hizmetlere, attığı gollere teşekkür ediyoruz. Biz işimize bakalım, 8 numarayı getiren yönetimden 9 numara transferinde nokta atış bekliyoruz.