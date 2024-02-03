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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Türkiye, yüzer güneş ve rüzgar enerjisine geçiyor
Azem Karakoyun

Azem Karakoyun

Günümüzde iklim krizinin pençesinde debelenen dünyamız için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik arayışlar her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumda. Bu bağlamda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerini koruma ve yenilenebilir enerji üretimini artırma amacı güden yüzer güneş enerji sistemleri (GES) projesi, hem çevreci hem de stratejik bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir ülke olarak, bu potansiyeli daha verimli kullanma yolunda önemli bir adım atıyor. Durgun su yüzeyleri üzerine kurulacak yüzer GES'ler, tarım arazilerinin enerji üretimi için kullanılmasının önüne geçilmesini sağlayarak, bu arazilerin asıl amacına, yani tarımsal üretime ayrılmasına olanak tanıyacak. Bu, hem tarım sektörünün korunması hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanılması açısından kritik bir öneme sahip.

Bu girişim, aynı zamanda küresel iklim değişikliğiyle mücadelede de Türkiye'nin attığı somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Fosil yakıtların yol açtığı çevresel tahribata alternatif oluşturacak yüzer güneş enerjisi sistemleri, karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek için yeşil enerjinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2035 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini yaklaşık %500 artırma hedefi, bu alandaki iddialı planları ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda uluslararası alanda nasıl bir konuma yükselebileceğinin bir göstergesi. Yüzer GES'ler, bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacak ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında bir lider olma yolundaki iddiasını pekiştirecek.

Sonuç olarak, yüzer güneş enerji sistemleri projesi, sürdürülebilir enerji üretimi ve çevre koruma çabaları açısından örnek teşkil edecek bir girişimdir. Bu proje, hem yerel düzeyde tarım arazilerinin korunmasına katkı sağlayacak hem de küresel düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edecek bir model oluşturuyor. Yüzer GES'lerin başarısı, Türkiye'nin yeşil enerji alanında nasıl bir gelecek inşa edeceğinin de bir işareti olacak.

 
 
 
 

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