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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

FAST sisteminde yeni dönem
Azem Karakoyun

Azem Karakoyun

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde FAST işlem limitleriyle ilgili yaptığı değişikliğin ardından bir yeniliğe daha imza atıyor. 

Bu yeniliğin adı "Ödeme İste Katman Servisi". Servis, alacaklıların borçlulardan doğrudan ödeme talep edebilmelerine olanak tanıyarak, ödemeler ekosistemindeki etkileşimleri temelden değiştiriyor. 

Kişiden kişiye (P2P) ödemelerin ötesine geçerek, e-ticaret, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi geniş bir yelpazede kullanım imkanı sunması, bu servisin potansiyelini daha da artırıyor.

Geleneksel ödeme yöntemleri, genellikle borçlunun inisiyatifine bağlı olarak işlerken, FAST Ödeme İste Katman Servisi bu dinamiği değiştiriyor. Alacaklının ödeme sürecini başlatabilmesi, özellikle acil ödemeler ve düzenli tahsilat gerektiren iş modelleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu, kişiden kişiye (P2P) ödemelerin ötesine geçerek, e-ticaretten kurumsal faturalara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

2023 yılında sisteme 36 ödeme ve elektronik para kuruluşunun katılmasıyla, FAST Sistemi'nin kabulü ve etki alanı önemli ölçüde genişledi. Günde ortalama 11 milyon işlem hacmine ulaşması, bu sistemin ne kadar yoğun kullanıldığını ve finansal işlemlerdeki yerini sağlamlaştırdığını gösteriyor. 

FAST Sistemi ve Ödeme İste Katman Servisi, finansal teknolojinin geleceğine dair heyecan verici bir öngörü sunuyor. Bu sistemler, sadece teknolojik birer yenilik olmanın ötesinde, finansal işlemleri daha etkin, verimli ve kullanıcı dostu hale getirerek, ekonomik yaşamın temel taşlarından biri haline geliyor. Bu yenilikler, finansal teknolojinin evriminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor ve ödemeler ekosisteminin geleceğini şekillendiriyor.

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Yazar Azem Karakoyun - Mesaj Gönder --- Okunma

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