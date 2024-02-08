Büyük haksızlık yaptılar!

100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP, son genel başkan Özgür Özel ve şürekâsı tarafından tam anlamıyla un ufak ediliyor!



Örgütün değerleri, ilkeleri yerle bir ediliyor...



Kendi siyasi geleceklerini düşünen parti üst yönetimindekilerin koltuk kavgaları yüzünden CHP tam anlamıyla bitirilmeye çalışılıyor...

Partide sözü dinlenen, ağırlığı olan, kalitesi olan akil bir siyasetçi kalmamış...



Genel Merkez Yönetimi’ndeki tıkanıklık, tükenmişlik, başıbozukluk; yerelde elini taşın altına koyan, sorumluluk isteyen “bazı” değerli akil partilileri bile görmezden geliyorlar, yok sayıyorlar...



CHP yüz yıllık siyasi tarihinde hiç olmadığı kadar ilkelerinden saptırılmış, bozulmuş, dağılmış berbat bir duruma düşürülmüş durumda...



31 Mart 2024’te yerel seçim yapılacak...



CHP Genel Merkez Yönetimi, seçim takvimi açıklıyor. Takvim çerçevesinde belediye başkan aday adaylık başvuru sürecini başlatıyor...



Başvuru sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvuruyu sadece partinin emektarlarından olan KERAMETTİN GENÇTÜRK yapıyor...



Aday adaylık için adı geçen bazı isimler ulu orta konuşuldu, dillendirildi fakat resmi başvuru yapan ikinci bir isim olmadı!



GENÇTÜRK’E BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTILAR!



Gençtürk, CHP Kocaeli siyasetinin önemli figürlerinden biri...



12 Eylül’de kapatılan CHP’nin devamı olarak kurulan eski SHP Kocaeli İl Başkanlığı yaptı. CHP’nin yeniden açılmasıyla birlikte SHP, CHP ile birleşti ve Gençtürk siyaseti CHP’de sürdürmeye devam etti.

Siyasi birikimi, söylemleri, çıkışları, heyecanı, siyasette yarattığı coşku, örgütün tabanıyla olan samimi diyalogları Gençtürk’ü Kocaeli siyasetinde her zaman CHP’nin aranılan ismi yaptı...



31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde Gençtürk, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyle Başkan Adaylığı için kimse elini taşın altına kayamazken, sorumluluk almaktan çekinirken, büyük bir siyasi özveride bulunarak resmi aday adaylık başvurusunu yaptı...



Gençtürk, resmi başvurusunu yaptı yapmasına ama ne genel merkez yönetimi ne de Kocaeli Örgütü bir gün olsun Gençtürk’ü aday adayı olarak tanımadı, görmedi! Hatta duyduğum bazı iddialar ise il örgütünün Gençtürk’ün başvurusunu bile genel merkeze iletmediği yönünde...



Örgüt Gençtürk’ü görmezden geldi!

Büyük ayıp ettiler!



Aday adayı olmamış, resmi başvuru yapmamış başka isimler büyükşehir belediye başkan adaylığına yakıştırıldı fakat Gençtürk’ü hiç yakıştıramadılar!



Öyle ki, Kocaeli ile uzaktan yakından hiç ilgisi bile olmayan Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’ü günlerce hatta haftalarca Kocaeli’de konuşturdular! Zorla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmak istediler!



O da olmadı!

Zaman geçiyordu.

Seçim tarihi yaklaşıyordu.



Ne genel merkez örgütü, ne de Kocaeli örgütü, resmi başvuru yapmış, üstelik partinin en akil insanlarından biri olan Gençtürk’ün kapısını çalıp görüşmek bile istemedi!



Siyasete renk katan, coşku yaratan Gençtürk’ü büyükşehir adayı yapmayan bugünkü CHP zihniyeti, aday olarak Atasoy Bilgin’i tercih etti...



Resmi adaylığı geçen hafta içerisinde yapıldı.

Atasoy Bilgin’in büyükşehir adayı ilan edilmesi CHP kamuoyunda ve kent kamuoyunda tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı!



Ne benim ne de bu şehirdeki diğer insanların Atasoy Bilgin’in kişiliği, duruşu ve yaptığı iş ile bir sorun yok.



İnsanların şaşırdığı şuydu;

Aktif siyaseti daha önce Derince ilçe başkanlığı ile sınırlı olan bir ismin büyükşehir adaylığı uygun mu? Konuşulan ve tartışılan budur...



Bilgin, 2004-2009 ve 2022 ve 2023 yılları arasında ilçe başkanlığı yaptı. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan seçimde zor da olsa 6 oy farkla ilçe kongresini kazanmıştı.

Başkan seçildikten sadece günler sonra istifa edip Derince Belediye Başkan aday adayı oldu.

Zaten hayali ve siyasi beklentisi Derince Belediye adayı olmak ve ardından da belediye başkanı seçilmekti.



Aday gösterilmedi...



Derince ilçeye Sertif Gökçe aday gösterildi...



Genel Başkan Özgür Özel, kurultayda kendisine açık destek veren Atasoy Bilgin’i Derince’ ye aday göstermedi fakat diyet borcunu ödemek için daha üst bir görev vermek istiyordu.



Diyet borcu ödendi...

Atasoy Bilgin, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edildi...



Bilgin’in büyükşehir adayı ilan edilmesi CHP Kocaeli kamuoyunda tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı!



Bilgin bu göreve yeterli miydi? Bu bile düşünülmedi, hesaplanmadı...

Örgütün görüşü bilgisi alından aday gösterildi...



CHP’de ortalık karıştı!



Parti içinde yükselen tepkiler açıktan verilmezse bile iç tepki çok yüksekti.

Partideki tüm kanaat önderleri Bilgin’in adaylığına burun kıvırdı, isteksizliklerini dile getirdi...

Atasoy Bilgin’ e açıktan tepki veren iki isim çıktı...



Biri CHP’de il başkan yardımcılığı yapan Avukat Nazım Gençtürk. Diğer isim ise Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylık başvurusu yapan Keramettin Gençtürk’tü...



Nazım Gençtürk, büyükşehir aday adayı olan Keramettin Gençtürk’ün avukat oğlu. Nazım Gençtürk, parti içerisinde aktif olan bir isim. Yıllarca CHP İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Başarılı bir hukukçu olmanın yanında etkili bir partili. 31 Mart yerel seçim öncesinde İzmit Belediye Meclisi’ne aday oldu.



Babası Keramettin Gençtürk’ün büyükşehir adayı gösterilmemesine sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla tepkisini duyurdu.



Şunları söyledi:

“Birileri Keramettin Gençtürk’e hakkını vermeli... Bilinsin ki bu hakkı bir evlat olarak değil; bu partiye gönül vermiş, bu parti için kavga vermiş, pek çok kademesinde çeşitli görevler almış bir üyesi olarak veriyorum. Tam bir parti disiplini içerisinde süresi içerisinde adaylık başvuru ücretini ödeyip, dosyasını sunan tek aday adayı olarak süreçte partimizin adaysız ve iddiasız gözükmesinin önüne geçti. Liyakati, tecrübesi ve emeği ile hakkıyla yapacağı tartışmasız ancak bir o kadar da maddi manevi külfetli bir göreve talip oldu. Eski il başkanı, eski PM üyesi, eski parti kurucu üyesi olmasına hasebiyle belki de Ankara kulislerini alt üst edip kendini aday olarak atanabilecek imkân kabiliyetine dahi sahipken ‘başvuruya teşvik edin, başvuru süresini uzatın, üyelerle ön seçim yapın’ dedi.

Ben bir CHP'li olarak Keramettin Gençtürk'ten razıyım, hakkını helal etsin...”



Keramettin Gençtürk’ü görmezden gelen Kocaeli Örgütü ve Genel Merkez Örgütü bu açıklamayı nasıl algıladı bilemem ama oğul Gençtürk’ün mesajı son derece etkili ve isabetli olduğunu söyleyebilirim. Anlayana tabi...



Atasoy Bilgin’in aday olarak açıklanmasından sonra ikinci tepkiyi ise aday adayı olan Keramettin Gençtürk’ten geldi...



Gençtürk açıklamasında önce Atasoy Bilgin’e başarılar diledi ardından da örgüte kısa ama etkili bir mesaj verdi; “Seçimi kaybettiğiniz takdirde, çok ciddiyim, gözüme gözükmeyin...” dedi...



Evet,



31 Mart yerel seçim öncesindeki CHP Kocaeli Örgütü’nde durum şimdilik böyle...



Yüz yıllık parti olan CHP, ne yazık ki Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için donanımlı, seçim sahasına indiğinde coşku yaratabilecek, seçim kazanma algısı yayan bir isim bulamadı Kocaeli’nde...

.

Yazık!



Şunu diyebilirim ki, CHP top yekûn yaptığı bu hamle ile partinin emektar ismi olan Keramettin Gençtürk’e büyük haksızlık yapmıştır, itibarını zedelemiştir!

