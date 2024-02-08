İnanması güç ama gerçek rakamlar ne anlama geliyor

Nüfus…

Ülkeler bazında güç sıralaması yapılırken ekonomik veriler, askeri güç, jeopolitik pozisyon gibi değerlerin yanında nüfusun büyüklüğü de veri sayılır.

Bakın dünyanın tüm güçlü ülkelerinin nüfusları yüksektir.

ABD, Çin, Rusya, Almanya…

Elbette nüfus, üretime katılacak iş gücü potansiyelinin yüksekliği anlamına geldiği için önemli. Türkiye’nin yaş ortalaması 33…

Genç bir nüfusuz ama aynı zamanda bu ortalama her yıl biraz daha yükseliyor, yaşlanıyoruz. 30 yıl sonra Türkiye’nin nüfusu genç değil yaşlı olacak. Üreten değil tüketen bir toplum olacağız.

İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık 3 çocuk uyarısı yapıyor. 2 kişilik bir ailenin 3 çocuk yapması nüfusun artı 1 çoğalması demek…

Ama çocuk yetiştirmenin zor olduğu dönemde artık doğurganlık hızları da çok düştü.

YENİ NÜFUS VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’nin nüfus artış hızının binde 25 gibi yüksek yerlerde seyrettiği dönemler geride kaldı. Nüfus artmıyor. Sevgili Metin Karan Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıklanınca geniş bir haber derledi. Türkiye’nin bir önceki yıl binde 7,1 olan nüfus artış hızı bu kez binde 1,1 olarak gerçekleşmiş. Yani yok denecek kadar az...

Nüfus artış hızında önemli bir azalma söz konusu. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla oranla 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşmış ama sıkı durun o artışın dörtte 1’i Kocaeli’de gerçekleşmiş. TÜİK verilerine göre Kocaeli’de ikamet eden nüfus, 23 bin 835 kişi artarak, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 milyon 102 bin 907’a çıkmış.

İnanması güç değil mi?

Ama gerçek.

SEDDAR YAVUZ’UN SÖYLEDİKLERİ

Doğrusunu söylemek gerekirse ben şaşırmadım. Kocaeli, öyle bir yerdeki müthiş bir potansiyeli var.

İlk geldiği zaman Kocaeli Valisi Seddar Yavuz anlatmıştı:

“Kocaeli, bir kültürler mozaiği. Türkiye’nin her yerinden gelenlerin, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, uyum içinde yaşadığı bir şehir. Burası Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü. Sadece sanayi ile anmak hiç doğru değil. Burası bilim, sanayi ve teknoloji şehri. Türkiye, dünya ile bu alanda yarışacaksa merkezi Kocaeli’dir. Tabi sadece bilim, sanayi teknoloji üssü demek de yetmez. Kocaeli’nin doğası da çok güzel. Dört bir yanında farklı güzellikler var. İzmit Körfezi’nin İstanbul Boğazı’ndan ne farkı var?”

Her bir cümle doğru…

Bu büyük potansiyel ciddi bir çekim gücü…

BÜYÜK BİR ÇEKİM GÜCÜ

İki denize sınırı olan, deniz, kara, hava ulaşım akslarının kesişme noktasında Türk sanayisine, üretimine ev sahipliği yapan bu şehrin nüfusunun artması normal. Çünkü çok büyük bir çekim merkezi ve dev metropollere göre daha cazip.

Yanı başındaki dev metropol İstanbul’un nüfusu deprem kaygısı ve yüksek konut fiyatları ve kiraları nedeniyle 252 bin azalırken bizim nüfusumuzun Türkiye ortalamasının 10 katı büyüklüğünde artması başka türlü izah edilemez.

Kocaeli, vali Seddar Yavuz’un da dediği gibi, potansiyeli ile Türkiye’nin bu anlamda yüzüdür. Sanayi, bilim ve turizm için çekim merkezidir.

FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Elbette bu tespitin içinde fırsatlar kadar tehditler de var.

Önlenemez büyümenin sıkıntılarını yok ederken yarattığı fırsatları da kullanmalıyız.

Yüksek teknolojili sanayiyi kabul etmeliyiz, yeni konut alanları yapmalıyız, kentsel dönüşüm hızlanmalı, ulaşım meselesi kentin gündeminde en değerli yere konmalıdır.

Ve hepsi kadar kıymetli Kocaelili olma bilincini herkese aşılamalıyız.

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Son söz nüfus, ülkeler için olduğu gibi kentler için de çok önemli… Kocaeli Türkiye’nin 10. büyük şehri; ama bu sıralama da önümüzdeki yıllarda değişecektir. Kocaeli taşıdığı potansiyel sayesinde Türkiye’nin en güçlü ve büyük illeri arasında çok daha iyi noktaya gelecektir.