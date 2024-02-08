Yaralıyız yaralı..

Evet, yıllar gelip geçse de her nedense yaralar tam anlamıyla iyileşmiyor ne yazık ki. Bırakın onu bunu ben 1999 yılının 17 Ağustos’unda depremini yaşayan binlerce insandan biri olarak kendimden söz etmek isterim sizlere. Asla tam anlamıyla geçmedi ruhumdaki yara.

Buna ister zayıflık deyin, ister korkaklık, isterseniz abartı. Ne derseniz deyin ama ben çok iyi biliyorum ki pek çok insanda aynen benim gibi. Ruhunda kopan içgüdüsel fırtınanın travmaya dönüşmesini bir türlü önleyemedi. Oturduğum koltuğun herhangi bir nedenle sarsılması, yüksek sesli bağırışlar, keskin siren sesi ve bunlara ilaveten geceleri uykumda bir sallantı yaşıyormuşum duygusuyla yatağımdan kalp çarpıntısı eşliğinde fırlayarak kalkmak, ikinci hayatımdan bana kalan yaralar olarak aldı yerini.

Evet, iyileşmesi mümkün olmadı ne yazık ki. Arkadaşlara veya çevremdeki insanlara soruyorum. Sadece ben mi böylesi etkisi altında kaldım o gece yaşanan felaketin diye. Ama bakıyorum öyle değil. Çoğunluk benim gibi. Anlaşılan o ki, hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. İşte o nedenle, 06 Şubat sabaha karşı yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin bıraktığı izleri ve açtığı yaraları herkesten çok daha iyi anlayabiliyor, onların duygularını analiz edebiliyoruz. Onların yaşadığı felaket bizimkinden daha büyük ve daha acı vericiydi. Bu felaketten 13 büyük yaşam merkezi aldı nasibini. Sayısı dahi tam anlamıyla bilinmeyen binlerce insan yok olup gitti. Hem de parayı insan hayatından daha çok seven bina yapım canavarlarının, hırsızların kurbanı olarak.

Daha birinci yılında acıları. Onlarınki kanıyor biliyorum. İnsanlar öldü, tarih ve kültür öldü. Sevinç, umut, mutluluk öldü. Geriye kalan binlerce yaralı insan... Allah'ın hükmüne boynumuz kıldan ince. Ölümden korkmanın da çare olmadığının bilincindeyiz. Kader denen bir olgunun varlığına da denecek söz yok. Bizim korkumuz bir enkazın altında kalıp orada çaresizce beklemek. Diyelim ki sağ kurtulduk. Ardından gelen günlere, yaşayabileceğimiz olumsuzluklara dayanabilmek. Az şey mi yani. Artık bunu sağır sultan duydu, biliyor. Bizim ülkemiz önemli bir deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Yani bizler bu tür olaylara daima hazırlıklı olmalıyız. Hem şahsi, hem de toplumsal. "Nasıl" demezsiniz umarım. Ben yine de kısaca özetlemek isterim. Oturduğumuz binanın veya yeni alınacak bir dairenin dayanıklılığını, kalitesini inceletmek zorunluluğu ile. Bilmediğiniz veya güven vermeyen yerden veya kişilerden ev almamakla. Zemin kontrolleri yaptırarak... Sakın adamsendecilik yapmayın bu konularda. Unutmayın ki öldüren deprem değil, binalardır. Bakınız yıkılmayan binalara. Onlarda aynı zemin üzerinde ufak tefek hasarlarla da olsa ayakta kaldılar. Bu işi yapan son derece başarılı şirketler mevcut. Her tür incelemeyi yapıyorlar... Çok üzgünüm. Hepimiz üzgünüz. Biliyorum ki ülkece yastayız. Ancak gelecek yine bizi uyarıyor.

Bunu asla unutmadan yapmamız gereken ne varsa yapalım.

Yapanlara da destek olalım.