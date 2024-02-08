Gelirse Türkiye’yi ayağa kaldırır!

Kocaelispor’da Tanque’nin ayrılışının ardından Başkan Engin Koyun, “Daha iyisini alacağız” şeklinde camiaya umut veren bir açıklamada bulundu. Kulübe yakın kaynaklardan yeni santraforun da yabancı olacağına yönelik bilgiler gelmişti. Zaten yerli bir santrafor transferin bitimine 2 gün kala bulmamız çok zordu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DİKKAT ÇEKTİ

Dün öğleden sonra bir isim Gökhan Beşiktaş’ın kulağına geldi. Ancak yazılmamasını rica ettiler. Kısa bir süre sonra söz konusu isim bir internet haber sitesinde yer aldı. Duyulduğu için yazmakta sakınca görmüyorum. Bu isim İsrail Süper Ligi ekiplerinden Maccabi Haita’nın golcüsü Frantzdy Pierrot. Hemen baktım istatistiklerine. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta 5 gol atmış. Kendi liginde 15 maçta 10 golü var. Geçen sezonu da 14 golle geçirmiş. Tam bu yazıyı yazmaya hazırlanıyordum ki, sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan, benim de yakından takipçim olan Emrah Köse aradı, “Abi yazılan isim doğruysa bu adam bırak 1.Lig’i Süper Lig’de büyük iş yapar. Türkiye’yi ayağa kaldırır. Müthiş bir yetenek. Tanque kadar güçlü ama çok daha teknik. Aboubakar tarzı bir golcü. İnşallah gelir” dedi.

HEYECAN VERDİ, HAYDİ HAYIRLISI

Emrah Köse, Haiti doğumlu, aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemiş. Hemen hatırladı. “Beni çok etkilemişti, ismi gündeme gelince şaşırdım. Kulübü neden bıraksın diye de düşündüm. Ama gündeme geldiğine göre ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Transferin gerçekleşmesini heyecanla bekliyoruz” dedi. Adı geçen golcünün yaşı da iyi, 28’inde. Böylesi kıymetli bir futbolcunun bonservisini vereceklerini sanmıyorum, yarım sezonluk kiralık olabilir düşüncesindeyim. Tabi inşallah bonservisi ile alırız. Seneye Süper Lig’de de faydalanırız. Transferin bitimine 2 gün kaldı. Yarın akşama kadar santrafor transferini sonuçlandırmak durumundayız. Haitili santrafor heyecan verici, inşallah olur. Merak ve heyecanla bekliyoruz.

Tek tek tespit, bireysel ceza hiçbir yerde yok

Tribünlerden birkaç kişi sahaya yabancı madde attığında o blokta oturanların elektronik biletlerine bloke cezası veriliyor. Bir maç, iki maç neyse girişi engelleniyor. Aynı şekilde kötü tezahüratta da aynı uygulama var. TFF’nin talimatı böyle. Ancak taraftarların buna itirazı var. “Passolig niçin geldi, emniyetin kamera sistemi var, tespit edilsin sahaya yabancı madde atan veya küfür eden, onlara bireysel cezalar verilsin, hiç suçu olmayanlara dokunulmasın” deniyor.

BEDRİ DÖLKELEŞ HATIRLATTI

Geçen gün 2004’te temsilciler kurulunun ülkemizde kurulmasında önemli rol oynayan, uzun yıllar genel sekreterliğini ve raportörlüğünü yapan Bedri Dölkeleş Ağabey aradı. Söz konusu taraftar yorumlarını okuduğunu ve anlam veremediğini söyledi. Bedri Ağabey önce 2004 öncesini hatırlattı, “Küfür olunca seyircisiz oynama cezası veriliyor, stadyuma kimse alınmıyordu. Taşkınlık yapıldığında da tarafsız sahada oynama söz konusuydu. Temsilciler kurumunun hayata geçmesiyle birlikte önce bu uygulamalara son verdik. UEFA’daki sistemi aldık. Tribünleri maraton, kale arkası, numaralı ve misafir tribün diye dörde ayırarak, küfür edilen veya taşkınlık yapan hangi tribünse oraya ceza verilmesini sağladık. Birkaç yıl sonra stadyumların fiziki şartları da uygun oyunca bloklara ceza uygulamasına geçildi. Üstelik söz konusu o bloklara seyirci alınmaması gibi bir uygulama olmadı. Ceza alan kişiler maça giremedi ama o koltukların biletleri satılıyor. UEFA’nın normları böyle, tüm Avrupa’da geçerli bir uygulama bu. Tabi oralarda küfürden ceza diye bir şey yok, çünkü küfür edilmiyor. Orada ırkçı söylemlere yaptırım uygulanıyor. Öyle söylendiği gibi kişilerin tek tek tespit edilmesi ve bireysel ceza verilmesi gibi bir uygulama hiçbir Avrupa ülkesinde yok” dedi.

NEREDEN NEREYE GELDİK

Gerçekten de geçmişteki uygulamaları unuttuk. Ki, çok da eski değil. Küfür edildiğinde boş tribünleri oynanıyordu maçlar. Taşkınlık yapıldığında da başka kente gidiyordu. 2004’ten sonraki uygulamalarla nereden nereye geldiğimiz ortada. Kuşkusuz daha iyisi de olmalı. Yani suçu işleyenin tespit edilip sadece o kişinin cezalandırmaktan söz ediyorum. Zaten adil yöntem, asıl hedef budur. Tribünde küfür edenleri tek tek tespit etmek mümkün olmayabilir ama taşkınlık yapan, sahaya yabancı madde atanlar belirlenebilir. Mutlaka çalışmalar yapılıyordur, ilerleyen yıllarda bu uygulama da hayata geçecektir. Biraz daha beklememiz, sabretmemiz gerekiyor.

U12 Ligi kışın neden oynatılır

Geçmişte U11 ve U12, yani minikler ligleri havaların güzel olduğu yaza doğru oynanırdı. Doğrusu da buydu. Ancak TFF Planlama Dairesi hangi akla hizmetse minikler liginin takviminde değişikliğe gitti. U12 Ligi’nin aralık-ocak aylarında, yanı kışın en sert geçtiği dönemde oynatılmasına karar verdi. 11-12 yaşında çocuklara bu kış şartlarında futbol oynatmak son derece sağlıksız, mantıksız.

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Neyi düşünerek bu değişikliği yaptılar anlamak inanın mümkün değil. Çocuklar büyük sıkıntı çekiyorlar, doğal olarak velileri de öyle. Konuştuğumuz yöneticiler, teknik adamlar da bu durumdan rahatsız. TFF planlama dairesinin U12 Ligi’nin oynanma tarihlerinde yaptığı bu değişikliği gözden geçirmesinde ve yeniden yaz dönemine dönülmesinde fayda var.