Tanque’nin yerine Ramil Şeydayev…

Kocaelispor aylardır 8 numarasını beklerken, elindeki 9 numarasından da oldu.

Tanque’nin takımdan ayrılması en son ihtimallerden biriydi.

Daha doğrusu hiç kimsenin beklemediği, olmasını istemediği bir senaryoydu.

Tanque, skora en fazla etki eden bir oyuncuydu.

Gitmesi, hele zor gol atan bir Kocaelispor için hiç iyi olmadı.

Ancak futbolun içinde bu tür olaylar yaşanıyor, bunlara da alışmamız gerekiyor.

Tanque, gitti yerine mutlaka bir oyuncu düşünülüyor.

Bu yazı çıktığında belki de bir oyuncuyla anlaşmış olacağız…

Ben olayın en kötü tarafına bakmak istiyorum.

Diyelim ki, Tanque’nin yerine oyuncu alamadık…

O zaman ne yapacağız?

… … …

Tanque’nin gidişi camiada bir karamsarlık havası estiriyor.

Taraftarlar arasında hatta spor adamları ve yazarlar arasında olumsuz bir hava yaratmış.

Önceki gün Kocaelispor’u da yakından takip eden iki tekik adamla bu konuyu konuştuk.

Onlarda Tanque’nin gitmesinin takımın performansını etkileyeceğini söylediler.

Tanque, oynadığı süre içinde Kocaelispor’a katkı sağladı, 10 gol attı.

Pivot, arkası dönük bir forvet oynamasına rağmen sadece 1 asisti var.

Kaleye arkası dönük oynayan bir forvet değil.

Fizik gücü yüksek dediler ama ceza sahası içinde ve dışında hep yerde. Bir çok maçta çok kolay kendini yere bıraktığı için pozisyonları kaçırdık, gol atamadık.

Güçlü diyoruz top süremiyor, hızlı değil…

Bunlar eksileri…

Tabi artıları da var…

İyi bir sol ayağa sahip…

Ceza sahasına yakın oynadığında etkili oluyor.

… … …

Kocaelispor şampiyonluğa oynuyor, skora etki edecek, kaliteli isimler almalıdır.

Bunu kabul ediyorum…

Bir de kulübün ekonomik durumu var.

Borçlanıyoruz…

Sezon başında çok gereksiz 5-6 oyuncu aldık, bunlardan kurtulamıyoruz.

Bizim yapacağımız mevcut kadro içinde en iyisini değerlendirmektir.

Teknik adamlar, en iyi oyuncular ve geniş kadrolarla oynamak isterler.

Teknik adamlar, aynı zamanda elindeki mevcuk kadrodan da alternatif oyuncuları çıkarmalıdırlar.

Galatasaray’da Barış Alper, Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy gibi…

Galatasaray’da sol bek olmadığı için Barış Alper bazen burada oynayabiliyor.

Beşiktaş’ta Abubacar oynasaydı, Semih Kılıçsoy diye bir oyuncuyu şimdi konuşabilirmiydik…

… … …

Kocaelispor’da aynı etkiyi gösterebilecek forvette alternatifler üretmelidir.

Kouakou var…

Gerçek yeri forvet olan bir isim…

Ramil Şeydayev var, daha önce forvet oynamış, çok daha hızlı ve golcü…

Aynı zamanda topu üçüncü bölgede ayağında tutabilen, futbolu bilerek oynayabilen bir isim…

Tanque’nin yerine Ramil Şeydayev’in oynaması halinde çok daha pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorum.

Adanaspor maçında Şeydayev’i çıplak gözle izledikten sonra bunu bir kez daha gördüm.

Teknik adamların görevi, elindeki mevcut kadroyu en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Ertuğrul Sağlam, çok hızlı ve tempolu olmadığı için forvet oynarken stopere çekildi.

Stoperde Milli takıma kadar yükseldi…

Kendisinden örnek olması gerekir…