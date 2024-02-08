Khavara, Tank ve Yeni 9

Biraz uzun bir yazı olacak, vaktinizi alacağım…

Çalışma hayatımda kendimce bir stilim ve prensiplerim var.

Haberin doğru olmasına ve kısa sürede gerçekleşmesine büyük önem veririm.

Bazı meseleleri ortaya ilk çıkaran ben olmasam da ki bunu genelde kendi inisiyatifimle yaparım, daha sonra ortaya çıkan ve konuşulan meseleler hakkında bildiklerimi yada araştırıp öğrendiğim yeni bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışırım.

Kendimi hiç kimseyle kıyaslama, yarıştırma, onunkisi yanlıştır, benimkisi doğrudur tavrında ve çabasında değilim.

Bu niyete de hiç girmedim ve girmeyeceğim.

Bu yazımda size gündemde var olan ve yazılıp konuşulan birkaç mesele hakkında benim de önceden bildiğim ve yeni bilgiler öğrendiğim bazı konuları ulaştıracağım.

Cuma gecesi 23.30’da iyi Kocaelispor taraftarı olan kıymetli kardeşim Sebahattin Cüce whatsapptan mesaj attı.

“Macar bir oyuncuyla anlaşmışız sanırım” diye…

Hiç duymadık, konuşmadık, nereden çıktı bu diye şaşırdım.

Macar deyince aklıma tabi Ferencvaroş takımı geldi.

Hemen kadrosuna baktım.

Daha önce basın mensubu arkadaşlarımın bazılarının adını yazdığı Mehdi Boudjema’yı almışız diye.

“Sanırım bunu aldık” diye içimden geçirdim.

Saat 12ye geldiği için herhangi bir yöneticiye yada Başkan beye mesaj atmak istemedim.

Futbol camiası aslında zannedilenden daha küçük.

Her an herkesin bir yerde yolu kesişebiliyor.

Gazeteci, futbolcu, yönetici, kulüp çalışanı, teknik direktör, antrenör gibi birçok sıfattaki bir çok isimle tanışabiliyorsunuz.

Kimisiyle bağlarınız uzun süre devam ediyor.

Kimisini buradan gittikten sonra görmüyorsunuz.

Yada dolaylı yollardan tanışmalar oluyor.

Hatayspor’a yakın kaynaklara ulaşan bir arkadaşla yazıştım.

“Hayır, duymadım. Ama sanırım sizinkiler Ferençvaros’un kiraladığı başka bir oyuncuyla görüşüyormuş” dedi.

Ferençvaros’un kiralığı merkez orta saha oyuncularına baktım.

3 ismin kiralık gittiğini gördüm.

Biraz araştırmanın ardından bizim Giorgi Kharaisvili ile anlaştığımız bilgisine ulaştım.

Transferin kesin bittiğini ve oyuncunun Pazartesi günü İzmit’e geleceği söylendi.

Ardından haberini yaptım.

Pazartesi olmasa da Salı günü Giorgi geldi.

Camiamıza hayırlı olsun.

Umarım bize büyük fayda sağlar, katkısı büyük olur.

Giorgi ismine sanırım Gigi diyorlar onlar.

Gigi’yi de Cici diye söylüyorlar.

Beridze’ye herkes Cici diyor mesela.

İkinci Cici’miz de Kharaisvili oldu.

*

Salı gününe uyandığımızda gündemimiz Khara’nın gelip resmi sözleşme imzalayacak olmasıydı.

Bir akşam önce bir dost meclisinde bir kardeşim, “Bugün alışveriş merkezinde Tanque’yi gördüm, televizyonda daha iri görünüyor” diye sohbetini açtı. Konu Tanque olunca tabi yüzler gülüyor.

“Ekrem abi getirmişti” değil mi diye sordu bir başka dostum.

“Evet” dedim. “Hatta sözleşme imzalanırken son anda bir krizin eşiğinden dönüldü” diye ekledim.



Tanque’nin transfer sürecine neredeyse başından sonuna kadar hakimdim.

“Yazma, bildiğinden bahsetme, onu almamız lazım. Transfer olmaz ‘Ekrem söylemiş, Gökhan yazmış, iş bozuldu’ olur. Mahcup oluruz. Takımda, kulüpte bu işten büyük zarar görür. İş bitsin ben zaten hem sana hem diğer arkadaşlara haber veririm” demişti.

Bana güvenenlere mahcup olmaktansan ölmeyi tercih edebilirim demem biraz abartı olabilir ama şükürler olsun bugüne kadar okuyucu, taraftar başta olmak üzere kimseye mahcup olmadım.

“Tanque’yi gördüm” cümlesinin ardından konuşmaya başladık.

Dediğim gibi dost meclisiydi, o kardeşlerimin de tanıdığı sevdiği abisiydi.

“O zaman size bir şey anlatayım” diyerek bu fesih bedeli olayını anlattım.

Tank ile gelmeden önce sözleşmesine fesih bedeli 250 bin Euro olarak madde koydurmak istiyor.

Prensipte anlaşma sağlanıyor.

Tank gelince kulüp için oldukça büyük önemi olan, görev adamı, bence şuanda kulübün en önemli ismi Abdurrahman Başkır ile Ekrem Can önüne sözleşmeyi koyuyor.

Sözleşmede fesih bedeli 750 bin Euro yazıyor.

Bu rakam içinde az yorumları yapıldı, yapılabilir.

Ama bazı transferlerde oyuncunun kesin şartları oluyor, aksi durumda gelmiyorlar.

Basının ve taraftarın Tanque baskısı ve ısrarı yönetimi geri dönülmez bir yere getirmişti.

İkili bir anlamda blöf atıyorlar…

Bu olayın böyle olduğunu Kocaelisporluluğundan şüphe duyulmayan ve kulübün içine yakın olan birkaç taraftar da biliyor ve anlatıyor.

İlk huzursuzluk buradan başladı.

Ama bu huzursuzluk takım içindeki aile havasını etkilemedi, bozmadı.

Tanque’nin kendi meselesi gibiydi.

Başka oyuncuların daha fazla aldığını dile getirdiği dönemler oldu.

Samsun cephesinden de bu duyumları sıkça almıştım.

Dani ile yıldızı pek barışmadı.

İyi bir golcü olmasına rağmen oyunun bütünündeki performansı dönem dönem eleştirildi.

Sabah gazeteye geldiğimde müdürüm Hayrettin Albayrak’tan bir mesaj geldi.

“Tanque’ye Japonya’dan teklif varmış, duydun mu ?” diye.

Akşamında uzunca kulaklarını çınlattığımız Tanque için gelen bu bilgiyi araştırmaya başladım.

Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum deplasmandaki bir maçın ardından genç bir adam takım otobüsünün önünde Yusuf Emre Gültekin, Tanque ve Yusuf Abdioğlu ile sohbet ediyordu.

Yanlarındaki genç bir adam, “Gökhan Beşiktaş, sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum” diyerek seslendi ve gülümsedi.

Batu Kaplan olduğunu öğrendim.

Samsunspor’da şampiyon oldukları sene kulüpte önemli bir pozisyonda çalışmıştı.

Tanque’yi Türkiye’ye getiren adam oydu.

Sonrasında görüşmelerimiz devam etti.

Hemen ona sordum.

“Menajeri değişmediyse öğrenirim” dedi.

Sonrasında zaten olan oldu.

Tanque gitmekten yana tavır takınınca transferi gerçekleşti.

Emekleri için teşekkür ediyorum, sonuçta attığı gollere sevindik.

*

Yönetimin Tanque’nin ayrılışının ardından santrafor hamleleri geldi.

Birçok isim düştü bile.

Çok fazla da zaman kalmadı.

Tanque’nin stilinde ve fiziksel özelliklerine yakın bir santrafor arayışı var.

Gerçekten oldukça zamansız oldu.

Bugün antrenmanda bu transfer süreciyle ilgili detayları öğreneceğiz.

Gün içerisinde çok sıcak gelişmelerde yaşanabilir, bu transfer son gün son saate de kalabilir.

Panik olmadan almak için almış olmadan bu transferi bitirelim.

Süreci yakından takip etmeye sizlere bilgi vermeye devam edeceğim.