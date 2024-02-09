CHP’nin bir krizi daha taşıyacak hali yok…

Enteresan ama muhalefet daha birçok seçim bölgesinde belediye başkan adayını belirlemedi… İlimizde de başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin belirleyemediği başkan adayları var.

Gerçi belirlenenlerle ilgili de ciddi sıkıntı yaşıyorlar ya neyse…

Bugün konumuz o değil.

Bugün konumuz meclis üyeleri…

Biliyorsunuz YSK’nın belirlediği seçim takvimine göre siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına 20 Şubat'a kadar bildirmesi gerekiyor. Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayacak. Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Bugün ayın 9’u, kalmış 11 gün…

Liste yapmak kolay mı? Ve elbette hangi yöntemle yapacaksınız?

Hadi önseçim gibi bir ihtimalin kalmadığını söyleyerek ikinci soruyu pas geçelim. Ama nasıl bir liste sorusu önemli…

CUMHUR İTTİFAKINDA SORUN YOK

Belediye başkan adaylarını belirleyen AK Parti- Cumhur İttifakı için hareket alanı daha geniş. Oradaki mesele MHP ve BBP’nin listelerde nerede ve ne kadar yer alacağının tespiti…

İki parti de yerel seçimlerde kendilerinden ciddi özveri yaptı. Elbette bunu AK Parti’nin yerel kadroları da çok iyi biliyor ve görüyor. Bu nedenle meclis listelerinde ittifak ortaklarının üyelerinden daha fazla isime yer vereceklerini söylemek kehanet olmaz.

MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş bu konuda çok uyumlu bir çalışma yaptıklarını ve kısa bir sürede listeleri bağıtlayacaklarını söylüyor.

BBP de listeler konusunda pozitif bir yaklaşım içinde…

BAZI İLÇELERDE LİSTELER ÖNEMLİ

Tabi liste yapımında en kritik parti, CHP… Çünkü CHP’de en az adaylar kadar, meclis üyeliği listelerini yapmak- belirlemek de zor.

Ve özellikle seçimde iddia koyduklarını söyledikleri, İzmit, Derince, Körfez ve Karamürsel’de belediye meclis listeleri yapmak çok önemli…

Bakın meclis üyeleri listeleri, seçim sonuçlarını sandığınız kadar etkilemez. Belki yüzde 1 dolayında bölgesel katkı olabilir. Ama düşünün 2019’da üç seçim bölgesinde İzmit, Karamürsel ve Derince’de seçim küçük farklarla bitti.

Bu da, buralardaki listelerin çok önemli olacağını gösteriyor.

MECLİS ADAYLARI BELİRLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Peki, meclis listeleri yapılırken nelere dikkat etmek lazım…

Bir- Meslekler: Elbette belediye başkan adayları, kendilerine bir çalışma ekibi kuracaklar. Ve bu ekibin içinde avukat, mimar- inşaat mühendisi, mali müşavir- muhasebeci gibi olmazsa olmaz meslekler olacak.

İki- Büyükşehir Başkan Adayının istekleri: İlçe belediyeleri liste yaparken elbette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kendisi için kurmak isteyeceği kadrodan isimlere de ön sıralardan yer vermek zorunda. Ancak Büyükşehir için beklenen iddiayı koyamayan CHP’de durum nasıl şekillenir bilemiyorum. Orada ilçe başkan adayları listelerde daha çok söz sahibi olmak isteyecektir.

Üç- Parti teşkilatlarının istekleri: Elbette listelerde örgütün temsiliyeti de önemli. Parti emektarlarına değer verildiği de gösterilmeli…

Dört- Seçmen tercihleri: Tabi listelerin en önemli amacı seçmen tercihlerini de etkilemek. Bu nedenle bölge, etnik köken dengeleri de listelerde gözetilmeli…

Beş- Sevilen isimler bulunmalı: Tamam ilk dört madde olmazsa olmaz ama en olmazsa olmaz olanı seçmende memnuniyet yaratacak sevilen isimlerin listelere konulması…

Mesela İzmit’te, Nazım Gençtürk, Orhan Dönmez, Tuncay Aşkın, Hakan Yalçın, Tuncay Çakır, Murat Öztürk, Yusuf Ziya Tom, Özkan Nalbantoğlu, Yusuf Erenkaya, Osman Boz, Aydın Merih Kuruçelik, İlker Ulusoy, Dilek Yalçın, Hakan Ormancı ve Lütfü Obuz gibi benim de yakından tanıdığım sevilen isimler de başvuru yapanlar arasında…

Sonuç ne olur bilemem.

Ancak CHP bahsettiğim kriterlere dikkat ederek bir an önce ilçelerde listelerini netleştirmeli…

Zaman az, üstelik CHP’nin aday belirlerken yaşadıklarının üzerine bir başka kriz taşıyacak hali de yok…