Kocaeli’de bacasız OSB’de ilk fabrika açılıyor

Kocaeli, sanayi kenti olarak biliniyor...

Sanayi bacaları havaya kirletiyor deniliyor...



Kocaeli, liman kenti olarak biliniyor...

Körfez’de bulunan 40’a yakın liman denizi kirletiyor deniliyor...



Peki, tüm bunların hepsi doğru mu?

Kısmen doğru, kısmen yanlış...



Evet, Kocaeli bir sanayi kentidir.

1970’li yıllarda başlayan sanayileşme çarpık gelişti. Bugün sanayi ile ilgili bir sorun varsa, bu geçmişteki çarpık sanayileşmeden kaynaklanıyor...

Kocaeli’de sanayi artık toplulaştırılıyor...



Kocaeli’de artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Bugün Kocaeli’de bir fabrika veya sanayi bölgesi yapıldığında titiz davranılıyor.

Sanayinin yapılacağı alanlar imar alanları belirlenmiştir. Yapılacak fabrikaların havayı kirletmemesi için gereken tüm önlemler alınıyor...

Sıkı denetimler Körfez’deki limanlar için de geçerli...



Eskiden olduğu gibi her isteyen Körfez’in istediği noktasında liman yapamıyor...



Bugün bırakın Körfez kıyılarında yeni bir liman yapmayı, mevcut limanların iyileştirilmesi veya genişletilmesi bile neredeyse imkânsız. İzinler, denetimler, kontroller ve bilimsel raporlar gerekiyor...

Sanayileşmeden dolayı havası kirli diye itibarsızlaştırılmaya çalışılan, töhmet altında bırakılan Kocaeli, aslında algılardaki şehir olmadığı bir gerçek...

Mesela, 3 bin 626 kilometre kare yüz ölçüme sahip Kocaeli’de sanayi payının sadece yüzde 2 olduğunu kaç kişi biliyor...



Peki, Kocaeli’nin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payının yüzde 51 olduğunu kaçımız biliyor...



Yani bu şu demektir;



Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak yarattığı katma değeri bakımından çok büyük bir ildir...

Kocaeli’nde 14 Organize Sanayi Bölgesi(OSB) faaliyet yürütüyor...

Bu OSB’lerin tamamı bacalı sanayidir...

Yani, kimya, demir çelik, çimento ve diğer birçok sektörün fabrikaları var...





BACASIZ FABRİKALAR AÇILIYOR...



“Kent sanayiye doydu, artık fabrikalar yapılmasın” denilen Kocaeli’nde şimdi de yeni bir Organize Sanayi Bölgesi(OSB) daha kuruluyor...





80 adet fabrikadan oluşacak yeni Organize Sanayi Bölgesi “BACASIZ” fabrikalardan oluşuyor. Havayı, çevreyi kirletmeyecek...



Şimdi diyeceksiniz ki, fabrika kurulursa tozu, dumanı, zehir olmaz mı?



Evet, var...



Çevre dostu, bacasız dediğimiz sanayi kuruluşları olacak...

Kocaeli’de bunun öncülüğünü Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapacak...



Büyük zorluklar, sıkıntılar ve engeller aşılarak bugüne gelinen Kandıra Gıda OSB’nin bir “başarı hikâyesi” var.

Gelişimi de diğer sanayi kuruluşlarından farklı...

Bu başarı hikâyesini ve kahramanını bu sütunda çok yazdım...



BAŞOL’UN HAKKI TESLİM EDİLMELİ...



Bu önemli başarıyı yazan, zorlu serüveni günümüze taşıyan kişi Kandıra Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET BAŞOL’ dur...





Kandıra ile İzmit sınırında, Kandıra F Tipi Cezaevi’nin kuzey kesiminde 2 bin dönümlük alan üzerinde kurulacak Kandıra Gıda OSB’de yapılacak fabrikaların alt yapıları aylar önce hazırlanmıştı...





Yatırımcılar OSB alanında zemin hazırlanmadan önce parseller halinde yerlerini satın almışlardı...



Bugün yatırımcı, “ben gelip fabrikamı yapacağım” dese her şey hazır. OSB alanında fabrikaların kurulumu için tüm alt yapılar hazır. Yatırımcı gelip fabrikasını kurabilecek...

İLK FABRİKA NİSAN’DA AÇILIYOR...

Büyük zorluklar sonrasında şekillendirilen Kandıra Gıda OSB’de yatırım yapacak sanayi kuruluşlarından biri de dünya gıda devi olan Ülker Grubu...





Ülker’in Kandıra Gıda OSB’de fabrika yapması hem ilimiz için hem de OSB için çok büyük bir prestij. Ülker Grubu’na bağlı olan Yıldız Holding’in markası Nesos (sos üretimi yapılacak) fabrikası. Geçen yıl yapacağı iki fabrikanın temellini atmıştı.



Fabrika inşaatları hızla yükseliyor. 500 milyon TL’ye mal olması beklenen Nesos fabrikası, nisan ayında üretime başlıyor. Fabrikada 150 civarında işçi çalışacak...



Kandıra Gıda OSB alanında yapılacak bacasız fabrikalar; fındık işleme, çikolata, şekerleme, süt ve süt ürünleri, et ürünleri, hazır gıda ve ambalajlama fabrikaları olacak...

GIDA GELECEKTE ÇOK

ÖNEMLİ OLACAK...



Evet, 2020 yılının başında ortaya çıkan COVİD-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada gıda krizi kapıya dayanmıştı...



Salgından sonra ortaya çıkan gıda krizi ile birlikte bir de tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna’nın savaşa tutuşması tüm dünyada gıda krizini tırmandırdı...

Gıdaya erişim konusunda ciddi sorunlar yaşandı. Gıda fiyatları katlandı!



Hiç kuşku yok ki, salgın sonrasında yaşanan gıda sıkıntısı insanlarımızı tarıma olan ilgisini artırdı...



Her ülke, her şehir kendi sınırları içerisinde tarımı geliştirmek için yoğun bir çaba içine girdiği bir süreçte; İzmit-Kandıra sınırında yıllar önce yapılmasına başlanan ancak türlü şekillerde engellenen Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına karşı çıkan, tepki gösteren, çamur atanlar oldu...

Önümüzdeki süreçte tüm dünyada gıda, yaşamın birinci sırasına yerleşmiştir.

Şehrimizde kurulacak Kandıra Gıda OSB’ye sahip çıkalım...

