Kocaeli EMİTT’de

27. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) İstanbul TÜYAP’ Fuar ve Kongre Merkezi’nde Turizm sektörünün paydaşlarını buluşturdu.

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMİTT geçmiş yıllara göre biraz küçülse de canlılığını koruyor. Hem turizm profesyonelleri hem de turizm tüketicilerinin ilgisini çekiyor.

Kocaeli turizm değerleriyle EMİTT’ de yer aldı. Yabancı ülkeler salonunda güzel bir noktada sade ve şık bir stantta Kocaeli turizm değerleri “Kocaeli'de Gözlerinize İnanacaksınız” sloganıyla tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili birim ve ekibini kutlarım.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlarıyla üstlendiği tanıtım çalışması Kocaeli turizmi için elbette faydalı.

4-5 yaşından itibaren fuara giden biri olarak fuarları hep verimli ve ilgi çekici buldum. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinde “Kurumsal İletişim” ve “Fuar Yönetimi “dersleri de veren bir akademisyen olarak fuarları hep önemserim. Fuarlar tanıtımın önemli bir parçasıdır. Doğru zamanda doğru şekilde değerlendirmek, fırsatları görebilmek ve iletişimi devam ettirebilmek şartıyla.

Kocaeli turizm tanıtımı konusunda doğru yolda. EMİTT’ e katılım bu dönemde doğru bir karar. Çünkü fuar katılımı farklı turizm çalışmalarıyla destekleniyor, güçlendiriliyor. Elbette her sene katılım tecrübesi de artıyor.

KOCAELİ’ DE TURİZM ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda Ocak ayı içinde Turizm Master Planı eylem hedefleri arasında bulunan "2. Turizm Sektör Buluşması" nı gerçekleştirmişti. Ülkemizin farklı illerinden gelen 150 acente Kocaeli’ yi bir destinasyon olarak keşfetti, tanıdı. Programın son gününde Kocaeli turizm işletmeleri ile misafir acenteler bir araya geldiler. Kocaeli’nin tarih, kültür ve doğa güzelliklerine ve çeşitlerine şaşırdılar.

Turizm destinasyonu olmak bazı il ve bölgeler için kolay değil. Ama hiçbir şey için de geç değil. Bu dönemde yapılan çalışmalar yakın zamanda meyvesini verecektir. Turizm destinasyonu olmak fide dikmek gibidir. Bakıma, özene, dikkate ve fidanın cinsine bağlıdır. Turizm sabırlı, dikkatli, özenli yapılması gereken kırılgan bir alan.

Ayrıca turizm açısından tanınan bölgeleri sağlık turizmi konusunda tanıtmak daha kolay oluyor. Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği başkanı olarak konuya bu yönden de bakmak durumundayım.

ŞEHİR YÖNETİM DİNAMİKLERİ VE TURİZM

Bir şehirde turizmin gelişebilmesi için şehrin yönetim dinamiklerinin vizyonlu ve iş birliği içinde olması gerekiyor. Şehir dinamiklerinin her biri bir puzzle parçası gibi. Anlamlı bir bütün oluşturmak için her parçanın bütünü tamamlaması kendi görevini yapması gerekiyor. Kocaeli bu dönem bu konularda şanslı. Şehir yönetim dinamikleri üst başlık olarak Kocaeli’ yi hedefliyorlar. Bu düşünce şehre olumlu katkıda bulunuyor.

Her şehir böyle mi? Hayır. Bunu hem EMİTT’ de hem de farklı şekillerde anlamak mümkün.

Ülkemizde birçok il turizm değerlerini tanıtmaya çalışıyor. Ama olmuyor. Neden olmadığını bu kez şehir ismi vererek başka bir yazımda yazacağım. EMİTT bu yıl küçülmüş ama dikkatimi çeken çok konu oldu. Bunları başka bir yazımda yazacağım.

Fuara katılım bir hedef ve vizyon meselesidir. EMİTT’ e katılan şehirleri, kurumları, ülkeleri ve karar vericilerini, fuarı ziyaret edilecek hale getirenleri, o hummalı çalışmaları yapanları kutluyorum. Her standın ve her fuarın ardında onlarca kişinin emeği, yüzlerce çalışma saati, ömürlerden giden zamanlar vardır. Fuarlar hala iyi bir tanıtım aracıdır. Fuarda ürün veya hizmeti tanıtmak da bir marifettir. Çok net söyleyebilirim ki fuara katılan kurum ve kuruluşlar, şehirlerin çoğu ne yazık ki hala kendilerini tam anlamıyla tanıtamıyorlar. Nasıl olmalı? Sorana söylerim.

Sözün özü; Bir EMİTT daha geçti. Turizm adına yapılan her çalışma güzel ülkemiz için çok kıymetli. Bütün turizm paydaşlarına Kocaeli adına “Kocaeli’ yi görmeden geçmeyin” diyorum.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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