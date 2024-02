Boluspor deplasmanında santrafor Kouakou oynar

Tanque’nin gidişi sonrasında sosyal medyada en çok telaffuz edilen santrafor adayları Sakaryaspor’dan ayrılması gündemde olan Kasongo ile Başakşehirli Keny. Bizzat transfer komitesi üyesi, futbol şube sorumlusu sevgili Selçuk Kösemen’e sorduğumda, Kasongo ile Keny’nin gündemlerinde olmadığını söyledi. Yani bu iki futbolcuyla ilgili beklenti içine girilmesin.

PENDİKSPORLU EZE

Başkan Engin Koyun ilk açıklamalarında Süper Lig’den bir yabancı golcü baktıklarından söz etmişti ama sonrasında baktık ki Avrupa’nın farklı ülkelerindeki santraforlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sosyal medyada Pendiksporlu Eze ismi de çok konuşuldu. Eze ismi gündeme gelmiş, soruşturulmuş. Bu sezon Pendikspor’da sadece ilk 3 hafta şans buldu, sonrasında yoktu. Uzun süredir oynamaması sıkıntı olsa da Türkiye liglerini bilen, oynadığı takımlarda fark yaratan bir isim. İhtimaller dahilinde diye düşünüyorum.

KAYSERİSPOR ALMIŞ

Dün bahsetmiştim Maccabi Haifa’daki Haitili futbolcu Frantzdk Piorrot ile bir temas vardı. Yine Haitili CSFK Sofya’da oynayan Duckens Nazon da konuşulan isimler arasındaymış. Ancak bu futbolcuyu Süper Lig ekibi Kayserispor kapmış. Brunga’da üst kuran yönetim ve teknik ekipten gelen son haberler dün akşam 8-9 gibi santrafor transferinin noktalanacağına yönelikti. Zaten başka türlü yetişmez. Bugün transferin son günü. Yeni santraforun Bolu maçına yetişmesi gibi bir durum söz konusu değil. Doğal olarak mevcut kadrodaki bir isim 9 numara pozisyonunda oynayacak.

SAĞLAM, GÜVENCEMİZ

Ertuğrul Sağlam dünkü basın açıklamasında Tanque’nin gidişinin geri dönüşünün olumlu olacağını söyledi. İnşallah diyelim. Tabi bu tamamen yeni transfere bağlı. Hatırlanacaktır Dino ayrıldıktan sonra da iyi bir golcü alınacağı söylenmişti ama sözde kalmıştı. Gelen gideni aratmıştı. Bedelini küme düşerek ödemiştik. Tüm temennimiz bu kez öyle olmaması. Yani şampiyonluğu kaçmaması. Tabi ki bu konuda en büyük güvencimiz Ertuğrul Sağlam’ın futbol aklı. Kendisi de yıllarda o bölgede olduğu için yapılacak seçimde hata yapmayacaktır diye düşünüyoruz.

KADRODAKİ TEK İSİM

Herkes merak ediyor Boluspor maçında ileri uçta kim oynayacak diye. Sevgili Uğur Uludağ dünkü köşesinde en doğru seçeneğin Ramil olduğunu belirtmiş. Azeri futbolcu kanat forvet. Asıl bölgesi kanat olsa da, santraforda da oynamış. Tanque gibi güçlü fiziği var, farkı daha hareketli olması. İş yapabilir diye düşünmekle birlikte ben Ertuğrul Hoca’nın Bolu maçındaki tercihinin Ramil değil, Kouakou olacağı düşüncesindeyim. Çünkü kadroda ilk mevkii santrafor olan tek isim. Ki, ben Kouakou tercihinin daha doğru olacağı inancını taşıyorum. Hatta bunun İsveçli futbolcu için ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

İlk yarıda ona çok az süre verdik, üstelik asıl yerinde değil kanatta. Ne zaman santraforda biraz uzun süre aldı, kendini fark ettirdi. Boluspor maçının ilk 11’inde olursa ben skora katkı yapacağını, maçın kazanılmasında önemli rol oynayacağını düşünüyorum. En azından bir devre bakmak, görmek, şans vermek lazım. Olmadı ikinci yarıda Ramil o bölgeye çekilebilir.

Gidince kötü mü oldu?

Tanque’nin gidişine elbette karalar sağalamayacağız, vazgeçilmez isimdi yakıştırmaları falan yapmayacağız ama bakıyorum sosyal medyada taraftar Brezilyalı futbolcuyu kötüleme yarışına girmiş. “Hiç faydası olmadı zaten, gitmesi iyi oldu, çok ağır bir futbolcuydu kıçını kaldıramıyordu, gidişi takımın menfaatine oldu” yorumlarına sıklıkla rastlıyorum.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ

Gidenin arkasından kötü konuşmak gibi huyumuz var. Oysa Tanque’nin takım için yaptığı katkı ortada. Bunu ben değil istatistikler söylüyor. Takımın en skorer ismi, rakip ağlara 10 gol göndermiş, bir de asist yapmış. Birçoğunda galibiyetler onun golleriyle gelmiş. Yani attığı gollerle takıma çok sayıda puan kazandırmış bir isim. Kuşkusuz ki burada kalmak istememesi, parayı tercih etmesi karakteriyle ilgili bir durum.

TEŞEKKÜR ETMELİYİZ

O tarafını sorgulayabilir, yargılayabiliriz ama performansı için laf etmek yanlış olur, haksızlık olur. Sonuçta eğer bu sezon Süper Lig’e çıkacaksan, bunda en büyük paylardan biri Brezilyalı futbolcunun olacak. Tarih şampiyonluğumuzu yazdığında Tanpue ismi ilk sayfalarda yer alacak. Bize yakışan hizmetlerine teşekkür edip, bundan sonraki kariyeri için başarı dilemektir. Tanque’nin hiç faydası yoktu, iyi ki gitti demek en hafifinden emeğe saygısızlıktır, yapılana görmezden gelmedir. Bunu yapmak da ayıptır.

Mesut Can kararı doğru

Mesut Can Tunalı fazla şans bulamasa da, orta sahada dikine oynayabilen, oyuna girdiğinde işini en iyi şekilde yapan bir isim. Ki, bu özellikle kadroda çok fazla futbolcu yok. Kimi çevreler devre arasında oynayacağı takıma kiralanmasının, tecrübe kazanıp dönmesinin daha doğru olacağı düşüncesindeydi. Kimi çevreler ise takımda kalsın, ligin ikinci yarısında zaman zaman ihtiyaç duyulabilir görüşündeydi. 2.Lig’in iddialı birkaç ekibinin de onu çok istediği biliniyordu. Özellikle de Yılmaz Vural, Menemen’e istiyordu.

Aslında yönetim kiralık kapısını açtı, futbolcuya izin verdi ama 24 saat geçmeden o karar iptal edildi. Çünkü teknik direktör Sağlam’ın son kararı takımda kalmasına yönelikti. Bence Ertuğrul Hoca doğru yaptı. Mesut Can’a ikinci yarıda ihtiyaç duyulabilir. Elbette Sağlam’ın bu kararının Mesut Can’ı daha bir hırslandırması gerekir. Takımın teknik direktörü kalmasını istiyorsa, demek ondan bir beklentisi var. Mesut daha çok çalışacak, daha fazla süre alıp takımına katkı sağlayacak ve hocasını haklı çıkartacak.

Teşekkürler Hamdi Yılmaz

Kocaeli TV’de Top Ağlarda programını takip edip yorum gönderenlere daha çok hediye verme konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. En son her hafta bir ayakkabı verme düşüncemiz vardı. Serdar Kundura’nın patronu Sinan Serdar o yolu açmış, ilk katkısı vermişti. Sonrasında Petkimspor eski başkanı, sendikacı Sadettin Duran ve Refleks Akademi’nin sahibi sevgili Bilal Yalçıner’den destek almıştık. Bir sponsora daha ihtiyacımız vardı. Onu da kısa süreçte bulduk. İlimizde yeni kurulan ve alt yapıya önem veren Kocaeligücüspor’un başkanı, Nur Lojistik Rent A Kar’ın sahibi genç işadamı Hamdi Yılmaz, “Bir ayakkabı da benden olsun” dedi.

Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Böylece her hafta bir ayakkabı hediyemiz tamamdır. Her ayın ilk programından sonra Serdar Ayakkabı, ikinci programında Sadettin Duran, üçüncü programında Bilal Yalçıner ve dördüncü programında da Hamdi Yılmaz’ın hediyesi olan 2 bin TL değerinde ayakkabı vereceğiz. Her programda lisanslı forma ödülümüz zaten var. Programa yorum gönderenler arasında yapacağımız çekilişle her hafta bir kişiye forma, bir kişiye ayakkabı hediye edeceğiz. Kocaelispor taraftarı bir taraftan yorumlarıyla programa katkı sunarken, karşılığında hediye kazanma şansı da bulacak.