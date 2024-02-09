Trabzonsporlu Benik Afobe ve Boluspor maçı…

Kocaelispor, Tanque’nin ayrılmasından sonra çok büyük şok yaşadı.

Tanque’nin gitmesinden sonra transfer döneminin son günleri olduğu için camiada bir panik havası vardı.

Başkanımız Engin Koyun, Tanque’nin ayrılmasında sonra taraftarlarımızı ve camiamızı rahatlatacak açıklamalarda bulunmuştu.

Başkanımız, Tanque’nin yerine çok daha iyisini alacağıni ifade etmişti.

Bu nedenle forvet transferi için beklentiler de çok daha fazla oldu.

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O kadar çok isim yazıldı ki, bunların içinde çok kariyerli oyuncular da vardı.

Süper Lig’den ve Avrupa’dan bir çok oyuncunun ismi gündeme geldi.

Sonunda hiç ismi gündeme gelmeyen daha Trabzonspor forması da giyen Benik Afobe’yi aldık.

Kongo asıllı futbolcu 31 yaşında, en son Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2.Lig takımında oynuyordu.

Bu takımda 18 maçta 12 gol attı.

Bu ligin zorluk derecesi nasıl, bunu bilemiyoruz. 18 maçta 12 gol çok iyi bir rakam…

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Benik Afobe’nin kariyerinde 2020-2021 yıllarında Trabzonspor forması da giydi.

Trabzonspor’da 28 maçta 5 gol attı, Bordo-Mavili ekipte çok fazla kalamadı.

Kongolu futbolcu genelde İngiltere alt liglerinde oynadı.

İngiltere Premier Ligi’nin bir alt liginde oynamakta kolay değil.

Baktığımızda kariyer olarak 1.Lig’de oynayacak bir oyuncu.

En önemlisi şuan hazır olup, olmamasıdır.

Eğer hazır geldiyse, forvette Tanque’den daha hızlı, daha tempolu bir oyuncu olarak gözüküyor…

Benik Afobe, bakalım taraftarlarımızın beklentilerini karşılayabilecek mi?

… … …

Kocaelispor, Tanque’nin gidişi ve forvet transferine odaklanmışken, pazar günü deplasmanda oynayacağımız en önem maçı unuttuk.

Pazar günü en zor deplasman maçlarından birine çıkacağız.

Bu maç öncesinde herkes transfere odaklanmış durumda.

Lig maçını düşünen yok…

… … …

Geçen hafta zorda olsa Adanaspor’u yenerek 3’de 3 yaptık.

Bu seriyi sürdürmemiz gerekiyor.

Zirve yarışındaki rakiplerimiz çok formda.

Göztepe çok iyi geliyor.

Bizim de hata yapmamız gerekiyor.

Geçmiş yıllarda, Süper Lig ve 1.Lig’de Boluspor ile deplasmanda oynadığımız maçlar hep zorlu geçmiştir.

Şuanda da takım olarak Boluspor’dan çok transferi düşündüğümüzden bir motivasyon kaybının olacağından endişe duyuyoruz…

Önümüzde 2 gün kaldı.

Bugün transferde bitiyor.

Artık Boluspor maçına odaklanmalıyız…