Karamürsel’de bir dönem sona erdi

Siyaset garip bir mecra alanıdır...

Popüler bir statüdür...

Doğru adımlar attığınızda, dürüst davrandığınızda, halkın gönlüne girdiğinizde, bir hikâye yazdığınızda zirveye çıkarsınız...



Şanınız yıllarca sürer...



Ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmediği gibi siyasetteki liderliğiniz de sonsuza kadar sürmez...

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, döneminde tüm dünyaya hükmetmişti. 6,5 milyon kilometre kare olan Osmanlı Devleti toprağını 15 milyon metrekareye çıkartmıştı.

46 yıl tahtta kaldı. O dönem tüm dünya kralları Sultan Süleyman için “Muhteşem Süleyman” ve “Büyük Türk” diyorlardı...



Muhteşem bir siyaset dehası olarak Osmanlı’ya padişahlık yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman’ın da dönemi bitti...



Siyaset işte böyle bir şeydir...

Bir sanattır. İcra makamıdır. Rolünüz bellidir. Halkın güvenini kazandığınızda uzun yıllar zirvede kalırsınız...



Körfez’e kıyısı olan en şirin ilçelerinden olan Karamürsel’in belediye başkanı İsmail Yıldırım’ın da hikâyesi işte böyle bir şey...

Tam dört dönem 20 yıldır Karamürsel Belediye Başkanlığı görevini büyük bir başarıyla yürüten Yıldırım, 31 Mart’ta yapılacak belediye seçimlerinde aday olmadı.



Yıldırım’ın aday olmaması ile birlikte Karamürsel’de bir dönemin sona ermesidir...



İsmail Yıldırım, 30 yaşındayken belediye başkanı seçildi. Bugün 51 yaşında...



Genç yaşta siyasetin tüm hassasiyetlerini, inceliklerini öğrendi. Bugün 51 yaşında ve bir siyasetçi için hala genç bir yaş...



20 yıl aktif siyasetin içinde bulunan Yıldırım bugün en üretken ve verimli döneminde...



İsmail Yıldırım, Karamürsel’in çocuğu...



İlçede “Postacı Yusuf” olarak tanınan Yusuf Yıldırım’ın torunu...

Babası “Kitapçı Taci”, ilçenin en eski esnaflarından biriydi.



İlk, orta ve lise tahsilini Karamürsel’de tamamlayan Yıldırım,1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu...

1997 yılında İngiltere Oxford House College’de yabancı dil eğitimi aldı...

13 belediye başkanı arasında yabancı dil bilen iki belediye başkanından biri.



Yabancı dil eğitiminden sonra yurda dönem Yıldırım, büyük firmalar ve şirketlerde görev aldı...

Önce Çukurova Holding’de çalıştı, ardından 2000’li yıllarda Sabancı Holding bünyesinde üst yönetici olarak görev yaptı...



Demokrat Parti ekolünden gelen İsmail Yıldırım, siyasetçi bir ailenin çocuğu... Babası Demokrat Parti’nin eski meclis üyesi...



ÖZCAN ÖZALGIN SİYASETE KAZANDIRDI...



Karamürsel’in eski efsanevi başkanlarından biri de Demokrat Partili kökenden gelen eski Doğru Yol Partili Özcan Özalgın’dı...



Özalgın üç dönem belediye başkanlığından sonra İsmail Yıldırım’ı bulup Karamürsel’e kazandıran, belediye başkanı seçtiren isimdi...





2004’TE BELEDİYE

BAŞKANI SEÇİLDİ...





İsmail Yıldırım, yerel siyasete ilk olarak 28 Mart 2004 yılında eski Doğru Yol Partisi’nden Karamürsel Belediye Başkanı seçildi...



Belediye başkanı seçildiğinde henüz 30 yaşındaydı ve Türkiye’nin en genç belediye başkanı unvanını aldı...



Yıldırım, 2009 yerel seçiminde DYP’den ikinci kez seçildi. 2014 yerel seçimlerinde DYP’den üçüncü kez başkan seçildi ancak seçimden sonra AK Parti’ye geçti.



2019 yerel seçiminde ise AK Parti’den 4’ncü kez Karamürsel Belediye Başkanı seçildi.



31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim öncesinde Yıldırım’ın 5’nci kez aday olacağı çok konuşuldu.



Ancak Yıldırım, aday olmaktan ısrar etmedi. Feragat etti ve aday olmadı.



Yerine, kendisinin belediye başkan yardımcılığını yürüten Mesut Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından aday gösterildi...



Mesut Çetinkaya’nın adaylığı kesinleştikten sonra Karamürsel’de de bir dönem resmen sona ermiş oldu...



İsmail Yıldırım, bir belediye başkanı ve siyasetçi olmanın ötesinde son derece kişilikli ve entelektüel bir insandı...



AK Parti’nin belediye başkanları arasında yeri her dönem farklı olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla hep uyum içerisinde görev yaptı.



4 yıllık belediye başkanlığı döneminde Karamürsel’de çözülemeyen bir sorun bırakmadı.



Daha önce kendisiyle yaptığım sohbetlerde Karamürsel ilçesi için “Huzurun Kenti” ifadesini kullanmıştı.

Bunun doğru bir ifade olduğunu görmek için ilçeye gitmeniz yeterli olacaktır. İlçede sahil bandını gezin, ilçenin ara sokaklarına girin. Sokakları, caddeleri alt ve üst yapısıyla sorunsuz ve pırıl pırıl...

Sahil şeridindeki kafeler, restoranlar Avrupa havası hâkim...



AK Parti’nin 12 ilçe belediye başkanları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Kongre Merkezinde yapılan tanıtım toplantısında ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından tek tek sahneye çağrıldı...



Tahir Hoca, Mesut Çetinkaya’yı tanıtmak için sahneye çağırdığında görevi devredecek olan İsmail Yıldırım’ı da sahneye davet etti.



Tören salonunda büyük bir alkış koptu. Centilmenliğini ve mütevazılığını her zaman ve her an koruyan Yıldırım, büyük bir memnuniyetle sahneye çıkarak, yerine aday gösterilen kardeşi kadar sevdiği Mesut Çetinkaya’yı kutladı, tebrik etti.



20 yıl boyunca aktif siyasetin içinde bunmasına rağmen zerre kadar bozulmayan, duruşunu ve kişiliğini her zaman koruyan Yıldırım, ne kadar medeni bir kişi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Uzun yıllardır yakından tanıdığım İsmail Yıldırım’ı kutluyor ve alkışlıyorum.



Mesela aynı törende, Derince Belediye Başkanı Adayı gösterilmeyen Zeki Aygün katılmamıştı...

Yeniden Kandıra Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Adnan Turan’da törene katılmadı.

Mesut Çetinkaya, 31 Mart günü Karamürsel Belediye Başkanı seçilmesi halinde İsmail Yıldırım, belediye binasında tören yapacak ve görevi ve belediyenin mührünü yeni başkana devredecek.

Peki, Zeki Aygün ve Adnan Turan, belediyeye gidip yeni başkanlara görevi ve belediye mührünü teslim edecek mi?



Egonun en fazla tavan yaptığı uğraş alanı siyasettir. Üzüntü, kızgınlık, kibir, duygusallık karmaşık bir ruh hali yaratır siyasetçide...



Keşke her siyasetçi İsmail Yıldırım gibi kendisini tüm bu olumsuzluklardan sıyırsa ve medeni birer siyasetçi olarak halkının karşısına çıkabilseler...



İnanılması zor ama Karamürsel’de bir dönem sona eriyor...