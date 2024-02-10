CHP’nin Büyükşehir adayı değişir mi?

Böyle haberler gördüm…

Böyle iddialar duydum…

Öyleyse en baştan alıp bu meseleye bir bakalım.

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Haydar Akar neredeyse -resmen- aday ilan edilmişti, PM’den bir hafta karar ötelendi, sonrasında da adı gündeme gelmedi.

Fatma Kaplan Hürriyet genel başkanı tarafından 3 yıl önce aday ilan edilmişti, o da öyle davrandı ama sonra vaz geçti. Atamak istediler, İzmit’i istediği için kabul etmedi.

Harun Yıldızlı, düşünmedi değil. Ama son kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alınca adı gündeme getirilse de Ankara’da hiç düşünülmedi.

Mustafa Sarıgül, çok istedi, hatta hala Kocaeli talebi bitmediğine dair duyumlar var. Anketler yaptırdı ama o da Ekrem İmamoğlu’nun blokajına uğradı. Onun için buradan giden kalabalık heyetler genel başkanla görüşemediler bile…

Keramettin Gençtürk tek gerçek aday adayıydı. Sinerji yakalayamadı, gündeme hiç gelmedi.

Hurşit Güneş, Cengiz Sarıbay, Hikmet Erenkaya, Nail Çiler isimleri geçse de sıcak bakmadılar.

Böyle durumlarda görev il başkanına düşer ama CHP Genel Merkezi Bülent Sarı’ya da bu görevi vermedi.

Bahar Gültekin Candemir’in adı gündeme getirilmek istendi ama becerilemedi.

Tülin Keçeci Güngör’ün adı MYK’ya kadar geldi ama partinin belirlediği zamanlarda istifa etmemişti, askıda kaldı.

Yani CHP Kocaeli Büyükşehir’e bir türlü aday bulamadı.

Top Derince için yola çıkan Atasoy Bilgin’e kaldı.

ATASOY BİLGİN’İN ADI HEYECAN YARATMADI

Atasoy Bilgin Büyükşehir adaylığı ile ilgili kendisine sorulduğunda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun adını verdiğini söylüyor.

Olabilir…

Ancak DİSK Genel Kuruluna hazırlanan Çerkezoğlu’nun adı sadece fantezi olarak gündeme gelebilirdi. Öyle de oldu.

Sonuç, Atasoy Bilgin, CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Kötü biri mi?

Hayır.

Kağıt, üzerinde baktığınızda örgütte emeği var.

Değişimden yana tavır almış, sol sosyalist çevrelerin saygı duyduğu bir isim.

Ancak…

Bilgin’in adaylığı açıklandı kentte bir heyecan yaratmadı. Hatta Cumhur İttifakı adayı Tahir Büyükakın’ın işinin kolaylaştığı bu nedenle kendi seçiminden öte İzmit, Derince, Karamürsel gibi partisinin görece işinin kolay olmadığı ilçelere ağırlık verebileceği konuşuluyor.

BAŞARILI OLABİLECEĞİNE KİTLELERİ İNANDIRMALI

Bilgin, Murat Sirmen gibi bir SKM Başkanı ile çalışacağı için şanslı ama asıl sorunu, başarılı olacağına dair kitleleri inandırmak konusunda yaşayacağı sıkıntı. Bu sıkıntıyı- sorunu Atasoy Bilgin aşmak zorunda, hatta hızla aşmak zorunda…

Her geçen gün Bilgin için bu kısır döngüyü kırma ihtimali azalıyor.

Daha ötesinde bazı CHP’liler Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesine değişmesine çalışıldığını hatırlatarak Atasoy Bilgin’in de değişip değişmeyeceğini soruyorlar. Konu tartışılıyor.

Bence değişmez.

Değişmemeli de…

ALACAĞI OY SİYASİ KARİYERİNİ ETKİLEYECEK

CHP Aydın Nazilli’de, İzmir Çiğli’de aday değişikliğine gitti… Ama değişikliğin kökeninde tabandaki tepkiler vardı. Atasoy Bilgin güçlü bir aday olarak görülmese de CHP tabanı Bilgin’in kişiliğine tepkili değil.

İşte bu nedenle aday değişsin çıkışında bulunanlar boşa kürek çekiyorlar.

CHP’nin adayı Atasoy Bilgin…

Yapması gereken şey kendini anlatmak, yapabileceklerini anlatmak ve temsiliyet kabiliyetinin yüksek olduğunu göstermek.

Şimdi Bilgin’e düşen şey Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de aldığı oy oranını baz alıp bir seçim başarısını partisinin önüne koymak zorunda…

İsmi tartışılmamalı ama alacağı oy tartışılmalı…

Bilgin’in bundan sonraki siyasi kariyerine de bu seçimde alacağı oy şekil verecek.