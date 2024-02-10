Temel ile Dursun memleketlerinde birbirlerine rekabet olsun diye karşılıklı manav dükkanı açmışlar. Açmasına açmışlar da Dursun’un biraz dil problemi varmış. Yani dili her şeye dönmüyormuş. Oda işin kolayını şöyle bulmuş. Temel karşıdan ‘Gel vatandaş gel domates, biber, patlıcan ne ararsan burada var’ diye bağırınca Dursun hemen arkasından bir kurnazlık yapıp ‘Gel vatandaş gel aynıları burada da var’ diye bağırıyormuş.

Şimdi bu olayı neden anlattım derseniz. Geçen Mayıstaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu aynen şöyle diyordu: Bakın vatandaşlarım Muhalefet lideri olarak iktidara Asgari ücretin yükseltilmesi lazım dedim. Yaptırdım. Sık sık EYT’liler sorununun bir an önce çözülmesi lazım dedim. Onu da hallettirdim. Üniversitelerdeki başörtüsü sorununu da ben hallettirdim dedi ve arkasından vatandaşlarım beni izlemeye devam edin ben onlara muhalefet olarak çok daha problemli işleri hallettireceğim merak etmeyin diyordu. Yani buradan anlaşılan Türkiye’nin sorunlarının çözüm yeri Kılıçdaroğlu’ymuş biz farkında değilmişiz. Ama ne hikmetse Türkiye’nin sorunlarını çözeyim derken biraz fazla dalmış olacak ki herhalde partisinin içindeki sorunlar yüzünden koltuğundan oldu. Yani atasözündeki gibi dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Arkadaş zaten Ülkenin sorunlarını tıkır tıkır çözen Cumhur İttifakı ve onun başında Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı var. Siz baksanıza partinizin içindeki sorunları çözmeye daha onları çözemeden ülkenin sorunlarını çözmeye kalkıyorsunuz işte ondan sonrada maalesef koltuğunuzdan oluyorsunuz.

Bakın değerli dostlar şaka gibi değil mi. İşte buyurun o gün Kılıçdaroğlu’nun yaptığını bugün İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı yapıyor ve iktidarın yaptığı tüm projeleri kendi yaptığı projelermiş gibi gösterip sahiplenmeye çalışıyor. Yahu arkadaş adamlar her yerde beleşçiliğe alışmışlar. Bazen düşünüyorum da adamlar bir proje üretemeyince ne yapsınlar ellerindeki paraları da bir yerlere harcamaları lazım onun için sabah akşam düşünüp halkın parasını onlara göre çağdaş ama halkımıza göre israf olan heykellere yatırıyorlar.

Çünkü halkın genelinin faydalanacağı hizmetleri üretmek için önce halkın dilinden anlamak sonrada proje ve hizmet üretmek yani anlaşılan hem akıl hem alın teri dökmek lazım. Ama maalesef bu arkadaşlar iki heykel yaptırıp sonrada onları şaşaalı açılışlarla görün bakın bizlerde iktidar gibi bayağı büyük projelere imza atıyoruz algısıyla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. Yazık ki çok yazık. Şimdi İstanbul böylede Türkiye’deki CHP’li Belediyeler farklımı inanın hemen hemen hepsi aynı bazıları bol bol süslü festivaller düzenleyerek bazıları da yine aynı heykeller dikerek algı yönetimiyle halkın oyunu çalmaya çalışıyorlar.

Ama artık kazın ayağı öyle değil arkadaş sizler hala Türkiye’yi 1990 ve 2000 yıllardaki Türkiye sanıyor ve halkımızı da o yıllardaki halk gibi zannediyorsunuz . O konuda da maalesef her zaman olduğu gibi yanılıyorsunuz. Çünkü sizler tam bir gericisiniz çünkü hala o eski koalisyonlu IMF bataklığındaki Türkiye’yi istiyorsunuz. Bakın beyler artık eski camlar bardak oldu ülkemiz uzaya astronot gönderiyor. İHA’lar SİHA’lar havalarda uçuşuyor denizlerde TCG Anadolular yüzüyor sizler hala garip garip ucube heykeller dikmeye devam ediyorsunuz. Gerçi size de bazen hak vermiyor da değilim hani çünkü bakıyorum bilhassa Ankara ve İstanbul’da sizden evvelki AK Partili Belediye Başkanları zaten yapılması gereken her şeyi yapmışlar anladığım kadarıyla sizlerde herhalde bari boş boş oturmayalım heykeller dikerek halka karşı bakın bizler de sizlerin rahatı için çok çalışıyoruz havası vermek için uğraşıyorsunuz gibi geliyor bana yanılıyor muyum acaba ne dersiniz.

Herkese iyi hafta sonları.