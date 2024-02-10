Ertuğrul Sağlam, “Tam aradığımız adam” demiş

Transfer döneminin bitimine 4 gün kala beklenmedik şok bir gelişmeydi Tanque’nin takımdan ayrılması. O kadar kısa sürede yerine bir golcü bulmak takdir edilmeli ki kolay değildi. Ülke içinden, dışından birçok santraforla ilgili çalışma başlatıldı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam bir yandan, yönetim bir yandan arayışa yöneldi. Tabi doğal olarak kulübe yakın menajerlerden de öneriler gelmiş.

“TAM ARADIĞIMIZ ADAM”

İşte o menajerlerden biri tanıdığı yönetim kurulu üyesi Bilal Acar’ı arayıp Türkiye temsilciliğini yaptığı Kongo asılla İngiliz futbolcu Benik Afobe’yi önermiş. Başkan Engin Koyun da teknik direktör Ertuğrul Sağlam’a iletmiş bu öneriyi. Sağlam araştırma yapmış, sorup soruşturmuş ve maç videolarını izledikten sonra Başkan Koyun’a, “Tam aradığımız adam” demiş. Sonrasında yönetim menajer üzerinden hareket ederek Kongo asıllı futbolcuyla saat 20.00 gibi ön protokol yaptı.

Sosyal medyadaki ilk tepkiler son derece olumsuzdu. Bunun en önemli nedeni transfermarkt veya maçcolik’te futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri performansı gözükmüyordu.

SOSYAL MEDYADA HAYAL KIRIKLIĞI

En son 2022 yılında İngiltere 2.Ligi’nde oynadığı belirtiliyordu. Taraftar doğal olarak uzun zamandır maç oynamamış biri nasıl transfer edilir diye yönetime veryansın etti. Ancak kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Futbolcunun en son maçını 3 Şubat’ta yani sadece 4-5 gün önce oynadığı anlaşıldı. Bu sezon 18 maça çıkıp 12 gol attığı bilgisi de kısa zamanda ortaya çıkartıldı.

İKİ KEZ ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI

Arsanel çıkışlı, Premier Lig görmüş, kariyerinin büyük bölümünü İngiltere 2.Ligi’nde geçirmiş bir futbolcudan söz ediyoruz. 2012 ve 2018’de yaşadığı çapraz bağ sakatlığı onu geriye götürmüş. Yoksa Türkiye’ye gelmesi falan, Birleşik Arap Emirlikleri seviyesine düşmesi söz konusu olamazdı.

Futbolcunun bugün geleceği, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı, hatta hazır olduğu için Boluspor maçının kadrosunda olabileceğine dair bilgiler verildi.

RİSK ALMAK İSTENMEDİ

Dün öğleden önce Başkan Engin Koyun’u arayıp son durumu sorduğumda, “Kulübüyle sözleşmesini feshi edecek, onu bekliyoruz” dedi. O konuşmamızın üzerinden 1 saat geçmemişti ki, sağlıkla ilgili sorun çıktığı yönetimin transferi askıya aldığı iletildi. Daha önce geçirdiği iki çapraz bağ sakatlığı endişe doğurmuş. Risk olabileceği düşünülerek detaylı araştırma yapılmış. 5 gün önce maça çıkan, bu sezon kesintisiz oynayan bir futbolcudan söz ediyoruz. Tamam çapraz bağ sakatlığı önemlidir, hem de iki kez geçirmişse iyi düşünmek gerekir ama son sakatlığının üzerinden 4-5 yıl geçmiş, adam Trabzonspor’da oynadı, gitti İngiltere 2.Ligi’nde top koşturdu, yetmedi Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam ediyor. Üstelik de ligin en golcü ismi.

BAŞKA BİR SEBEPTEN Mİ ?

Öyle maliyetli de biri değilmiş. Bonservisine para verilmeyecekmiş. Kendisine de yarım sezon için 300 bin Euro dolayında bir para verilecekmiş. Kulübün mali yapısına da uygunmuş. Yönetimin araştırmasından önemli bir şey çıkmaz, İngiliz futbolcu gelir diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Saat 15.30 gibi Selçuk Kösemen transferden vazgeçtiklerini, B planını devreye soktuklarını söyledi. Emin değilim ama her ne kadar sakatlık riski demse de, başka bir gerekçeden dolayı transferden vazgeçilmiş olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta Ertuğrul Sağlam’ın, “Tam aradığım adam” dediği bir isimdi. Sanıyorum olmamasına en çok Sağlam üzülmüştür.

Deplasman kontenjanıyla ilgili çok önemli bir sorun

Dün köşemin altına gelen bir yorum dikkatimi çekti. Kocaelisporlu bir taraftar yaşanan önemli bir sıkıntıdan söz etmiş. Bakın neler söylemiş: “Burada size gerçek bir taraftar olarak yazmak isterim, tam 31 yıldır tribünlerdeyim, bu sezonda olduğu kadar deplasmana gidememezlik yapmamıştım. Nedeni ise taraftara biletlerin satışa çıkmaması. Daha doğrusu "tükendi" olarak çıkması. Tam saatinde hatta öncesinden bilgisayar başında, telefon başında bekledik ama kontenjan yok. Sonra öğrendik ki biletler satışa çıkmıyormuş..”

“YÖNETİM ZORUNDA MI ?”

“..Yönetim bu şekilde hepsini satın alıp taraftar grubuna veriyormuş onlar da istedikleri kişilere transfer ediyormuş. Bunu Passolig müşteri hizmetlerinden öğrendim, yönetimin böyle bir hakkı varmış. Sonra da bir kaç kişiyi arayarak bunu doğruladım, transfer yapılıyormuş sonradan, hatta otobüsün yeri ve zamanı da el altından bildiriliyormuş. İyi de yönetim bu hakkının hepsini kullanmak zorunda mı? 570 biletin 300 tanesini ayır onlara, 270’ini satışa çıkar. Bu resmen kul hakkıdır, basiretsizliktir”

BAŞKURT İLGİLENECEK

Bu konuyla ilgili daha önce de mesajlar aldım. Dediğim gibi önemli bir konu. Gelen yorumu hemen basın sözcüsü Tuncay Arıcan ile taraftarla ilgilenen yönetim kurulu üyesi Veli Başkurt’a gönderdim. Hemen sonra da Veli Başkurt’u aradım. Başkurt, “Aslında bazı maçlarda taraftarımızın önerisini uyguladık, bir kısmını derneğe gönderdik, bir kısmı satışa sunuldu. Ama son Boluspor maçında bize ayrılan tüm biletleri derneğe ilettik. Taraftarın tepkisi haklıdır” dedi ve bir söz verdi.

ANLAYIŞ GÖSTERECEKLERDİR

Başkurt, “Bundan sonraki maçlarda bize ayrılan sayının belli bir kısmını derneğe gönderip, bir kısmının satışa sunulmasını sağlayacağız” dedi. Doğrusu da bu zaten. Derneğe öncelik vermek elbette doğaldır ama belli bir oran koymak gerekir. Ne bilelim yüzde 60-70 falan olabilir. Gerisini deplasmana gitmek isteyen dernek dışındaki taraftarlar alsın. Veli Başkurt gereğini yapacaktır. Bu uygulamayı Hodri Meydan Derneği yönetimi ve üyeleri de anlayışla karşılaşacaktır.

Yeni gelmediler, geri döndüler

Kentin en eski spor kulüpleri arasındadır Baçspor. 1951 yılında kurulmuş. 1966 yılında Baçspor, Doğanspor ve İzmit Gençlik birleşmesinden Kocaelispor doğmuştu. Uzun yıllar Baçspor faal değildi. Yanılmıyorsam 90’lı yıllarda yeniden amatör liglere döndüler ama fazla uzun soluklu olmadı. Çok uzun bir süre Baçspor liglerde yoktu. Ta ki, bu sezona kadar.

MUHTAR KESKİN SİTEM ETTİ

Genç iş insanı Onur Ak Baçspor’a yeniden hayat verdi. Önce güçlü bir alt yapı oluşumuyla futbol okulunda çalışmalar başlatıldı; ardından da A takım oluşumuyla 2.Küme’ye katılım sağlandı. İlk haftayı bay geçen ekip ikinci hafta Kadıköyspor ile oynadığı ilk maçını farklı kazanırken, ortaya koyduğu performansa da dikkat çekti. Çarşamba günü M.A.Paşa Cami’nde meslektaşımız Hakan Süer’in babasının cenazesinde karşılaştım sevgili Onur Ak ile. Yanında Cedit Mahalle muhtarı sevgili Nabi Keskin de vardı. Nabi Keskin’i eski tanırım, iyi de görüşürüz. Ayaküstü sohbette takıldı, “Baçspor’dan hiç bahsetmiyorsun” diye. Başkan Onur Ak da yanımızdaydı.

AKILLARA İLK GELEN İSİMLER

Çok haklıydı Nabi Keskin. Tütünçiftlikspor ile Dumlupınar efsanelerinin yıllar sonra geri dönüşleriyle ilgili yazılar yazmıştım ama Baçspor’dan bahsetmemiştim. Elbette ki, Baçspor efsanesinin geri dönüşüne çok sevindim. Geçmişte amatör ligleri kasıp kavuran kulüplerin yeniden faaliyetlerine başlaması çok güzel bir şey. Bize eski günleri hatırlatıyor. Baçspor deyince akıllara ilk gelen isim Kocaelispor’un da kurucuları arasında yer alan merhum Nasut Kayalı’dır. Allah mekanını cennet etsin. Sonrası dönem kulüple özdeşleşen isimler ise Paşa Ayhan lakaplı Ayhan Başçınar, yine Kocaelispor camiasında Taşkafa olarak bilinen Mehmet Görgün’dür. Her ikisi de sağlıklı ömürler diliyorum.

ALT YAPIYI ÖNEMSİYORLAR

Onur Ak’ı Derbentspor yönetimine girdiği yıllardan biliyorum. Kartepe ekibi BAL’da mücadele ediyordu. Şenol Akyüz ile birlikte Kırmızı-Beyazlı kulübe önemli destek sağlamışlardı. Kocaelispor’u ve kent sporuna seven ve her daim destekleyen bir kardeşimiz. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun yönetiminde. Baçspor’da güçlü bir yönetim oluşumu sağladı, alt yapılarda kendilerini ispat etmiş Ercan Gündüz, Mehmet Akif Kahraman, Nafiz Uçar gibi ehil antrenörleri de göreve getirdi. Hem yetiştirecekler, hem yarışacaklar. Güçlü bir alt yapı olmadan istikrarın gelmeyeceğini iyi biliyorlar. A takımda bu sezonki hedef elbette şampiyonluk.

HİÇ BİR KUŞKUM YOK

İyi de başladılar lige. Takımın kaptanı bizim Şenol Çiçek. 2.Küme aslında tam Şenol’a göre. Takıma ağabeylik de yapacaktır. İlk sezonda hedef şampiyonluk. Tabi ki, asıl hedef en üst yerel lige kadar gitmek. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Alt yapılarda da çok önemli işler yapacakları düşüncesindeyim. Gördüğüm, bildiğim kadarıyla Cedit Mahallesinin çalışkan muhtarı Nabi Keskin kulübün en büyük destekçilerinden biri. Zaten yönetim kurulunda de yer alıyor. Yakından takip edeceğim Baçspor’un faaliyetlerini, kısa zamanda hem alt yapı, hem A takım bazında kentin öne çıkan kulüpleri arasında yer alacağına dair kuşkum yok.

Sevgili Onur Ak kardeşimin şahsında tüm Baçspor’a emek verenlere kolaylık diliyorum. Selam olsun Baçspor efsanesine. Son dönemin moda tabiriyle yeni gelmediler, geri döndüler.