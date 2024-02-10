Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Hasan Ali Kaldırım derken…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, devre arasındaki transfer trafiği gerçekten baş döndürdü.

Sol bek, orta saha ve kanat için bir çok isim yazıldı, çizildi.

Sosyal medyada, internet sitelerinde çok kariyerli isimler gündeme geldi.

Bunlardan bazılarının maliyeti çok yüksek olmasına rağmen, olmayacak bu transerler için zaman kaybı yaşadık.

Transfer dönemindeki bu bilgi kirliliğinde Kocaelispor’un ismi de kullanılarak, kötü bir imaj da yaratıldı.

Oysa bu kulübün gerçek anlamında profesyonel yöneticileri olsaydı, bu kadar gündemi meşgul etmezdik…

… … …

Bu dönemde menajerler tarafından Kocaelispor’a birçok futbolcu önerildi.

Çünkü Kocaelispor’da son 3-4 yıldır işler böyle yürüyor.

Devre arasında aldığımız oyuncuların hangileri teknik ekibin listesindeydi, ligin ilk yarısında takip edildi.

Bence hiç biri…

Fırsat transferi yapacağız diye bekledik.

Ya tutarsa…

Şimdilik Vukoviç ve Ramil Şeydayev tuttu gibi…

Duhan Aksu hazır değil, oynamıyor.

Haşim Arda, sırasını bekliyor.

Ara transferin son iki günü 8 numara pozisyonunda aldığımız Gürcü oynucu Giorgi Kharaishvili var.

Bu oyuncuyu henüz göremedik…

… … …

 Oysa 8 numara için kimlerin isimleri geçti.

Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yöneticileri ile bile görüştük.

Sezon başında bir ara yaşlı diye almak istemediğimiz Sivasspor’un Kaptanı Hakan Arslan’a kapılarımızı açtık, bu kez o gelmedi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen, Avrupa kariyerli Adem Ljajic’i Antalya’da hazırlık maçlarını izleyip, son durumuna baktık.

Sol beke Hasan Ali Kaldırım, forvete Başakşehir’den Philippe Keny hayallerimiz az daha gerçek oluyordu.

Biz Tanque’nin yanına Keny almak isterken, Brezilyalı oyuncudan da olduk.

Tüm bunlardan çıkardığımız sonuç…

Ne sezon başında, ne de ara transfer döneminde ne yazık ki, bir planımız yoktu.

Tamamen menajerlerin yönlendirmeleriyle transfer yapıyoruz.

Sonuç da ortada…

……………………………………………………..

Benik Afobe krizi…

 

Tanque’nin ayrılmasından sonra çok acilen bir forvet almamız gerekiyordu.

İki-üç gün içinde çok isim gündeme getirildi.

Türkiye Liglerinden veya Avrupa’dan bir forvet beklerken, gidip Birleşik Arap Emirliği’nde 2.Lig’de oynayan Benik Afobe’yi bulduk.

Aslında kariyeri çok iyi olan bir oyuncu.

En azından 1.Lig’de bizim işimizi görecek bir isimdi.

Üç yıl öncede ülkemizde Trabzonspor’da oynadı, oradan da tanıyoruz.

Oyuncuyla anlaştık, uçak biletini de aldık.

Cuma günü bu oyuncuyu beklerken duyduk ki, yönetim transferden vazgeçmiş.

Bu oyuncunun daha önce geçirdiği ameliyattan sonra çok istikrarlı olmadığını öğrendik.

Bu futbolcunun transferi düşünülürken, bunların hepsi zaten biliniyordu.

Afobe,  takımda 5 gün önce maç oynamış. Şuan böyle bir sakatlığı yok.

Bize zaten ligin ikinci yarısında lazımdı.

 1,5 yıllık anlaşmının 1 yılı zaten opsiyonlu.

Ligin ikinci yarı oynatırsın, olmadı ikinci yıl imza attırmazsın.

Kocaelispor, Afobe transferinde kelimenin tam anlamıyla patladı…

Rezil olduk gibi…

 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Harbi Izmitli - Okadar dogruki noktasina virgulune kadar aglamak geliyor icimden

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 00:28

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL