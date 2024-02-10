Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Hasan Ali Kaldırım derken…

Kocaelispor, devre arasındaki transfer trafiği gerçekten baş döndürdü.

Sol bek, orta saha ve kanat için bir çok isim yazıldı, çizildi.

Sosyal medyada, internet sitelerinde çok kariyerli isimler gündeme geldi.

Bunlardan bazılarının maliyeti çok yüksek olmasına rağmen, olmayacak bu transerler için zaman kaybı yaşadık.

Transfer dönemindeki bu bilgi kirliliğinde Kocaelispor’un ismi de kullanılarak, kötü bir imaj da yaratıldı.

Oysa bu kulübün gerçek anlamında profesyonel yöneticileri olsaydı, bu kadar gündemi meşgul etmezdik…

… … …

Bu dönemde menajerler tarafından Kocaelispor’a birçok futbolcu önerildi.

Çünkü Kocaelispor’da son 3-4 yıldır işler böyle yürüyor.

Devre arasında aldığımız oyuncuların hangileri teknik ekibin listesindeydi, ligin ilk yarısında takip edildi.

Bence hiç biri…

Fırsat transferi yapacağız diye bekledik.

Ya tutarsa…

Şimdilik Vukoviç ve Ramil Şeydayev tuttu gibi…

Duhan Aksu hazır değil, oynamıyor.

Haşim Arda, sırasını bekliyor.

Ara transferin son iki günü 8 numara pozisyonunda aldığımız Gürcü oynucu Giorgi Kharaishvili var.

Bu oyuncuyu henüz göremedik…

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Oysa 8 numara için kimlerin isimleri geçti.

Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yöneticileri ile bile görüştük.

Sezon başında bir ara yaşlı diye almak istemediğimiz Sivasspor’un Kaptanı Hakan Arslan’a kapılarımızı açtık, bu kez o gelmedi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen, Avrupa kariyerli Adem Ljajic’i Antalya’da hazırlık maçlarını izleyip, son durumuna baktık.

Sol beke Hasan Ali Kaldırım, forvete Başakşehir’den Philippe Keny hayallerimiz az daha gerçek oluyordu.

Biz Tanque’nin yanına Keny almak isterken, Brezilyalı oyuncudan da olduk.

Tüm bunlardan çıkardığımız sonuç…

Ne sezon başında, ne de ara transfer döneminde ne yazık ki, bir planımız yoktu.

Tamamen menajerlerin yönlendirmeleriyle transfer yapıyoruz.

Sonuç da ortada…

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Benik Afobe krizi…

Tanque’nin ayrılmasından sonra çok acilen bir forvet almamız gerekiyordu.

İki-üç gün içinde çok isim gündeme getirildi.

Türkiye Liglerinden veya Avrupa’dan bir forvet beklerken, gidip Birleşik Arap Emirliği’nde 2.Lig’de oynayan Benik Afobe’yi bulduk.

Aslında kariyeri çok iyi olan bir oyuncu.

En azından 1.Lig’de bizim işimizi görecek bir isimdi.

Üç yıl öncede ülkemizde Trabzonspor’da oynadı, oradan da tanıyoruz.

Oyuncuyla anlaştık, uçak biletini de aldık.

Cuma günü bu oyuncuyu beklerken duyduk ki, yönetim transferden vazgeçmiş.

Bu oyuncunun daha önce geçirdiği ameliyattan sonra çok istikrarlı olmadığını öğrendik.

Bu futbolcunun transferi düşünülürken, bunların hepsi zaten biliniyordu.

Afobe, takımda 5 gün önce maç oynamış. Şuan böyle bir sakatlığı yok.

Bize zaten ligin ikinci yarısında lazımdı.

1,5 yıllık anlaşmının 1 yılı zaten opsiyonlu.

Ligin ikinci yarı oynatırsın, olmadı ikinci yıl imza attırmazsın.

Kocaelispor, Afobe transferinde kelimenin tam anlamıyla patladı…

Rezil olduk gibi…