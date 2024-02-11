İzmitliler bu filmi izlemeli...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1968-1971 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken geçirdiği trafik kazasında üç belediye meclis üyesi ile birlikte hayatını kaybeden eski İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın ardından ikinci kadın belediye başkanı oldu...



İzmit’in yerel yönetim tarihine baktığımızda son 100 yılda İzmit Belediye Başkanlığı görevlerini yürüten toplam 27 başkan seçilmiş. Bunların içerisinde sadece Leyla Atakan ve Fatma Kaplan Hürriyet kadın başkan olarak seçilmiş...



Başkan Hürriyet, 2019’da seçim propaganda çalışmaları sürecinde İzmitlilere bir söz vererek, göreve seçildiğinde; Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan bir film çekeceğini sözünü vermişti...



HÜRRİYET SÖZÜNÜ TUTTU



Başkanlık koltuğuna oturduktan bir süre sonra “Leyla Hanım” filmi çalışmalarına başladı. İstanbul’da Türk sinemasının öncüleri olan senarist, yönetmen ve oyuncularla buluştu.

Projeyi anlattı...



Filmin, basit bir belgeselden öte profesyonel olmasını istedi. Görüştüğü ünlü isimlerle anlaştı.



Kısa zaman da projeyi olgunlaştırdı. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ üstlendi. Senaryo danışmanlığını Gani Müjde üstlendi.



Belgesel filmde Leyla Atakan’ı son yıllarda yıldızı parlayan ünlü televizyon yıldızı Özge Borak üstlendi...



Filmde, trafik kazasında hayatını kaybeden üç meclis üyesi ve diğer yakın çalışma arkadaşlarını ise, televizyonlarda aşına olduğumuz ünlü tiyatro oyuncuları olan Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras oynadı.





PANDEMİ ÇEKİMLERİ ENGELLEDİ...



Filmin çekimleri kısa süre sonra İzmit’te başladı. Ancak çekimler sürerken, 2020 yılının başlarında korona virüs salgını patlak verdi.



Sokağa çıkma yasakları başlayınca filmin çekimlerine uzun süre ara verildi. Hatta filmin çekiminden bile vazgeçilmesi bile gündeme gelmişti.

Aylar sonra hayat normale dönünce çekimlere kaldığı yerden devam edildi.



Filmin çekimi tamamlandı. Tüm eksiklikleri giderildi ve her yönüyle dört dörtlük belgesel tadında bir belgesel sinema filmi ortaya çıktı.



Başkan Hürriyet, İzmit’in bir dönemini anlatan muazzam bir eser ortaya çıkartmıştı...

KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİ FİLMİ ERTELEDİ...





Belgesel film gösterime girmeden önce 1 Şubat 2023’te İzmit’te bir grup gazeteciye tanıtıldı. Filmin tanıtım toplantısına katıldım.



Filmin sadece 10 dakikası bize izlettirildi. Kısacık izlediğimiz o bölüm bile bizi 1970’lerdeki İzmit’e götürmeye yetti. Sahneler, filmin geçtiği mekânlar, o dönem yaşayan İzmitli bürokratların, siyasetçilerin ve kent esnaflarını izlemek önemli bir nostaljiydi...



Biz filmin İzmit sinemalarında gösterime girmesini merakla beklerken, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş ilinde meydana gelen iki büyük depremden dolayı filmin gösterimi ertelendi...



Yaşanan büyük acıdan dolayı “Leyla Hanım” filmi İzmit Sinemalarında ne zaman gösterime gireceği belli değildi...



11 ŞUBAT’TA FİLMİ İZLEYECEĞİZ...





“Leyla Hanım” filminin ne zaman vizyona gireceği konusunda bu sütunda birkaç kez yazı yazdım. İzmit Belediyesi’ndeki yetkilileri arayıp film hakkında bilgi almak istedim. Yöneticiler de filmin ne zaman gösterime gireceği konusunda bir bilgiye sahip değildi...



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçen hafta gazeteye sürpriz bir ziyarette bulundu... “Leyla Hanım” filminin yapılacak Galasına davet etti, davetiye bıraktı...

Filmin Galası, 11 Şubat ( bugün) Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde(SDKM) yapılacak.



GÖSTERİME GİRMEDEN 5 ÖDÜL ALDI...

Çekimlerine 2020 yılında başlanan belgesel film, yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaklaşık 3,5 yıl sonra gösterime hazır hale getirildi.



Belgesel film gösterime girmeden; 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, IFA İstanbul Film Ödülleri, Berlin Indie Film Festivali, 2022 ARFF Amsterdam Uluslararası Film Festivali ve Anatolian Filim Festivali olmak üzere tam 5 ödül birden aldı...



Filmin Galasına katılacağım...



Fatma Hanım ile gazetede yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

Uzun zaman oldu gazeteye gelmemişti...



İlk gelişi 2019’da mazbatasını aldıktan iki ay sonra gazeteye gelmişti. İkinci gelişi ise geçen hafta içinde olmuştu.

İlk gelişinde de çok moralliydi. İkinci gelişinde de moralli ve özgüveni yüksek buldum kendisini...



Belediye başkanlığı döneminde zorlu ve sıkıntılı bir süreç geçirdi. İkinci kez aday olmak için yapılan ön seçimi açık ara kazanması Fatma Hanım’ın moralini bir hayli yükseltmiş.

Özgüveni yükselmişti...



ELEŞTİRİYE AÇIK SİYASETÇİ...



Görev yaptığı 5 yıllık süreçte Fatma Hanım ile ilgili bu sütunda birçok makale yazdım. Kimi makalemde eleştirmiş kimi makalemde takdir etmiştim.

İkinci gelişinde yaptığımız sohbette serzenişler de bulundu.



Şunu da itiraf etmeliyim ki Fatma Hanımı eleştirdiğim kadar mevcut diğer belediye başkanlarını eleştirmedim. Fatma Hanım eleştirel yazılarıma belki kızmış üzülmüştür ama hiçbir zaman gönül koymadı. Hazımsızlık yapmadı. Eleştiri konusunda Fatma Hanımın ortaya koyduğu sabır ve metaneti takdir ediyorum.

Sonuçta ben gazeteciyim. İşimi yapıyorum...

34 yıldır sürdürdüğüm bu meslekte birçok sayıda siyasetçi ve belediye başkanı tanıdım. Hepsi de gelip geçti. Biz burada, işimizin başındayız...





54 YIL ÖNCEKİ İZMİT’İ FİLMDE İZLEYİN...





Fatma Hanım’ı, 1970’li yıllarda Türkiye’de doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan belgesel filmini çekerek, İzmit’e tarihi bir sanat eseri kazandırdığı için teşekkür ediyorum.



54 yıl önceki İzmit’i anlatan bu muazzam sanat eseri olan “Leyla Hanım” belgesel filmini tüm İzmitlilerin izlemesini tavsiye ediyordum...

