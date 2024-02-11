Cengiz Kan, Ayaz ve Demirci’nin çıkışları ne anlama geliyor?

Bu yerel seçimde, AK Parti ve Cumhur İttifakı karşısında muhalefet tek elden hareket edemedi. İstisnalar hariç güçlü isimler de çıkaramadı.

Ama enteresandır, AK Parti’den muhalif bir damar seçimlerde var… Adaylık beklentisinde olan bazı eski belediye başkanları potansiyellerine de güvenerek sahaya çıktılar.

Üç isim çok dikkat çekiyor.

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Çayırova’da potansiyeli olan bir isim olarak eski belediye başkanı Şevki Demirci’nin adı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi çevrelerinde de aday olarak çok geçti. Onun tercihi Bünyamin Çiftçi’nin aday yapılması sonrası İYİ Parti oldu. Çünkü Demirci’nin Çiftçi ile artık kan davasına dönüşmüş bir durumu var.

Demirci seçimi alamaz ama iyi oy alacağını düşünüyorum.

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Ama diğer iki örnek daha enteresan…

Örneğin Başiskele’de Hüseyin Ayaz… Eski belediye başkanı Ayaz’ın da potansiyeli var. Ancak kötü bir süreç yönetimi izledi. Önce AK Parti kendisini aday yapar mı diye bekledi. O arada YRP ve İYİ Parti’ye göz kırptı, görüştü, onları oyaladı. İki parti de rahatsız olup yaklaşım değiştirdiler ve Ayaz boşta kaldı.

Ama adaylıktan da vazgeçmedi.

Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz geçtiğimiz Cuma günü bir kafede düzenlediği basın toplantısı ile bağımsız olarak Başiskele Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

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Peki ne olacak?

Ayaz’ın açıklamaları sonrası AK Parti’nin ne düşündüğünü merak ederek AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’u aradım “ne düşünüyorsunuz?” diye sordum. Şahin Talus, “Bağımsız aday olmak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bahse konu arkadaşımızın da en doğal hakkıdır. Ancak partimiz üyesi olan teşkilat mensuplarımızın bu davranışı sergilemelerinin karşılığı ise tüzüğümüzde açık şekilde ihraç gerektirir. İlk yönetim kurulu toplantımızda tüzüğümüze uygun şekilde karar alıp süreci işletmeye başlayacağız” dedi.

Yani Ayaz ihraç edilecek…

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Benzer bir durum Kandıra’da da var. Eski belediye başkanı Cengiz Kan da bağımsız aday oldu. Cengiz Kan’ı yakından tanırım, çok sohbet etmişliğimiz var. Etkili bir siyasetçidir. O da stratejisini AK Parti tabanı üzerine kormuş, “Kazanırsam seçimde sonra AK Parti saflarında olacağım” diyormuş.

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Hüseyin Ayaz konusunda Ak Parti’nin tutumu ve süreci başlatmadaki hızı ortada…

Cengiz Kan’ın bu söylemini de Şahin Talus’un Ayaz konusundaki tutumu boşa çıkarıyor.

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Son tahlilde AK Parti Çayırova’da Bünyamin Çiftçi, Başiskele’den Yasin Özlü ve Kandıra’da Erol Ölmez’den yana irade beyanında bulunmuş. Bu üç ismin de arkasında sonuna kadar olacaktır.

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Bana göre tüm tartışmalara ve gelişmelere rağmen Erol Ölmez, Bünyamin Çiftçi ve Yasin Özlü sandıktan kolay çıkacaktır.