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Kocaelispor-Boluspor maçı ve Kouakou…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor ocak transferinin son günlerinde çok büyük sıkıntı yaşadı.

Tanque’nin takımdan ani bir kararla ayrılması, yerine alınacak oyuncu konusunda çok zaman olmaması büyük sorun yarattı.

Son dakika transferi dışında ara dönemde alınan oyuncuların takıma katkı sağlayacağı bir gerçek.

Transferin son saatinde alınan Gürcü forvet Davit Skhirtladze içinde şuan yorum yapmak erken.

Sonuçta Gürcü Milli Takımında oynamış bir futbolcu alıyoruz.

Bu oyuncu için görmeden karar vermek doğru değil…

… … …

Çok şükür ki, ara transfer dönemi bitti, yeniden futbolu düşünmeye başladık.

Transfer dönemleri her zaman taraftarları heyecanlandırır, umutlandırır.

Bence futbolda transferden önce takım olmak önemlidir.

Elindeki oyuncuyu geliştirmek gerekir.

Bakın Şanlı Urfaspor’a, hem sezon başında, hem de ara transferde o kadar çok oyuncu aldı ki ama düşme hattından çıkamıyorlar.

Dünde sahalarında Keçiörengücü’ne mağlup oldular.

Futbolda transfer bazen çözüm olmuyor, sorun da yaratabiliyor.

Hele bu camia ve taraftarın baskısı ile yapılacak panik transferi ise bu çok daha tehlikeli.

Kocaelispor’un son yaptığı iki Gürcü transferi biraz böyle oldu.

Umarım, aldığımız oyuncular takıma çabuk uyum sağlarlar…

… … …

Artık transfer bitti, bugün Boluspor ile çok zorlu bir maça çıkacağız.

Boluspor maçları Süper Lig’den beri bizim için hep zorlu geçmiştir.

Bir Bursaspor ve Sakaryaspor gibi olmasa da, bir rekabet var.

… … …

Boluspor, son haftalarda çok formda.

Biz de aynı şekilde…

Tanque’nin ayrılmasından sonra takımın oyun düzeninde nasıl bir değişiklik olacak, bunu da göreceğiz.

Bugün deplasmanda oynayacağımız için Tanque’nin yokluğunu çok fazla aramayacağız.

Çünkü geniş alan bulacağımız bir maç olacak.

Bu oyunu oynayacak futbolcularımızda var.

Önde kim oynayacak?

Kouakou mu, yoksa Ramil mi?

Kouakou oynarsa, Tanque’li oyuna dönmüş oluruz.

Ramil oynarsa, daha hızlı ve çabuk oynayan bir takım olabiliriz…

… … …

Ligin ilk yarısına göre, ikinci yarıdaki takımın oyuncu kalitesi arttı.

Artık maçta sonradan girecek oyuncuların da takıma katkı sağlamasını bekliyoruz.

Boluspor maçında da sanki, ikinci yarıda girecek oyuncuların skora etki edeceğini düşünüyorum.

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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