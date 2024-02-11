Son dakika sürprizi!

Sezon başında da son dakikaya kadar Hakan Arslan transferini beklemiştik, olmayınca büyük hayal kırıklığına uğradık. Saat 23.50’le kadar her hangi bir bilgilendirme olmayınca santrafor işi yattı, yeni bir hüsran daha yaşayacağız endişesiyle beklerken, o haber geldi. Son dakikada Gürcistan 1.Ligi’nden santraforu aldık.

FORVET ARKASI DEĞİL, SANTRAFOR

Hiç gündeme gelmeyen bir isimdi. Yönetim birçok isim için çaba gösterdi ama tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Belki de vazgeçilmek üzereyken 8 numaraya aldığımız Gürcü futbolcu Giorgi Kharaishvili Dinoma Tiflis’ten takım arkadaşı olan Davit Skhirladze’yi önerdi. Yapılan araştırmanın ardından da Sağlam’ın onayı ile transfer sonuçlandırıldı. İnternette istatistiklerine bakıldığında ilk mevkii forvet arkası olarak gözüküyor. Bu taraftarı şaşırmış, biraz da hayal kırıklığına uğratmış olabilir. 9 numara lazımken, forvet arkası ne iş diye düşünmüşlerdir. Ancak istatistiklerin detaylarına bakıldığında en fazla santraforda oynadığı sonucu ortaya çıkıyor.

2 ARALIK’TA SON MAÇINI OYNAMIŞ

2023 yılında çıktığı 36 maçta 12 gol atıp 12 asist yapmış bir isimden söz ediyorum. Gürcistan 1.Ligi seviyesinde iyi rakam bunlar. Söz konusu ligde toplam 69 maça çıkıp 48 gole doğrudan katkı yapmış. 3 maçta 2 gole gelir ki, çok iyi bir veri bu. Bu transferin bence en olumlu yanı Giorgi’nin takım arkadaşı olması. Geçen sezon aynı takımda Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına çıkmışlar. Sosyal medyada en son ne zaman resmi maç oynadığı konusunda da farklı bilgilendirmeler var. Kimileri 6 aydır top oynamadığından falan bahsetmiş. Bu doğru değil. En son 2 Aralık tarihinde lig maçına çıkmış ve gol atmış. Sonrasında zaten Gürcistan Ligi’nde sezon bitmiş.

Takımıyla yeni sezon hazırlık kampındayken Kocaelispor’a geldi. Bedirze ile birlikte takımda üç Gürcü futbolcu oldu. Bu da iyi bence. İyi anlaşacaklardır. Sonuç olarak Serdar Dursun, Eze ve Kasongo derken sürpriz bir santraforu kadromuza kattık. Ben son dakika santrafor transferine olumlu bakıyorum. Camiamıza hayırlı olsun.

Biz zoru severiz, Bolu’yu da geçeriz

Hafta içi 8 ve 9 numara transferine yoğunlaşınca Boluspor maçı ikinci planda kaldı. Oysa Süper Lig’e doğrudan çıkma yolunda zorlu ve kritik bir maça çıkacağız. Diliyorum teknik ekip ve futbolcular transfer haberlerine takılmamış, sadece bu maça konsantre olmuşlardır. Kocaelispor’umuza bugünkü maçta yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

GİORGİ’Yİ 11’DE BEKLİYORUZ

Kocaelispor’da sakat veya cezalı bulunmuyor. Oğuz, Duhan ve Giorgi’nin maç eksikleri var. Savunmanın sağında Mehmet iyi götürüyor. Tahminim Ertuğrul Hoca bu futbolcuyla devam edecektir. Solda Atila’nın da kenara alınması en azından şimdilik mümkün gözükmüyor. Duhan bekleyecek. 8 numara pozisyonu için aldığımız Giorgi ile ilgili Brunga’dan gelen haberler olumluydu. Sağlam’ın bu futbolcuyu ilk tertipte oynatmasını bekliyoruz.

KOUAKOU İÇİN FIRSAT

Orta sahanın Vukovic, Guiorgi ve Amaral’dan oluşması büyük ihtimal. Bu durumda Candeias da asıl, verimli olduğu kanada çekilecektir. Son maçlarda duygun gözüken Bedirze’nin kenara alınacağını, diğer kanatta Ramil’in oynayacağını düşünüyorum. İleri uçta Tanque’nin gidişi sonrasında Kouakou’ya fırsat geldi. İsveçli futbolcunun bunu geri çevirmeyeceğini umuyorum. Son dakika transferi Davit’in kadroya alınması uzak bir olasılık gibi duruyor.

BOLUSPOR İSTİM ÜSTÜNDE

Rakibimiz Boluspor son haftalarda dikkat çeken bir çıkış içerisinde. Yalçın Koşukavak bu ligin deneyimli, işin ehli teknik adamlarından biri. Fark yaratıyor. Hatırlanacaktır ligin ilk yarısında yenmiş olmamıza rağmen İzmit’e gelen en iyi takımlardan birinin Boluspor olduğunu söylemiştik. İyi kadrosu var. Play-Off hattının hemen altına kadar geldiler. Saha ve seyircileri önünde kazanmak için oynayacaklardır.

DEPLASMANLARDA FARKLIYIZ

Yani öyle savunma yapan, bir puana oynayan bir rakip beklemeyelim. Tabi öyle Allah Allah saldıran, önde baskılı oynayan bir oyun anlayışıyla da oynamayacaklardır. Sonuçta kiminle oynadıklarının farkındadırlar. Bu bizim işimize de gelir. Kapalı oynamayan takımlar karşısında daha iyi oynuyoruz. Oyun sistemimiz buna uygun. Bu sezon deplasman maçlarında çok başka oynuyoruz. Zaten ligin deplasman lideriyiz.

YİNE BİR FIRSAT HAFTASI

Göztepe’den sonra bizi en çok tehdit eden takipçilerimizden Çorum FK Cuma akşamı kaybetti. Bodrum ile Sakarya’nın beraberliği de işimize geldi. Bugün bizden önce Bandırma deplasmanında mücadele edecek Göztepe’nin puan kaybını bekliyoruz. Bolu’dan kayıpsız dönebilirsek yine karlı bir haftayı geride bırakabilir, ikinciliği alıp Göztepe dışındaki takipçilerimizle puan farkını da açarız.