Otomobil ehliyeti ile motosiklet dönemi başladı!

Ulaşımın ve mobilite ihtiyaçlarının her geçen gün daha da çeşitlendiği günümüzde, şehir içi ulaşımın can damarlarından biri olan motosikletler, yeni bir dönemin eşiğinde. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 cc ve altı motosikletleri kullanma imkanı tanınması, adeta bir özgürlük kapısını araladı.

Daha önce, B sınıfı ehliyet ile sadece 50cc'ye kadar olan motorlu bisikletler kullanılabiliyordu. Bu, özellikle hız ve mobilite anlamında sınırlı bir kullanım alanı sunuyordu. Ancak yeni düzenleme, şehir içinde daha hızlı ve etkili bir ulaşım aracı olan 125 cc ve altı motosikletlerin kullanımını mümkün kılıyor. Bu değişiklik, özellikle trafikte hızlı manevra yapabilme ve park sorunu gibi problemleri minimuma indirme konusunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Yeni düzenlemenin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, daha önce vitesli motosiklet kullanımı için gerekli olan ek eğitim ve sınav yükümlülüklerinin ortadan kalkması olabilir. Böylece, B sınıfı ehliyet sahipleri için motosiklet kullanımı daha erişilebilir hale geliyor. Bu durum, motosiklet kullanımını teşvik ederek, özellikle genç ve dinamik nüfus arasında yeni bir ulaşım kültürünün yeşermesine zemin hazırlayabilir.

B sınıfı ile 125 cc ve altı motosikletleri kullanma şartları!

MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“B sınıfı sürücü belgesi ile;

a) Deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

b) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık şartlarını taşımak,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak,

koşullarıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir. Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

Sonuç olarak, B sınıfı ehliyet sahiplerine tanınan bu yeni hak, şehir içi ulaşımda yeni bir sayfa açıyor. Bu sayfa, hem özgürlük hem de sorumlulukla yazılacak. Umarım bu yeni dönem, trafikte daha fazla saygı, anlayış ve güvenlik anlayışını da beraberinde getirir. Yeni kurallar, şehirlerimizde yaşamın kalitesini artıracak bir adım olabilir, tabii ki bu potansiyeli doğru ve sorumlu bir şekilde kullanırsak.