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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Türkiye’nin ikinci astronotu uzaya gidiyor
Azem Karakoyun

Azem Karakoyun

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın ülkemize dönmesinin ardından, ikinci astronot için çalışmalar hız kazandı.  Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever olacak. 

Tuva Cihangir Atasever'in Türkiye'nin ikinci astronotu olarak uzaya seyahat etmesi, Türkiye'nin uzay alanındaki gelişiminde önemli bir adımı temsil ediyor. Atasever, 1992 yılında Ankara'da doğmuş ve eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde başlamış. Ardından, eğitimine Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak devam etmiş. Mesleki kariyerine ROKETSAN'da çalışarak başlayan Atasever, şu anda ABD'de uzaya fırlatılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç'ın açıklamalarına göre, Atasever'in Nisan ayında 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş gerçekleştireceği ve bu görev kapsamında 7 deney üzerinde çalışacağı belirtilmiş. Bu yolculuk, Türkiye'nin uzay alanındaki iddiasını ve kapasitesini uluslararası alanda daha da pekiştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Atasever'in seçilmesi ve uzaya fırlatılması, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanında yatırım yapma ve bu alanlarda yetişmiş insan kaynağını teşvik etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın misyonunun ardından Atasever'in görevi, Türkiye'nin uzaydaki varlığını sürdürme ve bu alandaki bilimsel araştırmalara katkı sağlama isteğini de ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin uzay alanındaki girişimlerini ulusal bir başarı hikayesi olarak sunmakta ve genç nesilleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına yönlendirme konusunda önemli bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır. Atasever'in uzay yolculuğu, aynı zamanda Türkiye'nin uzay farkındalığını ve bu alanda insan kaynakları kapasitesini artırma misyonuna da katkıda bulunacak. Türkiye'nin uzay macerasındaki bu yeni sayfa, hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir ilgi ve heyecanla takip edilecektir.

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Yazar Azem Karakoyun - Mesaj Gönder --- Okunma

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