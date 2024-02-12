Yeni İzmit-Kandıra Yolu güzel olacak...

1980’li ve 90’lı yılların başlarında İzmit-Kandıra arasındaki eski yol yılan kıvrımı gibiydi.

Yol yetersizdi, sıkça kazalar yaşanıyordu. İki araç yan yana geçemiyordu.



Karşı yönden gelen araca durup yol verecektiniz. Kenara çekilmeyip yola devam ettiğinizde bile ya yolun kenarına savruluyordunuz ya da uçuruma yuvarlanırdınız...



Sıkça kaza yaşanıyordu.



Kandıralı eczacı Kazım Dinç, 1993 yılında Sağlık Bakanlığı’na atandıktan sonra, dar ve yılan kıvrımlı İzmit-Kandıra arasındaki yola alternatif olarak iki şeritli yol yapıldı. O dönem kentte yapılan en görkemli ulaşım yoluydu. İzmit-Kandıra arasında kazalar azalmış, hatta neredeyse hiç kaza yaşanmıyordu.



Ancak bölgenin gelişmesiyle birlikte mevcut yol yetersiz kaldı. Özellikle yaz aylarında Kandıra’nın Karadeniz sahillerine gitmek isteyen insanların yarattığı araç yoğunluğu sıkça kazaların yaşanmasına neden oldu.



ADI ÖLÜM YOLU OLMUŞTU!



Hemen her gün kaza yaşanıyordu, çok can kayıpları yaşanmaya başlandı.

Sıkça yaşanan trafik kazalarıyla adı ‘Ölüm Yolu’na çıktı.



Bu yol uzun yıllar kullanıldı. Yıllar geçtikçe, nüfus arttıkça, araç sayısı fazlalaştıkça mevcut yol da yetersiz kaldı...



İzmit-Kandıra arasındaki mevcut yol yetersiz kalınca, gidiş-dönüşlü 4 şeritli olacak yeni duble yol ihtiyacı doğdu.



Bu şehrin siyasi aktörleri, 2015 yılında İzmit-Kandıra arasında duble yol yapmak için düğmeye bastı.



O dönem Başbakan yardımcılığı yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, yolun yapılması için çok çaba harcadı...





FİRMA KAÇTI...



Işık, Ulaştırma Bakanlığından onay çıkarttı...



Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, İzmit-Kandıra arasındaki 40 kilometre uzunluğundaki yol yapım projelerini başlattı. Projeler çizildi.



2016 yılında İzmit- Kandıra Duble Yol İhalesi yapıldı. İhaleyi kazanan firma belirlendi...

İzmit Yahya Kaptan-Otogar mevkiinde görkemli bir temel atma tören gerçekleştirildi. Törendeydim...



Dönemin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ulaştırma Bakanı, Karayolları Genel Müdürü, İstanbul 1. Bölge Müdürü, Milletvekilleri, Kocaeli Valisi ve iktidar partisi il başkanı, ilçe başkanları törendeydi ve kalabalık bir bürokrasi heyeti törendeydi...



Konuşmalar yapıldı, sözler verildi ve temel atma töreni gerçekleştirildi...



Her şey çok güzel başlarken, yılların çilesi bitecek ve Kandıra Yolu yapılacak diye kent kamuoyu umutlanırken, bir gün sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı. Yol yapımını üstlenen firma çalışma başlatmadan kaçıp gitti!



Proje ile yakından ilgilendiğim için, işin neden başlamadığı konusunda birçok yetkili ile diyaloğa girmiş ve durumu öğrenmek istemiştim.



İlginçtir, ne dönemin siyasi aktörleri ne kentin valisi, ne de karayolları genel müdürlüğünden bir tek Allah’ın kulu bilgi vermiyordu...



KENT’TE TEPKİLER YÜKSELDİ...



İzmit- Kandıra Duble Yol çalışması 3-4 yıl sekteye uğradı...



Tabi İzmit- Kandıra Yolu yapım işi aksayınca ve mevcut yolda da sıkça kazalar yaşanınca kentte tepkiler yükseliyordu.



İktidar partisinin ilimizdeki yöneticileri konuyu Ankara’ya taşımak zorunda kaldı ve yetkilileri sıkıştırdı...



Konu Başbakan’a iletildi. Başbakan’ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmit-Kandıra arasında yapılacak 40 kilometrelik duble yol için çalışma başlattı...



Hızlı bir ilerleme sağlandı. Güzergâh belirlendi, proje çizildi ve ihale yapıldı.





4 YIL SONRA YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI!



2020 yılı mayıs ayında İzmit-Kandıra Duble Yol çalışması resmen başladı...



Çalışmalar başladı başlamasına ancak bu kez de yolun geçeceği güzergâhta kamulaştırma sorunu çıktı. Tarla ve arsaların kamulaştırma bedelleri çok yüksekti. Arsa ve tarla sahibi kendilerine ödenen bedelleri az bulup konuyu yargıya taşıyordu. Davalar sonuçlanmayınca da yol yapımına başlanamıyordu...



Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak’ı sıkça arayıp yaşanan aksaklıklarla ilgili bilgi alıyordum...

“Cemalettin Bey, kamulaştırmalarda çok zorlanıyoruz. Yüksek bedeller önümüze getiriliyor. Kabul etmediğimizde ise mahkemeye gidiyorlar. Yargı süreci işlerimizi önemli ölçüde geciktiriyor. Öyle ki kamulaştırma bedelleri yol yapım bedelini bile aşıyor...” diyordu.



Bakıldı ki iş aksıyor, İzmit- Kandıra Yolu hedeflenen zamanda bitirilemeyecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “acele kamulaştırma” kararı çıkarttı.

Kararın Resmi Gazete ’de yayınlanmasından sonra yol güzergâhında bulunan tarla ve arsalar hiç zaman kaybedilmeden kamulaştırıldı, çalışmaları hızlandırıldı...

YOLUN 19 KİLOMETRESİ AÇILDI...





İzmit- Kandıra Duble Yolu 4 yıldır bitirilemiyorsa bunun birinci sebebi kamulaştırmalarda ortaya çıkan sorundan kaynaklanıyor...



Tüm zorluk, sıkıntı ve aksaklıklara rağmen 40 kilometrelik yolun 19 kilometresi tamamlandı...



Tamamlanan ve trafiğe açılan 19 kilometrenin tüm bağlantı yoları da yapıldı ve trafiğe açıldı...

Firma yeni yıldan sonra yolun ikinci etabı olan Kandıra Cezaevi ile Kandıra ilçesi arasındaki kısımda çalışmalara başladı.



HAZİRAN’A KADAR 8 KM’Sİ DAHA AÇILACAK...





Geçtiğimiz günlerde gazetemizin başarılı muhabirlerinden Suriye Çatak Tek, Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Şube Müdürü Turgay Çolak ile görüştü ve yol yapım çalışmasının ne aşamada olduğunu sormuştu. Haber gazetemizde de yayınlandı...



Yolun bitirilmesi için yoğun bir mesai harcayan Sayın Çolak, yol yapımının ikinci etabın ilk 8 kilometresinin de önümüzdeki haziran ayına kadar hizmete gireceğini açıkladı...



Sevgili okurlar, yol yapımları zordur. Sanılıyor ki yol yapımı, alt yapısı sağlamlaştırılacak, üzerine asfaltı atılıp ve yol bitecek.

Öyle değil işte.

Yol yapımı sırasında karşınıza türlü zorluklar ve engeller çıkıyor. Yolun alt yapısının çok sağlam ve sorunsuz yapılması lazım. Heyelanlara karşı çökmelere karşı, yer altı sularına karşı sağlam bir alt yapı gerektiriyor. Dereler, menfezler, köprüler ve bağlantı yollarının yapılması lazım...

İzmit- Kandıra Duble Yol güzergâhında her ne kadar kamulaştırmalar yol yapımını geciktirse bile güzergâh üzerinde birçok dere ve menfez bulunuyordu...



40 kilometrelik yolun tamamı 2025 yılı başlarında tamamlanacak ve İzmit-Kandıra Duble yolu sorunsuz bir şekilde açılmış olacak...





Yeni İzmit-Kandıra Duble Yolu tamamlandığında güzel olacak...

