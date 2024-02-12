Sıra dışı olaylar devam ediyor…

Bu bir tekrar yazısı…

Ancak bir hafta kadar önce söylediğim sözlerin derinlikli anlamını tekrar düşünmenizi ve son olayı da bunun üzerine katmanızı istiyorum.

Biliyorsunuz son sıcak gelişme İstanbul’da yaşandı…

İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti adayının seçim çalışması sırasında silahlı saldırı yaşandı, bir kadın yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili bir mesaj paylaşarak, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaş yaralanmıştır” diyerek duyurdu.

Peki, ne oluyor?

NE ZAMAN SEÇİM OLSA…

Sadece 8 gün önce “Tüm Bu Olaylar Size Normal Geliyor Mu?” başlıklı bir yazı yazdım.

Çünkü Türkiye ne zaman seçim ortamına girse toplumsal manipülasyonu tetikleyecek olaylar oluyor. Eskiden bombalar patlıyor, büyük olaylar oluyordu. Şimdi ise toplumsal huzuru bozacak, herkesi diken üstüne getirecek daha butik olaylar oluyor.

Ve tüm bunlar bana normal gelmiyor?

İŞTE 20 GÜNDE YAŞANANLAR

O yazımda Türkiye seçim atmosferine girdiğinden beri meydana gelen provokasyonları yazmıştım:

Bir- İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne DEAŞ’lı iki terörist silahlı saldırı düzenledi. Kilisedeki pazar ayinine Rus pasaportlu David Tanduev ve Hamza kod isimli Tacik uyruklu Amirjon Kholoov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kilise saldırısı Türkiye’nin sinir uçları ile oynamak için bire bir diye düşünmüştüm.

Ama birilerine yetmemiş…

İki- Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Sevilen bir isim neden defalarca bıçaklanır, öldürülür?

Elbette huzursuzluk çıksın diye..

Üç- Yetmedi. Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Palalı Sabri bir sembol... Gezi Parkı olaylarına her iki pencereden bakanların da dikkatini çeken bir cinayet…

Dört- Ama en acısı İzmir Gaziemir’de yaşandı. Yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz Erge (44), silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Delil Aysal’ın vurduğu taksiciye "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" demesi yürekleri dağladı.

Beş- Bana hiçbiri normal gelmiyor ama en tuhafı ilimizde yaşandı.Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi’ndeki Procter & Gamble fabrikasına dışarıdan giren İbrahim Y., 7 işçiyi rehin aldı. Gazze saldırısını protesto ettiğini söyledi ve 9 saat tüm Türkiye’yi oyaladı.

Nasıl normal mi?

Değil.

TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYORLAR

Her beri toplumun sinir uçlarına dokunan ve içinde şiddet içeren olaylar bunlar…

Küçükçekmece olayı yazdıklarımı bir kez daha haklı çıkardı…

Bunları yapanların hedefleri açık; seçimi tartışılır kılmak ve manipüle edebilmek, partileri için çalışan insanları yıldırmak, inanan insanları korkutmak, huzursuz etmek, Türkiye’de hiçbir yerde hiç kimse huzur ve güven içinde değil mesajını en güçlü şekilde vermek.

Terör ve şiddet böyledir, olduğu yerde kan akıtır, can acıtır ama asıl amacı duyulduğu her yerde kalplere korku salmayı hedefler…

Sonuç; Her bir ayrı mesaj tabana yayıldı…

Peki olması gereken ne; ne yapmalıyız?

Türk insanı bu manipülasyonlara kanmamalı, moralini, devletine milletine güvenini sarsacak bu provokasyonlara inanmamalı…