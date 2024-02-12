Bolu’da beraberlikten çok oynanan futbol üzdü…

Bolu’ya giderken endişeli ama umutluyduk.

Deplasman performansımıza güveniyor, yeni transferlerden katkı bekliyorduk. Ama korktuğumuz oldu.

Bolu’da öne geçtiğimiz maçta iki puan bıraktık…

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Maça Gökhan- Mehmet Yılmaz - YusufAbdioğlu-Emir - Atila - Vukovic- Yusuf Cihat - Barış- Candeias- Beridze- Şeydayev 11 i ile başladık.

Amaral yine yedekti…

Ertuğrul Sağlam, Kouakou’yu yine 11’de düşünmedi.

Maçın hemen başında, 4.dakikada Beridze’nin şık golüyle 0-1 öne geçtik. Bu gol moralimizi artırır diye beklerken, maalesef bu olmadı.

Öne geçmemize rağmen oyunu rakip sahaya bir türlü yıkamadık. Boluspor da üstümüze gelemiyordu. Oyun kısır bir düzene sıkışmış gibi görünüyordu. Ama hiç beklemediğimiz anda, 32.dakikada Yusuf Abdioğlu’nun kafasından seken topu Mehmet Yılmaz’ın ofsaytı bozmasıyla önünde bulan Posmac kafayı vurdu ve direğe çarpan top ağlarımıza gitti.

Çok basit, çok talihsiz bir gol yedik. Boluspor’un attığı gole kadar doğru dürüst net bir pozisyonu dahi yoktu.

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Maç berabere olduktan sonra iki takim da sahaya futbol adına birşey koyamadılar. Boluspor’un gücü sınırlı. Sadece mücadele ediyorlar. Posmac,Oulare ve Tunahan çok çalışıyorlar. Bizde ise vasatın üstüne çıkabilen oyuncu yok gibiydi. Biraz Vukovic çalışıyor gibi gözüktü ama o da yetersizdi. Defansimizda M.Yilmaz, Atilla ve Y.Abdioglu çok hata yaptılar. Emir yanliz kaldi. Ortada Cihat ve Candeias hiçbir varlık gösteremediler. Cihat'ın kötü oyununa artık alıştık ama Candeias böyle oynamamalı. Ondan çok daha iyi olmasını bekliyoruz.

Şeydayev ve Beridze gayretli gözükseler de iyi oynadıkları söylenemez. Beridze gol pozisyonu dışında pek ortada görünmedi. Şeydayev gayretli olsa da ağır olması dikkat çekti.

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İkinci devre Kocaelispor’un net tek bir pozisyonu bile yoktu. Bunun üstünde özellikle durulması gerekiyor. Ertuğrul Sağlam bu oyunun birinci derecede sorumlusudur.

Bolu’da öne geçen bir takım nasıl olur da oyunu bu kadar geride kabul edebilir?

Bunun bir izahı olması gerçekten zor.

Bolu önünde değerli 2 puan kaybettik. Ama kaybedilen puanlar kadar düşündürücü olan birşey de oynanan oyunun etkisizliğiydi.

Bizden önceki maçta Bandırma deplasmanında seyrettiğimiz Göztepe’nin oyunu ile bizim oynadığımız oyunu mukayese edince insanın içi kararıyor. Göztepe bize kıyasla çok daha etkili , göze hoş gelen bir futbol oynuyor.

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Yeni transferler için çok fazla yorum yapmak henüz mümkün değil. Karaishvili oyuna son dakikalarda dahil oldu. Duhan Akus da son dakikalarda ilk kez forma giydi.

Morallerimiz bozuk olsa da toparlanıp gelecek haftalar için umutlarımızı tazelememiz gerekiyor.

İnşallah Ertuğrul Sağlam da böyle düşünür ve bazı şeylerin değişmesi için cesur kararlar alır. Bolu da sergilenen oyundan mutlaka o da memnun değildir. Aksi halde onun için de işler zorlaşacak…