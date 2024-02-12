Bu takım Kocaelispor olamaz…

Ligin ilk yarısındaki kadronun yetersiz olduğunu biliyorduk.

Devre arası takıma transfer yapıldı.

Oyuncu kalitemiz arttı diye düşünüyorduk.

En azından maçın ikinci yarısında oyuna girecek futbolcularımızın takıma daha çok katkı sağlayacağını bekliyorduk.

Ama Bolu’da 90 dakika rezil bir futbol oynayan Kocaelispor vardı.

Çok önemli iki puan kaysettik.

Beraberlikten çok takımın oyuunu bizi üzdü…

… … …

Maçın başında Beridze ile golü atıp, öne geçtikten sonra oyun tam bizim istediğimiz gibi olmasını bekliyorduk.

Ama öyle olmadı.

Defanstan çıkarken o kadar çok yan top yaptık ki, ileri üçlü de Barış Alıcı, Ramil ve Beridze gibi oyuncuları topla buluşturamadık.

Bu kadar çok yan pas yaptığımızı için de rakip daha kolay gelmeye başladı.

Oysa 1-0 öne geçtikten sonra rakip defansı tehdit edecek, baskı altına alacak hücum organizasyonları yapmalıydık.

Hiçbir şey yapamıyorsak, topu rakip sahaya atıp, baskıyı ikinci ve üçüncü bölgede yapıp, topu kalemizde uzak tutabilirdik.

Bunu da gerçekleştiremedik…

Rakibin en etkili olduğu yan toplardı. Bizde buna izin verdik.

Golü de öyle yedik.

Yan pas hastalığından Yusuf Abdioğlu topu rakip sahaya atacağına , orta sahadan kalecimiz Gökhan’a döndü. Kornere giden bu pozisyonun devamında golü yedik.

32.dakikaya kadar da rakibin bizi tehdit edecek bir atağı yoktu.

Yine çok basit gol yedik.

Golü yedikten sonra sanki Bolu’ya 1 puan için gelmişiz bir havamız vardı.

Herkes skordan memnun, kimse kendisini zorlamıyordu bile…

Aslında bizim takımın ruh hali maçın uzatma dakikalarında çok net görüldü.

Son şans serbest atış kazandık.

Candeias önünde bir oyuncu var, topu ceza sahası içine atamıyor.

Bu top dönüp, sağ kanatta Mehmet Yılmaz’ın önüne düştü.

Ceza sahası içinde tüm oyuncularımız orta bekliyor, Mehmet Yılmaz 40 metreden kaleye vuruyor.

Bir futbolcu bu kadar lakayit ve vurdum duymaz olabilir mi?

Bir hafta önce Adanaspor’u 1-0 yenerken de kötü oynadık. İki hafta önce ligden düşmesi kesinleşen Altay’a da 78’de gol attık…

… … …

Kötü oynuyoruz.

Ne yazık ki, oyunumuzu geliştirecek bir umut ışığı da yok.

Bolu’da ki takımın Kocaelispor olduğuna insanın inanası gelmiyor.

Kocaelispor’un ve bu takımdaki futbolcuların bu kadar kötü oynamaya hakkı yok…

Bizden önce izlediğimiz Göztepe’nin yarısı kadar bile oynayamıyoruz.

İyi ki bu kadar puan almışız, yoksa Play-Off oynamak bile zordu.

Bence ilk iki için çok fazla heveslenmeyelim…

Bu futbol bizi direk Süper Lig’e çıkarmaz.

Tanque gitti diye de bu kadar etkisiz kalmadık.

Tanque’nin oynadığı Adanaspor ve Altay maçlarında görüntü aynıydı…