Bu takım Kocaelispor olamaz…

Ligin ilk yarısındaki kadronun yetersiz olduğunu biliyorduk.
Devre arası takıma transfer yapıldı.
Oyuncu kalitemiz arttı diye düşünüyorduk.
En azından maçın ikinci yarısında oyuna girecek futbolcularımızın takıma daha çok katkı sağlayacağını bekliyorduk.
Ama Bolu’da 90 dakika rezil bir futbol oynayan Kocaelispor vardı.
Çok önemli iki puan kaysettik.
Beraberlikten çok takımın oyuunu bizi üzdü…
… … …
Maçın başında Beridze ile golü atıp, öne geçtikten sonra oyun tam bizim istediğimiz gibi olmasını bekliyorduk.
Ama öyle olmadı.
Defanstan çıkarken o kadar çok yan top yaptık ki, ileri üçlü de Barış Alıcı, Ramil ve Beridze gibi oyuncuları topla buluşturamadık.
Bu kadar çok yan pas yaptığımızı için de rakip daha kolay gelmeye başladı.
Oysa 1-0 öne geçtikten sonra rakip defansı tehdit edecek, baskı altına alacak hücum organizasyonları yapmalıydık.
Hiçbir şey yapamıyorsak, topu rakip sahaya atıp, baskıyı ikinci ve üçüncü bölgede yapıp, topu kalemizde uzak tutabilirdik.
Bunu da gerçekleştiremedik…
Rakibin en etkili olduğu yan toplardı. Bizde buna izin verdik.
Golü de öyle yedik.
Yan pas hastalığından Yusuf Abdioğlu topu rakip sahaya atacağına , orta sahadan kalecimiz Gökhan’a döndü. Kornere giden bu pozisyonun devamında golü yedik.
32.dakikaya kadar da rakibin bizi tehdit edecek bir atağı yoktu.
Yine çok basit gol yedik.
Golü yedikten sonra sanki Bolu’ya 1 puan için gelmişiz bir havamız vardı.
Herkes skordan memnun, kimse kendisini zorlamıyordu bile…
Aslında bizim takımın ruh hali maçın uzatma dakikalarında çok net görüldü.
Son şans serbest atış kazandık.
Candeias önünde bir oyuncu var, topu ceza sahası içine atamıyor.
Bu top dönüp, sağ kanatta Mehmet Yılmaz’ın önüne düştü.
Ceza sahası içinde tüm oyuncularımız orta bekliyor, Mehmet Yılmaz 40 metreden kaleye vuruyor.
Bir futbolcu bu kadar lakayit ve vurdum duymaz olabilir mi?
Bir hafta önce Adanaspor’u 1-0 yenerken de kötü oynadık. İki hafta önce ligden düşmesi kesinleşen Altay’a da 78’de gol attık…
… … …
Kötü oynuyoruz.
Ne yazık ki, oyunumuzu geliştirecek bir umut ışığı da yok.
Bolu’da ki takımın Kocaelispor olduğuna insanın inanası gelmiyor.
Kocaelispor’un ve bu takımdaki futbolcuların bu kadar kötü oynamaya hakkı yok…
Bizden önce izlediğimiz Göztepe’nin yarısı kadar bile oynayamıyoruz.
İyi ki bu kadar puan almışız, yoksa Play-Off oynamak bile zordu.
Bence ilk iki için çok fazla heveslenmeyelim…
Bu futbol bizi direk Süper Lig’e çıkarmaz.
Tanque gitti diye de bu kadar etkisiz kalmadık.
Tanque’nin oynadığı Adanaspor ve Altay maçlarında görüntü aynıydı…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Serdar - Eyüp maçı hariç hangi maç hırslı ve istekli oynadık ki berbat bir oyunumuz var bu kadar büyük paralara böyle bir takim yazık ....
Adalı 54 - İlk ikiden çıkacağınımı sanıyorsun güldürme beni
Basiskele41 - Siz ne bekliyorsunuz bu hocadan Atilla ile oyuna başlayan birine ben hoca demem bunu daha öncede söyledim bu seneyi kaybettik şu anki durumu bile arayacağız bunu yazın bir kenara
Alp - Candeas hizmet bir şey yapmıyor bunubir tek ben mi görüyorum. Yeni gelen gürcü iyi oyuncu bence orta saha da burcu vukcevic ve amaral oynamalı sol kanatta beridze sağ kanatta barış ve santraforda da gürcü ile ramil den biri sırayla candeas ancak yedek olur
Sadece Körfez - 5-6 adama vereceğimiz paranın yarısına iyi bir golcü alıp, son vuruş becerisi olmayan ama rakibi yoran Tanque’nin yanına koyup rahat şampiyon olmak varken eldeki Tanque’den de olduk.
Kanattan atak yapma hastalığından vazgeçmezsek biz kolay kolay gol atamayız. Göbekten yaptığımız her atak tehlikeli oluyor ama hoca bunu görmüyor sanırım.
Erd - Bir de arka sayfayı çevirin lütfen,duayen yazarınız ne yazmış,Mehmet Yılmaz fena değilmiş:)))
Erkan - Bu takım superlige çıkacaksa ona yakın bir takım kurulmalıydi aynı Eyüpsporun yaptığı gibi ama nerede bu takım çıksa bile çok takviye ister, bütçe var mı bana göre yok belli menajerler belirlenmiş onun üstünden takım kuruluyor , oyuncu izleme komitesi var mı sanmıyorum eskiden altyapıdan oyuncu gelirdi ilk superlig çıktığımız yılları hatırlayın Ceyhunlu zamanları altyapıdan çok oyuncu vardı şimdi yok alınan oyuncularda belli bir kumaşta değil nerede ise Gürcistan mill takımı olacağız..
Korfezli Savasci - Bu takıma Ronaldo mbabbe Messi neymari getirsen ne olur hoca Ertuğrul sağlam hala maça hangi taktikle çıkılır hangi kadroyla cikilir maç içinde nasıl taktik degisiklige gidilir bilmiyor 80 dk dk sol bek çıkarıp sol bek oyuna almayı 1970 80 90 2000 2010 2020 de bile görmedim taaki bugüne kadar sorsan sana taktik degisiklik diyecek
Adalı 54 - İşin zor bu takım ilk ikiden çıkamaz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.