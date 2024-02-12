Ertuğrul Sağlam artık şapkasını önüne koymalı

Kuşkusuz bizim gibi 3’te 3 yapan Boluspor deplasmanında işimizin güç olacağını biliyorduk ancak rakibin kapalı oynayamayacağı gerçeğiyle klasik bir deplasman galibiyeti alıp döneriz inancını taşıyorduk.
AMARAL YOK, YUSUF CİHAT VAR
Ertuğrul Hoca savunma kurgusunu beklediğimiz gibi değiştirmedi. Orta üçlüde Amaral’ın yerine Yusuf Cihat’ı görünce şaşırdık. Sağlam son maçlarda skora en çok katkı yapan Portekizliyi yedeğe çekerken rakibin özelliğinden olsa gerek daha dirençli, savunmaya yönelik bir orta saha tercih etti, bu yüzden oyuna Yusuf ile başladı. Kanada çekilir diye beklediğimiz Candeias yine forvet arkasındaydı. Kanatlarda Barış ile Beridze’yi oynatan Sağlam Tanque’nin yerinde Kouakou’yu değil Ramil’i sahaya sürdü. Yeni transfer Giorgi yedekler arasındaydı.
ERKEN GOL BULDUK AMA
Boluspor bu sezonki en kalabalık maçını oynadı. Maratonun 3’te 2’si doluydu. Kapalı tribünde de boş yer yoktu. Kocaelispor taraftarı kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. 12’inci adam her zamanki gibi coşkuluydu. Her iki taraftar da kötü tezahürattan kaçındı. Maça adeta önde başladık. Mehmet ile başlayan atağımızda Ramil ceza sahası içindeki Barış’ı iyi gördü. Bu futbolcu yerden ortaladı, Beridze’nin şutunda top üst direkten geri geldi. Pozisyonu takip eden Vukovic’in pasında Beridze yay üzerinde iyi vurdu, top ağlara gitti. Golden sonra Boluspor topun ve oyunun hakimiydi, önde baskı yaptılar ama pozisyon üretemediler.
YUSUF ABDİOĞLU NE YAPTIN?
İlk yarım saat henüz geçilmişti ki, inanılmaz bir hatayla golü yedik. Yusuf Abdioğlu orta sahada çıkarken panik yaptı topu kornere attı. Kornerden gelen topta sağ kanattan yapılan ortada Yusuf Abdioğlu’dan seken topu arka direk dibindeki rakibin hava toplarındaki tehlikeli ismi Posmac kafayla ağlarımıza gönderdi. Golden hemen sonra sakatlanan Barış yerini Kouakou’ya bıraktı. Beridze soldan sağa kanada, Ramil sağ kanada geçti. Kouakou oyuna girer girmez Beridze’ye gol attırıyordu. Gürcü futbolcunun vuruşunu çizgiden çıkardılar. Devrenin son dakikasında Atila’nın ortasında Candeias bıraksa arkasındaki Beridze kafayla golü yapabilirdi. Devre 1-1 geçildi.
HAMLELER İŞE YARAMADI
İkici yarıya ev sahibi istekli ve atak başladı. İlk 15 dakika pozisyon olmadı. Ertuğrul Hoca ilk 1 saat geçilirken dikine top kullanacak iki ismi Giorgi ile Amaral’ı sahaya sürdü, Candeias’ı kanada gönderdi. Dakikalar 75’i gösterirken Bolu hızlı atakla çıktı, soldan kesilen ortada Vukavic kritik müdahaleyle gole izin vermedi. Sağlam son 10 dakikaya girilirken son kozlarını oynadı, Cem ile Duhan’ı oyuna aldı. Ancak bu hamleler de işe yaramadı. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.
VUKOVİC, BİRAZ DA MEHMET
Bizden önce Göztepe kazandığı için puan kaybı yaşamamamız gereken bir maçtı. Rakip de istim üzerindeydi ama bizim bunu düşünecek halimiz yoktu. İyi de başladık, golü erken bulduk ama ilk 10 dakikadan sonra kaybolduk. Yine hiçbir şey oynamadık. Kazanmayı asla hak etmedik. Boluspor belki pozisyon üretemedi ama taraftarının da motive etmesiyle bizden daha çok istedi, mücadele etti. Bana göre takımda Vukovic, biraz da Mehmet Yılmaz dışında ayakta kalabilen yoktu. Bu kadar vasat futbolcu performansından iyi oyun ve galibiyet çıkması beklenemezdi.
CADDEİAS HİÇ BİR ŞEY YAPMADI
Sahanın açık ara en etkisiz elamanı Candeias’tı. Orta sahada, kenarda tek bir olumlu hareketi yoktu. Buna rağmen Ertuğrul Hoca onu 90 dakika sahada tuttu. Oysa ilk çıkacak isimdi. Son bölümde oyuna giren yeni 9 numaramız Giorgi’nin ayakları iyi. Maç temposunu yakaladığında, uyumu sağladığında fark yaratacaktır inancındayım. Kouakou oyuna girdiği anda Beridze’ye iyi bir top çıkardı, onun dışında etkisizdi. Geçmiş maçlarda oyuna girdiğinde katkı veren Amaral bu kez hiç yoktu. Sanki yedek kalmasını protesto eder bir hali vardı. Takımın en deneyimli ismi olan Yusuf Abdioğlu’nun yediğimiz golde çok büyük hatası vardı.
YEDİĞİMİZ GOL NET OFSAYT
Ancak bu golün aslında ofsayt olduğunu da söylememiz gerekiyor. Kafa vurup golü atan Bolusporlu futbolcu Mehmet’in önünde, ofsayt pozisyonunda. Ancak VAR Yusuf Abdioğlu’ndan seken topu rakipten geliyor diye yanlış yorumladı. Bu pozisyonda rakipten gelme gibi bir durum yoktu. Yusuf topu kontrol edip rakibe göndermiyor. Baktım VAR’da Alper Ulusoy var. Araştırdım Ulusoy Manisalı olsa da, İzmir’de oturan bir isim. Tff’de İzmir bölgesi hakemi olarak gözüküyor zaten. Hep hakem camiasındaki İzmir çetesinden söz ediliyor ya. Göztepe’ye yeni bir kıyak mı yapıldı, huylandım doğrusu. Bu kaçıncı oldu bilmiyorum, bir kez daha VAR’a takıldık.
Göztepe’nin zorlu deplasmandan kayıpsız döndüğü haftada bu beraberlik kötü oldu. Yeniden 2 puan geriye düştük. Puan kaybı bir yana daha kötüsü oyunumuzda bir gelişme yok. Gürcü 8 ve 9 numara takviyelerimizden umutluyuz elbette, hazır olduklarında değişim gelecektir ama haftalar da ilerliyor. Telafisi olmayan süreçteyiz. İlk 2 trenini kaçırmadan Ertuğrul Sağlam’ın şapkasını önüne koyup düşünmesi, bir şeyler yapması lazım.
Başkan Engin Koyun Top Ağlarda’da konuğumuz
En son şampiyonluğun hemen ardından 22 Mayıs tarihindeki programımıza kupayla birlikte gelmişti Başkan Engin Koyun. Ne zamandır konuk etmek istiyordum, iki hafta kadar önce aradığımda, “Transferi bitirelim, söz” demişti. Cuma günü transfer noktalandı. Kendisini arayıp sözünü hatırlattığımda, “Pazartesi birlikteyiz” dedi.
UCU AÇIK, SÜRE SINIRIMIZ YOK
Onayı aldıktan sonra sosyal medya üzerinden duyurularımızı yaptık. Taraftarın merak ettiği çok konu var konuşulacak, çok soru var sorulacak. Yayınımız 19.30’da başlayacak ama her zamanki gibi 2 saatle sınırlandırmamız yok. Ucu açık. 3 saat-4 saat ne kadar olursa. Rekor sayıda soru ve yorum bekliyoruz. Ertuğrul Sağlam’ı konuk ettiğimiz programa 250 yorum gelmişti. Öyle sanıyorum ki, o rakamı da geçeriz. Yeni rekoru kırarız.
5 KİŞİYE FORMA 1 KİŞİYE AYAKKABI
Bu akşam özel konuk nedeniyle hediyelerimiz de fazla. Başkan Engin Koyun yorum gönderenler arasında yapacağımız çekilişte 5 kişiye lisanslı forma, ayrıca Refleks Akademi’nin sahibi Bilal Yalçıner de Serdar Kundura’dan 2 bin TL değerinde ayakkabı hediye edecek. Belli de olmaz, Başkan Koyun’un başka sürpriz hediyeleri de olabilir. Öyle sanıyorum ki çok izlenen, reyting rekorları kıran bir yayın olacak. İyi seyirler diliyorum.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(16 )
Adalı 54 - İşiniz zor...
Yenişehir 41 - Bizim oyunu dikine yönlendiren stoperlerimiz olmadığı süreçte, forvetimize hareketlendirecek ortalar yapamayan beklerimiz olmadıkca, orta sahadan forvete arapasi atamayan ve kaleye şut atamayan forvetimiz olmadigi süreçte işimiz çok zor
Adalı 54 - İlk iki belli Play-off ta görüşürüz
Derdo - Yediğimiz golde tamamıyla Yusuf Abdioğlu'nun hatası var hava topuna çıkıp ,kafayla Posmac'a asist yaptı,Posmac offsayd da olmasına rağmen top Yusuf Abdioğlu'dan geldiği için gol geçerli sayıldı,Yusuf'un bu ikici hatası oldu.Daha öncede Ümraniye maçında kendi kalemize gol atmıştı,bizde stoperde oynayacak kalitede değil.Benim en çok kortuğum yan toplardan kafa golü yeriz diyordum öyle de oldu malesef.
Basiskele41 - Hala hocanın artık bu takımın önündeki en büyük engel olduğunu kabul etmiyorsunuz bu nasıl bir şey
Kral çıplak demek bu kadar mı zor
Krkbr - Madem dikine oynayamıyoruz takım yüzünü maratona dönüp yine yan pas yapsın! Bir de öyle deneyin belki olur!
Alp - Kesinlikle katılıyorum Candeas hiç bir şey yapmiyor ama nedense hep oynuyor bunun yüzünden barış beridze ve amaral kesilip duruyor bu ne yapıyor sahada amaral ondan cok daha kaliteli bir oyuncu
Onlyou41 - Bu takımın bu futbolla bırakın ilk ikiyi playoff bile zor sezon başından beri sistemi ne olduğu belli olmayan bir oyunla bu iş yürümez, takımı kuran adam şikayet edemez böyle bir hakkı yoktur ne istediyse yapıldı en azından siz böyle yansıttınız. Muhtemelen takımın içinde bizim bilmediğimiz siz tarafındanda yazılmayan huzursuzluklar mevcut, dolayısıyla şapkayı önüne koymasını beklemeden tasını tarağını toplayıp gitmelidir Ertuğrul Sağlam.! Bu takıma teknik adamda bulunur kimlerle çalışmış kulübüz mazeret dinleyecek halimiz yok kimsede kendini dev aynasında görmesin..
Nicomedia City - Ertuğrul SAĞLAM şapkasını önüne koymasın BAVULUNU ELİNE ALIP GİTSİN !!
İzmitlilele - Sezon başında bu takımın başina geldi aşağı yukarı istediği transferler yapıldı gel gelelim ki oynattığı futbol ve sergilenen mücadele ortada yani takımda boşvermislik var kesinlikle ruhu yok bu takımın Ertuğrul sağlam ve oyuncuların her mağlubiyet yada saçma bir puan kaybında bahaneleri hep aynı zaten tepki görmemek için anında kabulleniyorlar hataliyiz bize yakışmadı diyerek yumuşatmayi basariliyorlar gelecek tepkileri ancak boyle gitmez bizim istedigimiz yenilmez bir kocaelispor değil sonuna kadar mücadele eden her ne olursa olsun vazgeçmeyen bir takım
Korfezli Savasci - Annaneler babaanneler evde HOCA lazım demeye başladı takımda her numara var hocada bir numara yok diyorlar
Adalı 54 - Düzelir kafanı yorma düzelir?
Can - Abi anlamadigim sey nasil yedigimiz gol ofsayt benmi yanlis biliyorum rakipten cikan topta posmac geride yusuftan sekip geldiğinde onde nasil ofsayt oluyor anlamadim tv den izledim pozisyonu bence ofsayt degil yedigimiz gol yusuf abdioglunun malligi baska birsey yok burak oksuz e ne olduda yusuf oynuyor bunuda çözemedik inşallah toparlariz bu oyunla degil direk cikmak play off a zor kaliriz malesef gelen transferler ins bizi yaniltir takim toparlanir.
Erkan Sayanoğlu - Ertuğrul hoca bu hafta yine bir okula gitsin.O engin futbol deneyimlerini çocuklara anlatsın!
Erd - Birazda Mehmet Yılmaz mıııı????
Ben başka maç mı izledim,yoksa bende mi futbol sıfır..
Yazar gibi düşünen bir kişi bile varmı çok merak ediyorum????
Sessizciglik - maçta 1 pozisyon var sanrm atilla kesti beridze candeyas birbirine girdi.başka şut yok pozisyon yok hiçbişey yok.bolu deplasmanı kolay değil ama her maç aynı oyun aynı taktik.ertuğrul hocanın transfer asla yapmaması lazm dedik getirdğiğ tüm topçular çöp oğlu çöp.harun,onur atasayar,beridze,sheydayev,atabey şimdi de duhan.gözlerimiz kanadı duhanı 10dk izledik yetti bidaha izlemeyelm mümknse.menajer ilişkileri açıklansın.iyi oyuncular öneriliyormuş ısrarla alınmıyormuş başka menajerleri var die.yürekli sorular sorulsun başkana
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.