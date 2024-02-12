Ertuğrul Sağlam artık şapkasını önüne koymalı

Kuşkusuz bizim gibi 3’te 3 yapan Boluspor deplasmanında işimizin güç olacağını biliyorduk ancak rakibin kapalı oynayamayacağı gerçeğiyle klasik bir deplasman galibiyeti alıp döneriz inancını taşıyorduk.

AMARAL YOK, YUSUF CİHAT VAR

Ertuğrul Hoca savunma kurgusunu beklediğimiz gibi değiştirmedi. Orta üçlüde Amaral’ın yerine Yusuf Cihat’ı görünce şaşırdık. Sağlam son maçlarda skora en çok katkı yapan Portekizliyi yedeğe çekerken rakibin özelliğinden olsa gerek daha dirençli, savunmaya yönelik bir orta saha tercih etti, bu yüzden oyuna Yusuf ile başladı. Kanada çekilir diye beklediğimiz Candeias yine forvet arkasındaydı. Kanatlarda Barış ile Beridze’yi oynatan Sağlam Tanque’nin yerinde Kouakou’yu değil Ramil’i sahaya sürdü. Yeni transfer Giorgi yedekler arasındaydı.

ERKEN GOL BULDUK AMA

Boluspor bu sezonki en kalabalık maçını oynadı. Maratonun 3’te 2’si doluydu. Kapalı tribünde de boş yer yoktu. Kocaelispor taraftarı kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. 12’inci adam her zamanki gibi coşkuluydu. Her iki taraftar da kötü tezahürattan kaçındı. Maça adeta önde başladık. Mehmet ile başlayan atağımızda Ramil ceza sahası içindeki Barış’ı iyi gördü. Bu futbolcu yerden ortaladı, Beridze’nin şutunda top üst direkten geri geldi. Pozisyonu takip eden Vukovic’in pasında Beridze yay üzerinde iyi vurdu, top ağlara gitti. Golden sonra Boluspor topun ve oyunun hakimiydi, önde baskı yaptılar ama pozisyon üretemediler.

YUSUF ABDİOĞLU NE YAPTIN?

İlk yarım saat henüz geçilmişti ki, inanılmaz bir hatayla golü yedik. Yusuf Abdioğlu orta sahada çıkarken panik yaptı topu kornere attı. Kornerden gelen topta sağ kanattan yapılan ortada Yusuf Abdioğlu’dan seken topu arka direk dibindeki rakibin hava toplarındaki tehlikeli ismi Posmac kafayla ağlarımıza gönderdi. Golden hemen sonra sakatlanan Barış yerini Kouakou’ya bıraktı. Beridze soldan sağa kanada, Ramil sağ kanada geçti. Kouakou oyuna girer girmez Beridze’ye gol attırıyordu. Gürcü futbolcunun vuruşunu çizgiden çıkardılar. Devrenin son dakikasında Atila’nın ortasında Candeias bıraksa arkasındaki Beridze kafayla golü yapabilirdi. Devre 1-1 geçildi.

HAMLELER İŞE YARAMADI

İkici yarıya ev sahibi istekli ve atak başladı. İlk 15 dakika pozisyon olmadı. Ertuğrul Hoca ilk 1 saat geçilirken dikine top kullanacak iki ismi Giorgi ile Amaral’ı sahaya sürdü, Candeias’ı kanada gönderdi. Dakikalar 75’i gösterirken Bolu hızlı atakla çıktı, soldan kesilen ortada Vukavic kritik müdahaleyle gole izin vermedi. Sağlam son 10 dakikaya girilirken son kozlarını oynadı, Cem ile Duhan’ı oyuna aldı. Ancak bu hamleler de işe yaramadı. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

VUKOVİC, BİRAZ DA MEHMET

Bizden önce Göztepe kazandığı için puan kaybı yaşamamamız gereken bir maçtı. Rakip de istim üzerindeydi ama bizim bunu düşünecek halimiz yoktu. İyi de başladık, golü erken bulduk ama ilk 10 dakikadan sonra kaybolduk. Yine hiçbir şey oynamadık. Kazanmayı asla hak etmedik. Boluspor belki pozisyon üretemedi ama taraftarının da motive etmesiyle bizden daha çok istedi, mücadele etti. Bana göre takımda Vukovic, biraz da Mehmet Yılmaz dışında ayakta kalabilen yoktu. Bu kadar vasat futbolcu performansından iyi oyun ve galibiyet çıkması beklenemezdi.

CADDEİAS HİÇ BİR ŞEY YAPMADI

Sahanın açık ara en etkisiz elamanı Candeias’tı. Orta sahada, kenarda tek bir olumlu hareketi yoktu. Buna rağmen Ertuğrul Hoca onu 90 dakika sahada tuttu. Oysa ilk çıkacak isimdi. Son bölümde oyuna giren yeni 9 numaramız Giorgi’nin ayakları iyi. Maç temposunu yakaladığında, uyumu sağladığında fark yaratacaktır inancındayım. Kouakou oyuna girdiği anda Beridze’ye iyi bir top çıkardı, onun dışında etkisizdi. Geçmiş maçlarda oyuna girdiğinde katkı veren Amaral bu kez hiç yoktu. Sanki yedek kalmasını protesto eder bir hali vardı. Takımın en deneyimli ismi olan Yusuf Abdioğlu’nun yediğimiz golde çok büyük hatası vardı.

YEDİĞİMİZ GOL NET OFSAYT

Ancak bu golün aslında ofsayt olduğunu da söylememiz gerekiyor. Kafa vurup golü atan Bolusporlu futbolcu Mehmet’in önünde, ofsayt pozisyonunda. Ancak VAR Yusuf Abdioğlu’ndan seken topu rakipten geliyor diye yanlış yorumladı. Bu pozisyonda rakipten gelme gibi bir durum yoktu. Yusuf topu kontrol edip rakibe göndermiyor. Baktım VAR’da Alper Ulusoy var. Araştırdım Ulusoy Manisalı olsa da, İzmir’de oturan bir isim. Tff’de İzmir bölgesi hakemi olarak gözüküyor zaten. Hep hakem camiasındaki İzmir çetesinden söz ediliyor ya. Göztepe’ye yeni bir kıyak mı yapıldı, huylandım doğrusu. Bu kaçıncı oldu bilmiyorum, bir kez daha VAR’a takıldık.

Göztepe’nin zorlu deplasmandan kayıpsız döndüğü haftada bu beraberlik kötü oldu. Yeniden 2 puan geriye düştük. Puan kaybı bir yana daha kötüsü oyunumuzda bir gelişme yok. Gürcü 8 ve 9 numara takviyelerimizden umutluyuz elbette, hazır olduklarında değişim gelecektir ama haftalar da ilerliyor. Telafisi olmayan süreçteyiz. İlk 2 trenini kaçırmadan Ertuğrul Sağlam’ın şapkasını önüne koyup düşünmesi, bir şeyler yapması lazım.

Başkan Engin Koyun Top Ağlarda’da konuğumuz

En son şampiyonluğun hemen ardından 22 Mayıs tarihindeki programımıza kupayla birlikte gelmişti Başkan Engin Koyun. Ne zamandır konuk etmek istiyordum, iki hafta kadar önce aradığımda, “Transferi bitirelim, söz” demişti. Cuma günü transfer noktalandı. Kendisini arayıp sözünü hatırlattığımda, “Pazartesi birlikteyiz” dedi.

UCU AÇIK, SÜRE SINIRIMIZ YOK

Onayı aldıktan sonra sosyal medya üzerinden duyurularımızı yaptık. Taraftarın merak ettiği çok konu var konuşulacak, çok soru var sorulacak. Yayınımız 19.30’da başlayacak ama her zamanki gibi 2 saatle sınırlandırmamız yok. Ucu açık. 3 saat-4 saat ne kadar olursa. Rekor sayıda soru ve yorum bekliyoruz. Ertuğrul Sağlam’ı konuk ettiğimiz programa 250 yorum gelmişti. Öyle sanıyorum ki, o rakamı da geçeriz. Yeni rekoru kırarız.

5 KİŞİYE FORMA 1 KİŞİYE AYAKKABI

Bu akşam özel konuk nedeniyle hediyelerimiz de fazla. Başkan Engin Koyun yorum gönderenler arasında yapacağımız çekilişte 5 kişiye lisanslı forma, ayrıca Refleks Akademi’nin sahibi Bilal Yalçıner de Serdar Kundura’dan 2 bin TL değerinde ayakkabı hediye edecek. Belli de olmaz, Başkan Koyun’un başka sürpriz hediyeleri de olabilir. Öyle sanıyorum ki çok izlenen, reyting rekorları kıran bir yayın olacak. İyi seyirler diliyorum.