CHP’liler Zafer Mutlu’ya oy vermez

14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçiminde CHP ile yol yürüyen tabela partilerinin seçim sonrasında CHP’ye yaptıkları ihaneti gördük!

AK Parti’de uzun yıllar Başbakan ve Bakanlık yapan iki isim partiden ayrıldı. Her ikisi de ayrı parti kurdu...

Sandılar ki AK Parti’deki tavan ve taban peşlerinden gelecek(!)

AK Parti’den kimse peşlerinden gitmedi!

Ucube gibi ortada kaldılar

Bu iki tabela partisi, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı çatısı altında birleşti...

İttifakı çatısı altında kafa kafaya verip AK Parti’yi kötüleyip durdular. Amaçları CHP’ye şirin gözüküp, güven verip TBMM’ye girmekti...

CHP, 60 yıldır iktidar olamamanın ezikliğiyle Gelecek ve DEVA gibi tabela partilerini şemsiyesinin altına aldı. Bir oyun hesabı yapılarak birlikte yol yürüdüler...

CHP, fikir olarak tam zıddı olan bu partilerin mensuplarını kendi milletvekili listelerinde seçilebilir sıradan aday gösterdi...

Gelecek Parti, DEVA, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin yaklaşık 40 milletvekilini seçtirip TBMM’ye girmelerini sağladı...

Bu milletvekilleri meclise girdi girmesine ama bir iki gün sonra da CHP’den ayrıldılar. İstediklerini alınca da ittifakı bitirdiler...

Seçimden sonra TBMM Başkanlık seçimi yapıldı. Toplam 39 milletvekilleri bulunan Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi, TBMM seçiminde CHP adayını desteklemeyerek kendi adaylarını çıkarttı.

İhanetin daniskasını CHP’ye yaptılar!

Ve bu tabela partileri sanki CHP’ye ihanet etmemişler gibi utanmadan, sıkılmadan;

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde CHP ile işbirliği talebinde bulunuyorlar(!)

SAADET PARTİSİ, Başiskele’de CHP’nin kendilerini desteklemesini istiyor...

14 Mayıs’taki genel seçimde CHP çatısı altında olan partilerden biri de Saadet Partisiydi...

Saadet Partisi CHP listesinden 10 milletvekili kazandı...

Gelecek Partisi 10...

DEVA 15...

DP 5...



Seçimden sonra bu tabela partileri CHP’den ayrılınca; Gelecek ve Saadet Partisi aynı çatı altında toplandı ve toplam 20 milletvekili ile TBMM’nde grup kurdular...

Grup kuran bu iki parti meclisin tüm olanaklarından da yararlanıyor(!)

CHP listesinden meclise giren SP milletvekillerinden biri de Kocaeli’nden seçilen Hasan Bitmez idi...

Bitmez, geçtiğimiz aylar TBMM kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçirmiş ardından da hastanede tedavi görürken hayatını kaybetmişti...

Genel seçimden sonra CHP’ye ihanet eden Saadet Partisi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Başiskele’de CHP’nin kendi adaylarını desteklemelerini istiyor...

ZAFER MUTLU YENİDEN ADAY...

Anlatayım...

Başiskele 2009 yılındaki yerel seçimde ilçe statüsüne kavuştu.

İlçe, AK Parti’nin kalesi...

Her seçimde en yakın rakibine 30 puan fark atarak seçim kazanıyor...

Başiskele muhafazakâr bölge. CHP bu ilçede hiçbir varlık gösteremiyor.

Başiskele son yıllarda konutlaşma ile birlikte gelişmesine rağmen, çoğalan sol seçmene rağmen CHP bu ilçede halen duruma gelemiyor...



Her ne kadar oylarında artış olsa da yerel ve genel seçimde CHP bu ilçede belediye başkanlığını kazanması neredeyse imkânsız...

Şunu söylemek istiyorum...

CHP, Başiskele’de yüzde 3’ler düzeyindeydi. Son yıllarda sol seçmen kitlesinin ilçede ikamet etmeye başlamasıyla birlikte CHP, 14 Mayıs’ta oy oranını yüzde 20 civarlarına çıkarttı.

CHP’deki bu artış ilçenin gelişmesi ve bölgeye yerleşen uygar ve çağdaş ağırlıklı nüfusun CHP’ye oy vermesinden kaynaklanıyor...

CHP’nin bugün Başiskele’de yüzde 20 oy oranı var...

CHP için bu oran oldukça önemli...



Saadet Partisi, 31 Mart 2024 yerel seçim öncesinde CHP’nin kapısını çalarak, “Başiskele’de bizim oy oranımız çok daha fazla. AK Parti adayını devirmek istiyorsanız gelir bizimle işbirliği yapın...” diyor...

Bu cüreti gösteren SP ile CHP arasında görüşmeler günlerdir devam ediyor.



Bu yazımı yazdığım saatlerde CHP Genel Merkez’de Parti Meclisinde Başiskele ilçesinde Saadet Partisi adayı ile işbirliği yapalım mı yapmayalım mı diye görüşüyordu...

Saadet Partisi ise CHP’den gelecek haberi bekliyordu... Nasıl bir sonuç çıkacak bilemiyorum ama Saadet Partisi ile CHP Başiskele Örgütü’nün işbirliğine aslında CHP İlçe Başkanı Avukat Anıl Acurman razı değildi. CHP’nin kendi çatısı altında seçime girmesinden yana.

Acurman, “işbirliğine sıcak bakmıyorum, ben adaylığa hazırım” mesajını da partisinin üst kurullarına iletti...

Buna rağmen partinin üst kurulları Başiskele’de Saadet Partisi ile işbirliği yapmaktan yanaydı(!)

Zafer Mutlu, geçtiğimiz ay partisi tarafından aday gösterildi. Bazı yerel gazete ve internet sitelerine ilanlar vererek seçim çalışmasını başlattı.



CHP ile kesin bir işbirliği yapmamalarına rağmen, CHP ilçe örgütlerini hiçe sayarak “CHP Başiskele seçmeni beni destekliyor” diyor.

CHP Zafer Mutlu’yu 2019 yerel seçiminde de desteklemişti...

2019 yerel seçiminde AK Parti Adayı Yasin Özlü yüzde 52,53 oy alırken, CHP’nin destek verdiği SP adayı Zafer Mutlu ise yüzde 35,87 oy oranı almıştı.

Ardadaki fark yüzde 16,66...

2019’da yüzde 20 civarında fark yiyen Zafer Mutlu, 31 Mart 2024’teki yerel seçimde yeniden CHP’nin oylarına muhtaç...

AK Parti eski Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın da Başiskele’de bağımsız aday olarak çıkmasıyla birlikte Zafer Mutlu’nun “iştahı” kabarmış durumda...

CHP henüz kesin kararını açıklamamasına rağmen seçimi kazanacağından emin gözüyor.



AK PARTİ BAŞİSKELE’Yİ ZAFER MUTLU’ YA VERMEZ!

Sevgili okurlar, Başiskele AK Parti’nin kalesi. AK Parti’nin ilimizdeki tüm kurmayları( Tahir Büyükakın hariç) hepsi Başiskele’de oturuyor...

Eski Bakan Fikri Işık, 3 dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir Karaloğlu, mevcut ve eski milletvekillerinin tamamı ve diğer üst yöneticilerin tamamı Başiskele’de yaşıyor...

İktidarın ilimizdeki kurmaylarının oturduğu Başiskele, Zafer Mutlu’ya kaptırılır mı?

Mümkün değil...

Zafer Mutlu ve diğer adayların tek gayesi AK Parti’yi bölmek ve Yasin Özlü’ ye seçim kaybettirmek...

Bunda başarılı olurlar mı?

Hiç sanmıyorum... Çünkü ister aday çıkarsın ister çıkarmasın CHP’ye gönül vermiş isimlerin tercihi Zafer Mutlu olmayacak.

2019’da başkanlığı devralan Özlü, son 5 yıllık dönemde ilçeyi gayet iyi yönetti. Elindeki tüm imkânlarını ilçe için harcadı ve harcıyor...

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde Başiskele’de Yasin Özlü yine zaferle ayrılacak. Seçimi kazanacak...

Benim burada garipsediğim, CHP’ye ihanet eden bir siyasi partinin nasıl oluyor da CHP’ye işbirliği teklifi yapabiliyor olmasıdır...

CHP, 2019’da Zafer Mutlu’ya destek verdi. 20 puan fark yedi...

31 Mart’taki seçimde bu farkın kapanıp seçimi kazanacağını mı sanıyorsunuz...



CHP ise artık akıllı siyaset yapmalı.

Ne kendisine ihanet edenlerin peşinden gitmeli, ne de aynı fikri paylaşmayan partileri peşine takmalıdır...

Seçimden seçime ilçede boy gösteren Zafer Mutlu’ya destek olmamalı...

Destek verirse kendi siyasi tarihine ihanet etmiş olacaktır!

CHP Başiskele’de seçimi belki kazanamaz ancak kendi adayı ile seçime girmelidir...

Mutlu ile mutlu olamaz.

Başiskele’deki seçim şimdiden Yasin Özlü’ ye hayırlı olsun...

