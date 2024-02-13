Seçimin neden tadı tuzu yok?

Seçimin tadı tuzu var mı?

Yok.

“Ah nerede o eski seçimler” diyecek kadar sönük. Kiminle konuşsam “Neden seçimin tadı tuzu yok?” diye soruyor.

Dilimin döndüğü kadar bu tatsızlığı besleyen etkenleri anlatmaya çalışıyorum ama bugün daha derli toplu biçimde yazarak size aktarmak istiyorum.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI VE BİTMEYEN HESAPLAŞMA

Bir- Genel Seçim etkisi: Aslına bakarsanız Türkiye Genel Seçim havasını henüz atlatamadı. Cumhur İttifakı kazanmanın verdiği bir dinginliği yaşarken, muhalefet ise 14 ve 28 Mayıs hesaplaşmasını bitiremedi. CHP’de genel başkan değişti ama hesaplaşma bitmedi. Bütün gözler kulaklar parti içine doğru çevrilmiş durumda…

İYİ Parti, Altılı Masadan kalkma olayından beri belini doğrultamadı. Partinin içi karıştığı gibi ittifak ortakları ile de ayrışmayı çok sancılı yaptı. Benim bu yerel seçimler sonrası olur dediğim “CHP’nin en ciddi rakibi İYİ Parti olur” tezim, yerel seçimden önce oluştu.

Saadet Partisi dağınık, Gelecek ve DEVA’nın ise sesi soluğu çıkmıyor. Gelecek Parti (SP) Milletvekili Selim Temurci’nin İstanbul Seçimleri için AK Parti’ye desteği de bu manada çok önemli. Murat Kurum’un gücünü artırıyor. Muhalefetin dağınıklığı küçük partileri AK Parti’ye yakınlaştırıyor. Bu aynı zamanda partilerin saha hareketsizliğini de çok iyi anlatıyor.

ANKARA’NIN ÇOK ÖNE ÇIKMASI

İki- Ankara etkisi: Evet, bu bir yerel seçim… Genel başkanlar değil, belediye başkanları için oy kullanılacak ancak adayların belirlenmesinde de, seçim atmosferinin oluşmasında da Genel Merkezlerin yani Ankara’nın etkisi çok büyük. Eskiden aday adayları aylar önceden kampanyalar yapardı, boy boy ilanlar yayınlanır, her biri aday gibi gezerdi. Tamam, parti disiplinleri açısından rahatsızlık veren bir durumdu ama şehirlere de hareket gelirdi. Bu seçimde o tamamen yok oldu. Sadece iktidar partisi değil muhalefette de aday adayları Ankara’ya kilitlendi. Ankara’nın etkisini de –özellikle CHP’de- yaptıkları yanlışlardan anlayabiliyorsunuz. O yanlışlar da başlı başına bu tat tuz eksikliğinin sebepleri… Sadece AK Parti her ilçe için temayül yaparak hareketi artırdı. CHP’de ise bu durum iki ilçeyle sınırlı kaldı.

ADAYLAR ÇOK GEÇ BELLİ OLDU

Üç- Aday belirleme sürecinin gecikmesinin yarattığı etkiler: Yöntemi ne olursa olsun bu seçimde takvim açısından her parti ciddi biçimde gecikti… Ben bu yazıyı yazarken CHP’nin hala adayı belli olmayan ilçeleri vardı. Seçime kalmış bir buçuk ay… Nasıl olacak?

O ilçelerde hareket olur mu?

Tat tuz olur mu?

Düşünün aday olacağını henüz öğrenememiş, bir aday ne zaman ekip kuracak, vaatlerini belirleyecek? Ne zaman sokağa çıkabilecek?

Adaylar sokağa çıkana kadar seçim biter

TAHİR BÜYÜKAKIN’IN AÇIK ARA FAVORİ OLMASI

Dört- Tahir Büyükakın etkisi: AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı da etkileyen bir yerel durum da bu seçimdeki tatsız ve tuzsuz ortamın sorumlusu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Tahir Büyükakın süreci o kadar domine etti ki, o kadar rakipsiz kaldı ki, şehirde havanın yakalanacağı Kocaeli Büyükşehir seçimleri için ortada iddia koyan yok. Orada Tahir Başkanın ikinci dönem için ne diyeceği merak ediliyor, o kadar…

Rakip yok…

Rakiplerin iddiası hiç yok.

Bu Cumhur İttifakını olumlu yönde sakinleştiriyor, muhalefeti de bitiriyor. Sonuç da büyük bir belirsizlik… İddianın olmadığı yerde seçim heyecanı da olmuyor.

SEÇİM KAMPANYALARI İÇİN BÜYÜK PARALAR GEREKİYOR

Beş- Bütçe etkisi: Ve geldik zurnanın zırt dediği yere…

Bu dört madde çok etkili ama seçim kampanyalarının bu kadar sönük başlamasının başlıca nedeni, artık ucuz kampanyanın kalmamış olması. Enflasyonun maliyetleri getirdiği yer ortada… Bir kampanya bedeli olarak öyle paralardan bahsediliyor ki partiniz bunu karşılayacak durumda değilse cebinizden ödemek zorundasınız. İki otobüs giydirip şehrin iki yakasına salsanız seçim sonuna kadar maliyeti yüzbinlerce lirayı buluyor. Size yardım eden ekibinizi yeme içme ihtiyacını karşılasanız, günde 15-20 TL masraf olur, araçların yakıtları, broşürler cabası…

Düşünün her sabah kahvaltı yapsanız, ramazan ayında da iftar verseniz perişan olursunuz.

BELKİ SON 15 GÜN HAREKETLENİR

Toparlayalım, etken çok ama net bir gerçeklik var, Kocaeli’de bir seçim var havası yok.

Bana göre son 15 güne kadar da o havayı göremeyeceğiz.

Artık sürecin nasıl şekilleneceğine de bakacağız.