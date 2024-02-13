Genel olarak yerelde; özel olarak İstanbul’da seçim nasıl sonuçlanır?

Sayın İmamoğlu'nun önceki dönem İstanbul'a belediye başkanı olması, "millet ittifakı" denilen konsorsiyum sayesinde oldu. Oldu da ne oldu? Part time belediye başkanlığı yaptı İmamoğlu. Geriye kalan zamanının bir bölümünü cumhurbaşkanı olma sevdası uğruna harcadı, diğer bir bölümünü de CHP genel başkanı olmak uğruna tüketti.

Dolayısıyla, İmamoğlu yaklaşık beş yılı böylece heba etti... Olan İstanbul'a oldu.

İmamoğlu, İstanbulluların sadrine şifa olabilecek bir mega projeye imza atamadı. Gelinen noktada oyu erime trendine girdi. Dikkat ederseniz CHP'den bahsetmiyoruum. Konu İmamoğlu.

İstanbul gibi bir metropolde hatırı sayılır bir Dem Partisi seçmen kitlesi var ve bu kitle şimdi İmamoğlu'nu desteklemek yerine; Meral Danış Beştaş gibi partisi içinde güçlü bir adayını destekleyecek!

Bir önceki seçimde HDP, şimdiki DEM, % 12.67 oy almıştı. Gerçi daha sonraki seçimde biraz geriledi ama an itibariyle DEM'in İstanbul'daki oyu % 10-15 bandında seyrediyor.

Bu oy yarı yarıya fire verse bile, veren firenin tamamı İmamoğlu'na gitmeyeceğine göre ki fire vermeme ihtimali daha yüksek, İmamoğlu'nun bu seçimi alma ihtimali yok gibi gözüküyor.

Hele Başak Demirtaş'ın aday olması gerçekleşseydi, durum daha negatif olurdu İmamoğlu açısından.

Bir parantez de İYİ Parti için açalım.

İYİ Parti'nin de kendi adayını çıkarması, İmamoğlu'nun şansını büsbütün yok ediyor. % 5-8 aralığındaki İYİ Parti'nin oyunu hesaba kattığınız zaman İmamoğlu'nun seçimi alma ihtimali yok.

Örneğin aynı şeyi tam olarak Ankara için söyleyemeyiz. Çünkü Mansur Yavaş, seçildiği günden bu yana sadece belediye başkanlığı yaptı. Çok büyük projeler gerçekleştiremedi ama, en azından belediyenin bütçesinin hatırı sayılı miktarını sosyal yardımlara akıtarak garip gurebanın gözüne girmeye çalıştı. Tribünlere oynamadı. Sessiz, sedasız ve derinden yürüdü. Bu arada dürüst belediye başkanı profilini tahkim kıldı. Milliyetçi kimliği ile de solu etrafında birleştirmeyi başardı.

Lakin gelinen noktada, DEM Parti ile İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla ortaya çıkması ve Keçiören'ni modern bir kent haline getiren Turgut Altınok da hem milliyetçi maziye sahip olması ve hem de başarılı bir belediye başkanı olması, Mansur Yavaş'ın işini de bir hayli zorlaştırıyor. Ezcümle, Turgut Altınok'un sürpriz yaparak seçimi kazanması ihtimal dahilindedir.

Yeniden Refah ile Saadet Partisinin kendi adayları ile seçime girmeleri her ne kadar Ak Parti için bir handikap ise, DEM Parti ile İYİ Parti'nin müstakilen seçime girmeleri de İmamoğlu için daha büyük bir handikaptır. Çünkü Yeniden Refah ile Saadet Partisinin toplam oyu, DEM Parti ile İYİ Parti'nin toplam oyunun 1/8'i kadar bile değil.

Bir başka parantez, radikal solcuların AK Parti'ye olan alerjileri sebebiyle son kertede İmamoğlu'na yüklenmeleri ihtimaldir.

Aynı şey, sağ cenahta da Yeniden Refah ile Saadet'in mantıklı seçmenleri de sol tehlikeye karşı dalgakıran vazifesi yüklenmek maksadıyla AK Parti'nin adayı Murat Kurum’a yönelmeleri söz konusu. Bu da gözden ırak tutulmamalıdır.

Zira, Murat Kurum ismi bakanlıktan gelen başarısı ve temiz mazisiyle heyecan uyandırıyor.

Hem sempatik, hem proje adamı ve hem de dünyevileşme temayülüne doğru evrilmediği intibaını veriyor.

Bana göre, an itibariyle AK Parti'nin en büyük rakibi veya handikabı emeklilerdir. Özellikle asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin yapılan kısmi iyileştirmelere rağmen memnuniyetsizlikleri devam ediyor. Sosyal medyadaki eleştiriler ve talepler bunu gösteriyor.

Temel beklenti, emekli maaşlarının (yüksek alanlar hariç) asgari ücret seviyesine getirilmesidir. Aksi takdirde, mütemadiyen AK Parti'ye oy veren cami cemaati emekliler bile şekvacı olmaya devam ediyor. Bu da sandığa yansırsa ki yansıması kuvvetle muhtemel, o zaman AK Parti açısından her şey alt-üst olabilir.

Hazır DEM Parti ve İYİ Parti kendi adayları ile seçime girmişken, seçime kadar emeklilerin maaşlarına hiç değilse seyyanen 5-6 bin TL zam yapılması, durumu kurtarabilir. Aksi takdirde AK Parti'yi zorlu bir süreç bekliyor.

Benden söylemesi.