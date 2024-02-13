Partizanlı golcü Nikolic transferini kim bozdu?

Yöneticilerden sıklıkla duyarız, Basın yazınca transfer bozuldu” cümlelerini. Sanıyorum ilk kez teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam’dan çıktı aynı sözler. Boluspor maçının bitimindeki basın toplantısında Partizan’dan santrafor Nemenja Nikolic transferinin basındaki haber nedeniyle olmadığını söyledi.

İLK AJANSPOR YAZDI

Tabi sanıyorum herkes bu söylemin ardından mesajın yerel basına verildiğini düşünmüştür. Değil. Zira söz konusu futbolcunun transfer haberini ilk Ajanspor yaptı. Sonra diğer siteler aldı. Biz de doğru olabileceğini teyit ettirdikten sonra kullandık.

Yani haberi patlatan, duyuran, dolayısıyla transferi bozan yerel basın değildi. Bunun bilinmesini istedim. Zaten bizim politikamız belli. Yazılmasında sakınca olan bir transfer haberi varsa, bizden rica edilmişse yazmayız. Bizin için kulübün menfaatleri habercilikten önce gelir.

ADAMLARA KIZAMAYIZ

En azından kendi kurumum adıma bunu çok net söyleyebilirim. Tabi Ajanspor’a da haberi yaptılar diye kızamayız. Adamların Kocaelispor’un menfaati gibi bir derdi yok, onların amacı haberi ilk veren ve fark yaratan olmak. Bu düşüncelerine saygı duymamız da gerekiyor.

Teşekkürler Boluspor

En son 15 yıl önce Süper Lig’e çıktığımız sezon Bolu Atatürk Stadı’na gitmiştim. Yine sıkı bir maç olmuş, yenik duruma düştüğümüz maçı ofsayt tartışmasının yaşandığı Ahmet Dursun’un golüyle berabere bitirmiştik. Benzer bir senaryoda oynandı önceki günkü maç da. Zorlu bir 90 dakika oldu, skor aynıydı. Bu kez öne geçen biz, tartışmalı ofsayt golünü atan ev sahibi takım oldu. Tabi ki tüm temennimiz o sezonki gibi yolun sonunun şampiyonluk olması.

KÜFÜRSÜZ, SON DERECE COŞKULU TRİBÜN

Bolusporlular maçlara çok ilgili değildir. TV’den izliyoruz, maratonun ortasında 800-900 kişilik grup dışında kimsecikler yok. 3’te 3 yapıp Play-Off için havaya girince, hele rakip de Kocaelispor olunca Pazar günü tribüne koştular. Bunda başkanlarının hafta başındaki çağrısı da rol oynadı. Bolulu meslektaşlar uzun zaman sonra tribünlerin bu kadar dolduğunu söylediler. Dolu derken, en fazla 3-4 bin kişi falandır. Ev sahibi takım hiç susmadan takımlarına coşkuyla destek verdi. Bence aldıkları puanda payları vardı. Beni mutlu eden hiç küfür etmemeleri. Ayrıca bize yönelik de en küçük bir olumsuzlukları yoktu.

BASIN TRİBÜNÜNDE ÇOK İYİ AĞIRLANDIK

Tam bir dostluk maçı havasında oynandı maç. Boluspor tribünlerinde çok sayıda Hodri Meydan atkısı açıldı. Basın tribününde de en iyi şekilde ağırlandığımızdan söz etmem gerekiyor. Gülen yüzleriyle kapıda karşıladılar bizi, su, çekirdek, sandviç ve çay servisi yapıldı, görevli sık sık gelip, “Bir isteğiniz var mı ?”diye sordu. Attığımız golde abartmadan sevindik, en küçük bir tepki vermediler. Kendileri gol attığında da hiç abartmadılar. Kısaca hem takımımız, hem taraftarımız, hem bizler en iyi şekilde ağırlandık. Böylesi bir misafirperverlik için Boluspor camiasını, Bolu basınını içtenlikle kutlamak isterim. Bu güzel ortamı görünce Play-Off’a kalırlar inşallah demekten kendimi alamadım.

ALİ BEYKOZ’DAN TEPSİ KEBABI ZİYAFETİ

Bu arada Bolu’daki ev sahipliğiyle ilgili bir teşekkür de Ali Beykoz hocama etmemiz gerekiyor. Gölcükspor’da 3 dönem görev yapan, son gelişinde takımı ipten alan Ali Hocam ile yıllardır iyi bir dostluğumuz vardır. Ne zaman Bolu’ya gitsek, sağ olsun bizimle yakından ilgilenir. Hafta içi sözleşmiştik. Selami Tarakçı, Süleyman Duran, Metin Tuncay, Umut Karagöz ve bendenizden oluşan ekibi Bolu merkezde özel bir mekanda ağırladı. Tepsi kebabı meşhurmuş. Harikaydı gerçekten. Parmaklarımızı yiyecektik neredeyse! Lahmacunlar da öyle. Sohbet eşliğinde yemeğimizi afiyetle yedik. Ali Beykoz Hocam tüm dostlarına selamlarını gönderdi.

Mehmet Yılmaz ile ilgili yorumumun arkasındayım

Boluspor maçının analizini yaptığım dünkü yazımda takımda ayakta kalan isimler olarak Vukovic ile biraz da Mehmet Yılmaz’ı göstermiştim. Bakıyorum internet sitemizdeki yazımın altındaki yorumlara, sosyal medyada önemli bir kesim Mehmet’e verip veriştiriyor, “Biz başka maç mı izledik ?” diye bana da sallıyorlar.

SON ANLAR AKILDA KALIR YA

Son söyleyeceğimi en baştan söyleyelim. Yorumumun arkasındayım, Mehmet Yılmaz’ın Bolu maçında takımda ayakta kalan iki isimden biri olduğu düşüncesindeyim. Tahminim son dakikalardaki saçma sapan şutuna kızdıkları için Mehmet’in Mehmet ile ilgili olumsuz bir düşünce var. Son anlar falan akılda kalır ya. Bir de gerçi ofsayt ama ofsaydı bozduğu için de tepki gösterilmiştir. Benim Mehmet ile ilgili çok iyi oynadığı yönünde bir iddiam yok. Ayakta kalan benzetmesi yaptım. Yani kötülerin iyisi gibi. Attığımız golde önemli payı var. Onun dışında sanıyorum sahanın en çok koşan ismiydi, çok mücadele etti.

İSYAN EDEN İKİ ESİMDEN BİRİYDİ

Sahada puan kaybına isyan eden iki isimden biriydi. İkinci yarıda bir pozisyonda sol beke kademeye geldi. Evet, her zamanki gibi öne çok çıktı, arkasını boş bıraktı ama 1-1 devam eden oyunda bu risklerin de alınması gerekiyordu. Son anlardaki o şut pozisyonunda kuşkusuz ki yanlış yaptı. Orta yapması gerekirken vurdu. Hem de dağlara taşlara. Ben bir-iki hatasına bakıp yorum yapmadım, oyunun genelindeki performansını değerlendirdim. Dediğim gibi dünkü yorumumun sonuna kadar arkasındayım, farklı düşünenlere de saygı duyuyorum.

Pejo Recep’i sonsuzluğa uğurladık

Recep Aydoğdu desek çok fazla kişi bilmez ama Pejo Recep dersek sanıyorum özellikle 50 yaş üstündeki futbolla ilgilenenler çok iyi tanır. Gölcükspor tarihinin iz bırakan efsane futbolcularından biridir Recep Aydoğdu.

ETKİLİ BİR FORVETTİ

Güçlü, kuvvetli olduğu için dönemin meşhur araba markasından almış o lakabı. Dumlupınar’da oynuyordu birleşme sonrasında Gölcükspor kurulunca oraya geçti. 1984-85 sezonunda 3.Lig şampiyonluk kadrosunda vardı. Uzun yıllar Kırmızı-Siyahlı formayı başarıyla taşıdı. O zamanlar arada Gölcükspor maçlarına giderdim. Özel bir yetenekli Pejo Recep. Etkili bir forvetti. Futbolculuk dışında insan olarak da çevresinde çok sevilen biriydi.

MEKANI CENNET OLSUN

En son birkaç ay önce Doğatürk TV’de Ali Sevim kardeşimin programında görmüştüm kendisini. Programın daimi konuğuydu, hastalanınca bırakmış. Kanser tedavisi görüyormuş. Tüm çabalara rağmen Cumartesi günü son nefesini vermiş. Çok üzüldüm. Saraylı’daki cenaze törenine çok yoğun katılım vardı. Sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine, sevenlerine sabırlar versin.