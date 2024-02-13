Üzmeyin, üzülmeyin

Yazıya nereden başlayacağımı bilemedim.

Önce başka bir başlık attım, baktım konu oradan gidince uzayacak sildim.

Sonra birkaç cümle yazdım, onları da sildim.

Ata sözlerini çok severim.

Bin düşün, bir söyle en sevdiğim sözdür.

Malum ligin ikinci yarısına Manisa ve Eyüp maçlarıyla başladık.

Bence iki maçı da iyi oynadık, Manisa maçında olanları biliyoruz.

Altay ve Adana maçlarında iyi sinyaller almadık.

Bunu da hep birlikte gazeteciler ve taraftarlar haber sitelerinde sosyal medya hesaplarında tatlı bir dille ifade ettik.

Hocamız ve takımımızda forma giyen futbolcularımızın kötü oyunla ilgili samimi itiraf ve kabul edişleri de biraz rahatlatmıştı.

En azından herkesin kötü gidişatın farkında olduğu ve düzeltilmesi için çaba sarf edileceğine kanaat getirdik.

Gelin görün ki Bolu maçında yine ziyadesiyle kötü bir oyun ve sonunda da en korktuğumuz başımıza gelerek puan kaybettik.

Zaten “İyi oyun kötü oyun önemli değil, önemli olan kazanmak” cümlesini de çok zaman kabul etmem.

Haydi bazı maçların bazı bölümlerinde bunu söyleyip kazandık ve mutluyuz diyebiliriz ama komple kötü giden bir ortamda bunu söylemek çok vicdanlı olmaz.

Kötü oyunun sonu kazanamamak, iyi oyunun sonu ise kazanmaktır.

Ayrıca biz şuanda sanki ligin bitmesine 3-4 maç kalmış ve elimizde büyük bir avantaj var kaybetmeyelim de ne olursa olsun tadındayız.

30 Haziranda başlayan sezonda basına açık olan antrenmanlardan yalnızca 3 tanesine gidemedim.

Bu takımın içinde bir parçası gibiyim.

Bu grubun iyi niyetinden asla şüphem yok, harika karakterli bir grubumuz var.

Ve ben çoğu bilinenden çok daha fazla şeyi de biliyorum, tahmin etmesi de zor olması gerek.

Burada hocayı yada takımı yada birkaç oyuncuyu hedef göstermek doğru değil.

Sonuçta uzun ama git gide kısalan bir yolumuz var kazanmaya hazır bir takımımız var.

Ama bizler, gazeteciler, başka şehirde kolejlerde, özel okullarda okuyup, plazalarda staj yaparak şehirden ve camiadan uzak genç adamlar olarak burada çalışmıyoruz.

Hepimiz bu kentin merkezinde, farklı ilçelerinde büyüyen, standart yaşam şartlarına sahip, anne babası memur, işçi olan kimseleriz…

Bizler taraftarın basındaki sesiyiz.

Öyle olmak mecburiyetindeyiz.

Hepimizin de o tribünde kardeşi, abisi, dostu, can arkadaşı var…

Burada kimseyi yermek ve hedefe koymaktan kaçınırken taraftarın sesi olup gerekli mesajları vermek, çağrıları yapmakta zorundayız.

Hocamızın kararlarına sonsuz saygı duyuyorum, futbolu, taktiği ve oyuncu yapısını onun kadar bilmem imkansız.

Ancak bizde meslekte kendini geliştirmek isteyen, hedefleri olan gazeteciler olarak inandığımız güvendiğimiz teknik adamlarla oyun üzerinde görüşüyoruz.

Onların fikirlerini de dinliyoruz.

Taraftarın anlamakta güçlük çektiği konulardan birisi Amaral’ın oynamaması.

Portekizli 10 numara geriye kalan haftalarda 15 maçta ilk 11’de forma giydi.

Amaral geriye kalan haftalarda 2 gol ve 8 asistle 36 gol atan temsilcimizde 10 gole direk katkı sağladı.

3te birine denk gelen bir oran neredeyse.

Amaral bu 8 asistin 6sını ve attığı iki golü ilk 11 oynadığı maçlarda yaptı.

Sonradan oyuna girdiği maçlarda ise takıma iki asist katkısı yapabildi.

Özelliklerden bahsetmeme zaten gerek yok.

Taraftarın bir diğer merakı ve beklentisi Daniel Candeias’ın neden kanatta oynamadığı yönünde.

Dani bu sezon geriye kalan haftalarda neredeyse tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

Erzurum’da 83, Altay’da 86, Eyüp maçında ise 89’da kenara geldi.

Dani bu sezon 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Portekizli tecrübeli oyuncu 3 gol 3 asisti sağ kanatta oynadığı maçlarda yaparken 1 gol ve 1 asisti ise 10 numara pozisyonunda yaptı.

Bu sezon 7 maçta 10 numara pozisyonunda oynayan Dani geçen sezon 14 maçta orta sahanın sağında, 6 maç sağ kanatta, 5 maç sol kanatta oynamış.

2021-2022 sezonunda kupa maçlarıyla beraber tam 41 maçta forma giyen Dani, 20 maç sağ kanatta, 15 maç sol kanatta yalnızca 2 maç 10 numarada oynamış.

Dani kanatlarda oynadığı maçlarda 11 gole katkı sağlamış, 10 numarada 1 gol atmış…

Bir önceki sezon ise 30 maç sağ kanatta oynamış ve 11 gole direk katkı sağlamış.

3 maç solda 2 maç 10 numarada oynadığı haftalarda skora katkı verememiş…

Bir önceki sezon ise 33 maçın 28ini kanatlarda oynamış…

2018-2019 sezonunda ise Glasgow’da farklı bir ülke ve kültürde de 43 maçın 40ında sağ kanatta oynamış, 11 asist yapıp 5 gol oynamış.

Rakamlar Dani’nin sağ kenarda, Amaral’ın 10 numarada oynamasının takıma daha katkı sağlayacağını işaret ediyor gibi.

Elbette hocamız en doğru kararı verecek olandır, ben taraftarın isteğini dile getirdim.

Dile getirirken de ufak bir analiz çalışması yaptım.

Analiz demişken ve hazır konusu gelmişken beklentiler arasında yer alan birkaç isim özelinde de sizlerle istatistik paylaşayım.

Tanque’nin gidişinden sonra en uygun santrafor olarak kalan Kouakou’dan bahsedeyim.

Ligin ilk yarısında 9 numarada üçüncü oyuncu olarak kaldı.

Bazı taraftarlar arasında “Daha fazla süre almalı” yorumu yapıldı.

Bende çoğu zaman aynı görüşte oldum.

Cris bizde oyuna girdikten sonra kanatta oynadı.

Onunla ilgili de bir istatistik paylaşayım.

Son 7 sezonda santrafor dışında hiçbir mevkide oynamamış.

Kariyerinde çıktığı 240 maçın yalnızca 13ünde santrafor dışında bir bölgede oynamış.

Ve yalnız 4 gol atabilmiş.

227 maça santrafor olarak çıkan Cris 89 gol atmış 13 asist yapmış.

Bir maçın ilk 11’inde Cris’in ileri uçta ne zaman göreceğiz bilemiyorum.

Bu maçta oynamasını bekledim açıkçası.

Sezonun ilk yarısında takımda olan, süre alan, ikinci yarıya çok iyi başlayan Cris’in yerine kente ve şehre yeni gelen, takımla uyum sorunu devam eden Ramil’i tercih etti hocamız.

Elbette hocamız bizden daha iyi bilir.

Dediğim gibi bizimkisi taraftarın talep ve beklentileri üzerine istatistik çalışmalarıyla anlatılan bilgiler.

Bu takımda Dani’nin yanı sıra 5 gol 5 asistle oynayan Barış sağ kanatta, 4 gol 2 asistle oynayan Beridze sol kanatta, her fırsatta eline gelen şansı değerlendirmeye çalışan Cem de var.

Aslında oldukça zengin bir kadro da var diyebiliriz.

Ortalığı yıkıp ayağa kaldıracak bir durum yok, birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım.

Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam’ın kararlarını tartışabiliriz ama bu kente geldiğinden beri kulübün ve takımın daha iyi olması için gösterdiği çabayı da unutmayalım.

Hocamız ve takımımız kalan haftalarda ipi göğüslemek için daha ciddi ve daha güçlü çalışacaktır.