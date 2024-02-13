Soda ister misiniz sayın hocam, yönetim kurulunun dilsiz isimleri,

Sıkıntıların herkesçe malum olduğu

ama dillendirmemeye özen gösterildiği

bir dönemin sonuna geldik.

Sabretmekle, katlanmak arasındaki ince farkı

ortaya koyarken

elbette çözüm odaklı konuşmak gerekiyor.

Bize gelmeden önce Ertuğrul Hoca hakkında görüşümüz sorulsa,

maç formasının sağına, soluna,

önüne, arkasına alınan reklamlar gibi

hocanın her bir yerini yıldızlarla donatır,

hak ettiği değeri verirdik.

Sonrasında verdik de.

Güvenimizi ortaya koyduk, apoletini parlattık.

Duruşunu beğendik, mesajlarını olumlu algıladık.

Lakin işler, hocanın ismiyle uyumlu yürümedi.

Süreç ne onun şöhretine ne Kocaelispor'un adına,

ne de harcanan paraların büyüklüğüne yakıştı.

Bir garip futbol, güven vermeyen diziliş, eleştirilere açık kadro seçimi,

nedenlerini bulamadığımız oyuncu değişiklikleri hocamızdan çok şeyi aldı götürdü.

Kocaeli'de futbol entegredir.

Sistemin içinde yönetim, hoca, taraftar verimli bir şekilde birliktelik sağlamalıdır.

Onca emeğin karşılığı da iyi futbolla gelen başarı olmalıdır.

Profesyonel bir kulüpte oyuncular protesto edilir eyvallah.

Başkana isyan edilir, su kaldırır, eyvallah.

Ama tüm eleştiriler hocaya dönükse

bu durum tehlike ışıklarının yanıp söndüğünü,

taşların yerinden oynadığını gösterir.

Bugün bunu yaşıyoruz.

Ertuğrul Hoca için rüzgar tersten esmeye başladı.

Gelişmelerin anlattığı,

kendisini bundan sonra sıkıntılı bir dönemin bekliyor olması.

Gidişatta doğru neticeler alınmıyorsa, başlangıcı sorgulamak gerekir.

Sayın Sağlam transfer döneminin seçiciler kurulunda var mıydı, yok muydu belli değil.

Onca gün izledik izine rastlamadık.

Tüm transferlerin, gel-gitlerin,

sadece,

Engin Koyun, Tarık Özaslan ve Barış Güçlü'nün kararıyla

oluştuğu kanısı bende hakim.

Sayın hocamız bu kararların neresindeydi öğrenmek isteriz.

Ayrı ayrı her bir transfer,

bilgisi dahilinde gelişip, onayına sunularak mı gerçekleşti bilmeyi arzu ederiz.

Yoksa bizim ona güvendiğimiz gibi,

o da,

Engin Koyun, Tarık Özaslan, Barış Güçlü 3 lüsüne güvenip

ne alırsanız başım üstüne diyerek teslimiyetçiliğin kolay yolunu mu seçti?

Doğrusunu kendisinden duymayı yeğleriz.

Kanaatimiz kendiliğinden oluşmadı.

Gördüklerimiz, yaşadıklarımız bizi bu noktaya getirdi.

2.dönem ara transferlerde farklı bir yöntem mi izlendi?

Elbette hayır.

Yabancı transferlerinde hocaya isim verildi o da oturdu maç videolarını izledi.

Bizler bir şekilde isimleri öğrendik, oturduk biz de maç videolarını izledik.

Biz ne yaptıysak hocamızda odasında aynısını yaptı.

Tesislerde sistem böyle.

Hakimiyet, kayıtsız, şartsız başkanda.

Transfer öncesi hocamızın ajandasında olmayan isimler Kocaelisporlu oldu.

Hocamızdan "şu futbolcuyu alın" yok.

Başkandan,

"Hocam, şu futbolcuyu alıyoruz" var.

Bilgi almak için aradığım genç yönetici mahcubiyetle "vallahi bilgimiz olmuyor" diyorsa,

hep beraber eller havaya.

Nerelerden nereye?

Şiştik, kaldık.

Soda ister misiniz sayın hocam, yönetim kurulunun dilsiz isimleri,

Kocaelisporlu renktaşlarım.

Tabi keserse.