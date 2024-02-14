Adnan Pala, ikna edilmeli...

Yaklaşık 5 yıl içerisinde bu sütunda, kentsel dönüşüm ile ilgili birçok yazı kaleme almıştım...



Çarpık yapı stokunun çok fazla olduğu Kocaeli, 1999 yılında merkezi Gölcük olan 7,4 şiddetindeki depremin yarattığı hasar, yapılarda büyük riskler yaratmıştı...

2019 yılına kadar ilçe belediyelerimizde kentsel dönüşüm ile ilgili elle tutular çalışmalar pek yoktu. Kentsel dönüşüm müdürlükleri bulunmuyordu...



DÖNÜŞÜM BÜYÜKAKIN İLE BAŞLADI...



Büyükşehir belediyesinde ise sadece şube statüsünde bir birim vardı ve bu da pek faal değildi.



2019 yılında yapılan yerel seçimde Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerine öncelik tanıdı.





Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüme yönelik hamlelerini yakından takip eden bir gazeteci olarak, geleceğin dirençli şehirlerinin kurulması için Büyükşehir bünyesinde “Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı” kurulması konusunda birçok yazı kaleme aldım...



Yapı stoku berbat olan bir şehirde kentsel dönüşüm projesi artık kaçınılmaz görünüyordu!



2022 yılı ağustos ayı meclis toplantısında oy birliğiyle “Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı” kurma kararı onaylandı...



Öngörülerimin gerçekleşmesi açık söylemek gerekirse gururumu okşadı...



ADNAN PALA DAİRE BAŞKANI OLDU...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kentsel dönüşüm daire başkanlığını kurdu fakat bu dairenin başına da işinin ehli bir ismin getirilmesi gerekiyordu...



O isim de belirlendi...



Bu kentte kentsel dönüşümün “piri” olarak bilinen Adnan Pala dairenin başına getirildi...

Adnan Pala, eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde başlatılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesini yürüten beyindi. Başarılı bir çalışma yürütmüştü. Projeyi yüzde 80 tamamlanmıştı. Ancak projenin tamamlanmasına zaman yetmemişti...

2019’da yapılan yerel seçimde AK Parti İzmit Belediyesini kaybetti...

Adnan Pala, İzmit Belediyesinden ayrıldı...

Pala, bir süre dinlendikten sonra Derince Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Derince Belediyesi’nde Arapçeşme ve Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projelerini hayata geçirdi...

Pala’nın İzmit Belediyesi’nden ayrılmasıyla birlikte İzmit’in yeni başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, projeyi yürütemeyeceğini açıkladı.

Proje TOKİ’ye devredildi...



DÖNÜŞÜM BÜYÜKAKIN İLE BAŞLADI...



TOKİ, yarım bırakılan Cedit projesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine yığdı...

Başkan Büyükakın, göreve geldikten kısa bir süre sonra dönüşüm projelerine Ceditte başladı.



Kusursuz bir çalışma yürüterek, tüm sorunu kavgasız gürültüsüz çözerek projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim etti.



TOKİ Başkanlığı, pandemi ve inşaat maliyetlerinin yüzde 300 artmasına rağmen 5 kez ihaleye çıktı. 5. ihalede, ihaleyi kazanan firma çalışmalara başladı. Cedit projesi şu sıralar sorunsuz ilerliyor...



İzmit Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının henüz başındayken Adnan Pala, kentsel dönüşüm daire başkanlığına atandı...

İşi bilen, tecrübeli bir bürokrat olan Adnan Pala, başkan Büyükakın’ın dönüşüm projeleri konusunda işini hep hafifletti...

KARARLI BİR İRADE ORTAYA KOYDU...

Belediye başkanları eskiden kentsel dönüşüm projelerini başlatmaya pek cesaret edemiyordu.

Dönüşüm yapılacak bölge halkının tepkisinden çekiniyorlardı, oy kaybetme kaygısı yaşıyorlardı. Başkan Büyükakın, göreve geldikten sonra Kocaeli’ de kentsel dönüşüm projelerine öncülük tanıdı.



İradesini ortaya koydu, cesurca projeler hazırladı. Bu zorlu projeleri yürütecek işi bilen biri de olunca her şey çok daha sistemli ve düzenli ilerlemeye başladı...



Başkan Büyükakın, yanında işi bilen daire başkanı Adnan Pala ile birlikte dönüşüm yapılacak bölge halkıyla uzlaşma yolunu seçerek vatandaşı ikna yolunu seçti...



Başta Cedit, Gölcük ve Körfez Barbaros Mahallesi olmak üzere Derince, Gebze, Kandıra, Dilovası, Tavşancıl gibi birçok bölgede yapılan dönüşüm projelerinde hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşanmadı. Dönüşüm yapılacak bölge halkıyla yüzde 95’lerin üzerinde bir memnuniyet ortaya çıkarak projeler gerçekleştirildi...



DERİNCE’YE ADAY ADAYI OLDU...



Başkan Büyükakın, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde yeniden aday gösterildi.

Büyükakın, ikinci döneminde kenti depreme hazırlamak için dönüşüm projeleri ve dirençli bir şehir kurma planı vardı...

Seçim stratejisini de bunun üzerine kurdu. İşi bilen bir daire başkanı ve ekip vardı.

Her şey ikinci dönem için planlanmışken, Adnan Pala sürpriz bir karar alarak, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Derince Belediye Başkan Aday Adayı olmak için Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı görevinden istifa etti.

Derince’de seçim çalışmalarına başladı. Büyük de ilgi topluyordu. Aday gösterilmesi halinde seçimi kazanacak potansiyeli vardı. Derince’de tüm beklenti Adnan Pala’nın aday olacağı yönündeydi.



ADAY GÖSTERİLMEDİ...

AK Parti Genel Merkez Yönetimi, sürpriz bir karar aldı ve Adnan Pala’yı aday göstermedi.

Mevcut belediye başkanı Zeki Aygün’de aday gösterilmedi. Hiç kimsenin beklemediği bir isim olan eski ilçe başkanı ve bir dönem Derince Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Şirin aday gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR’E GERİ DÖNMEDİ...



Adnan Pala aday gösterilmeyince hemen herkes, Pala’nın yeniden Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak geri döneceğini düşünüyordu.



Dönmedi...



Derince ’ye aday gösterilmemesi Adnan Pala’yı derinden sarsmış, kırılmış ve üzmüştü...



Derince Belediye Başkanlığı için aday gösterilmeyen Pala’nın daire başkanlığı görevine geri döneceği beleniyordu.



Pala, sürpriz bir karar alarak Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe vererek emekliliğini istedi.

“Geri dönmüyorum” demekti bu...

ADNAN PALA HARCANMAMALI...



Evet,



Alanlarında uzman, işini iyi yapan insanların kolayca harcanmamasından yanayım. Başarılı insanlarla yol yürüyen kurumların her zaman başarılı olacağı bir gerçektir...



Kentsel Dönüşüm Projeleri konusunda bu şehirde Adnan Pala kadar işini en iyi bilen ikinci bir insan var mı bilemiyorum...

Bu işi şehirde takip eden biri olarak sanıyorum yok!



Adnan Pala, hem yaşı genç hem de en üretken dönemindeydi.



Kocaeli için dirençli şehirlerin kurulması için planlama yapılırken, önümüzdeki dönemin kentsel dönüşüm projelerinin hızlanacağı bir süreç olurken, Adnan Pala gibi çok değerli bir bürokratın basitçe harcanması, yok sayılması doğru mu?



Bu şehir, Adnan Pala gibi işin mutfağında başarılı olan isimlere şiddetle ihtiyacı var...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sırf birileri Derince’ ye aday olmasını istemediği Adnan Pala’yı bu kadar kolay harcatmamalı...

Başkan Büyükakın, seçimden sonra Adnan Pala’yı ikna edip yeniden dönüşüm daire başkanlığının başına getirmek için uğraş vermesinden yanayım...



Adnan Pala, görevine geri dönmeli...

Bu şehrin kendisinden beklentisi çok fazla...

