CHP yanlışı başka bir yanlışla düzeltti

CHP bu seçimde 31 Mart’a değil, 1 Nisan’a odaklı…

Yani CHP’yi yöneten kadrolar ‘nereleri kazanırız’ sorusuna cevap aramıyorlar; onların derdi, seçimlerde başarısız olunursa olası kurultayda koltuklarını koruyabilmek.

Motivasyon seçim sonrası olunca seçime dair kararlarda da bu hesap kitaplar öne çıkıyor. Özgür Özel bir yandan, Ekrem İmamoğlu bir başka yandan, Kemal Kılıçdaroğlu diğer yandan kendi oyununu kuruyor. Üç kutuplu yeni durum yüzünden de CHP bir türlü sağlıklı bir aday listesi yapamadı.

BİRÇOK YANLIŞ YAPILDI

Sırasıyla bir kez daha hatırlatayım.

Bir- CHP Darıca’da oyları tavan yapmış Yakup Törk’ün yerine oldubittiye getirip Saide Arslan Çalışkan’ı açıkladı. CHP, Darıca’da kazanma ihtimalini tamamen sıfırladı.

İki- CHP herkesin Derince’de çok güçlü aday olarak lanse ettiği Sertif Gökçe’yi de uzun süre açıklamadı. Kocaeli’deki tüm gruplar baskı yapmasa neredeyse aday yapmayacaklardı.

Üç- İzmit ve Fatma Kaplan Hürriyet meselesinde o kadar çok karar değişti ki… Bunun yerel nedenleri çoktu ama yukarının karar verememesinin altında yine olası kurultayın hesapları vardı. Durumu ön seçim ile kurtardılar.

Dört- Kandıra’da tek aday adayı vardı: Mehtap Memiş. O da atama bir türlü yapılmayınca adaylıktan çekildi. Zorla ve gecikmeli olarak Serkan Açıkgöz aday yapıldı. Kandıra’daki yarışta CHP’nin adı okunmuyor.

Beş- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için çok istekli olan ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir hava verebilecek olan Mustafa Sarıgül’ün üstünü İmamoğlu ekibi son kurultayda açıktan Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için çizdi. Yerine Derince için tüm isteğe rağmen yeterli bulunmayan Atasoy Bilgin yapıldı. Bilgin heyecan yaratmadı. Hatta iddialı ilçe adaylarını da aşağıya çekeceğine dair genel bir algı var. Bunu aşması da zor.

GEBZE SÜRECİ YÖNETİLEMEDİ

Peki, bitti mi?

CHP’den yanlış üstüne yanlış karar çıkıyor.

CHP üst yönetimi MYK ve PM yanlışlarını başka yanlışlarla kapatmaya çalışıyor. Son toplantılarda da bu durum devam etti.

Gelin son alınan ve alınamayan kararlara da bakalım

Bir- Gebze adayı süreci de yönetilemedi, yönetilemiyor. Aslında doğru aday olan Nail Çiler sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Evet Çiler’in gerçekten sağlık sorunu vardı ama öyleyse niye atadınız? Ötesinde ısrar edilse zor belada olsa Nail Çiler adaylığa devam eder ve partisi adına yüksek oy alırdı. Yönetemediler. Son PM’de de Gebze için sonuç alınamadı. Gebze adayı hala belli değil. Peki, gelen bilgi ne biliyor musunuz?

GEBZE’DE ADAY ÇIKARMAZSA CHP BÜYÜK YANLIŞ YAPAR

PM’de Gebze Belediye Başkan adayını belirlemesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yetki verildi. CHP’nin Gebze’de aday çıkarıp çıkarmayacağı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılacak görüşmenin ardından netleşecek.

Bu ne demek anlatayım. Bir duyum almış ama inanmamıştım. CHP Kocaeli’nin en büyük ilçesinde Özel aday çıkarmak istemiyor, İYİ Parti adayına destek vermek istiyor. İyi de karşılığında ne alacak?

Daha önemlisi bir şey alabilecek mi?

İzmit ve Derince için ittifak kotarabilecek mi?

İYİ Parti o kadar sert bir tutum içinde ki bu olasılık bana güçlü gelmiyor. İYİ Parti ilçe adaylarını belirledi. Geri mi çekecek? Ötesinde CHP Gebze’de aday çıkarmazsa 10 yılını kaybeder, aday bile çıkaramayan bir parti o ilçede ana muhalefet gibi kalamaz.

YAKUP TÖRK’ÜN DİLOVASI ADAYLIĞI YANLIŞ OLDU

İki- Dilovası adaylık süreci de inanılmaz… Biliyorsunuz Darıca anketlerinde iyi durumda olmasına rağmen aday yapılmayan ve tepki gösteren Yakup Törk Dilovası’na aday yapıldı. Çünkü CHP Genel merkezi zımni olarak Darıca’da yanlış yaptığını kabul ediyordu. Ama düzeltirken bir başka yanlışı tercih ettiler, Darıca adayını değiştirmek yerine Törk’ü Dilovası adayı olarak ilan ettiler.

Güler misin, ağlar mısın?

BAŞİSKELE’DE EĞRİSİ DOĞRUSUNU BULDU

Gelelim Başiskele’ye…

CHP’de eğrisi doğrusunu buldu ama o kadar geç oldu ki…

Orada Zafer Mutlu da süreci yönetemedi. 2019 koşulları var sanıyor. Hayır yok…

CHP Başiskele’de Saadet Partisi’nden daha güçlü… Mutlu ortak aday olmak istiyor ise tıpkı rahmetli Hasan Bitmez’in yaptığı gibi CHP listesinden seçime girmeliydi. Sonra ayrılıp partisine dönebilirdi. Yapmadı.

Anıl Acurman iyi bir isim…

Adaylığı geç açıklansa da bugün partisi adına gösterdiği özveri unutulmayacaktır.

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Son söz; CHP yanlışlarını yanlışlarla kapatmaya çalıştığı inanılmaz kötü bir yönetim sergiliyor. Buradan başarı çıkarmaları da çok zor görünüyor.