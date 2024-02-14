Hoca da şaşkın, futbolcular da

Golcü diye oyuncu alıyoruz.

Baytarlık yapıp KISIRLAŞTIRIYORUZ.

Tanque’nin mi, Dino’nun mu AHI VAR?

Gol atamıyor, pası da veremiyoruz.

Bırakın gol pasını, rakibi bile zor geçiyoruz.

Bu ne biçim oyun - bu nasıl pas- bu nasıl taktik.

Ne korner, ne serbest atış , ne de uzaktan şut var.

Pozisyon üretmekte zorlanıyoruz.

Topa vurmaktan korkuyoruz.

Aman benden gitsin şeklinde vuruyoruz.

… … …

Amaral’ı da küstürdük.

İkinci yarının başında veya daha önce girmeliydi.

Akıllı oyuncu hem atıyor, hem attırıyordu.

Topu önünde bulan gol atmak istiyor.

O zaman biz bu golcüleri neden alıyoruz.

Onlara istediği bir biçimde neden pas veremiyoruz.

Gelen ve giden golcüleri hep strese soktuk.

Bu yüzden bizden kaçıyorlar...

… … …

Tesadüfler takımı olduk.

Ben yaptım oldu biçimindeyiz.

Hem futbolcular, hem de hoca şaşkın durumdalar.

Hala işin ciddiyetini anlamış değiller.

Lig ikinciliği tehlikeli bir biçimde uzaklaşıyor.

… … …

Vukoviç’in pasıyla gol yaptık...

Beridze’nin 4.dakikada şutu köşeden filelere gitti, ne güzel oldu.

Sonra yine bildiğiniz gibi YASLANMA oyunu ile 32 dakika dayanabildik.

Maç 1-1 oldu yine biz gol atarız diye çok bekledik.

İkinci yarıda pozisyona girmeyi unuttuk.

Kouakou gol atar diye girdi.

Hep markaj içinde kaldı.

Ramil ne yaptıysa da iyi pas alamadı, sıkıştı kaldı.

Kharaishvili iyi bir oyuncu görünümünde…

İleriki haftalarda iş yapar.

Duhan da 80.dakikada oyuna girdi tam anlayamadık.

90 dakika oynayan Candieas’ı da tanıyamadık...

ANLAYACAĞINIZ BİZDE ŞAŞKIN--ONLARDA ŞAŞKINLAR...

… … …

10-15 binlik sahalar ne güzel.

Tıklım tıklım dolu gözüküyor.

4 ışıklandırma var, yüksekten bakıyor.

Her direkte 72 lamba var, ışıklandırma çok iyiydi.

SEKA PARK’TA BİZE BÖYLE SAHA LAZIMDI...