Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Hoca da şaşkın, futbolcular da
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

Golcü diye oyuncu alıyoruz.

Baytarlık yapıp KISIRLAŞTIRIYORUZ.

Tanque’nin mi, Dino’nun mu AHI VAR?

Gol atamıyor, pası da veremiyoruz.

Bırakın gol pasını, rakibi bile zor geçiyoruz.

Bu ne biçim oyun - bu nasıl pas- bu nasıl taktik.

Ne korner, ne serbest atış , ne de uzaktan şut var.

Pozisyon üretmekte zorlanıyoruz.

Topa vurmaktan korkuyoruz.

Aman benden gitsin şeklinde vuruyoruz.

… … …

Amaral’ı da küstürdük.

İkinci yarının başında veya daha önce girmeliydi.

Akıllı oyuncu hem atıyor, hem attırıyordu.

Topu önünde bulan gol atmak istiyor.

O zaman biz bu golcüleri neden alıyoruz.

Onlara istediği bir biçimde neden pas veremiyoruz.

Gelen ve giden golcüleri hep strese soktuk.

Bu yüzden bizden kaçıyorlar...

… … …

Tesadüfler takımı olduk.

Ben yaptım oldu biçimindeyiz.

Hem futbolcular, hem de hoca şaşkın durumdalar.

Hala işin ciddiyetini anlamış değiller.

Lig ikinciliği tehlikeli bir biçimde uzaklaşıyor.

… … …

Vukoviç’in pasıyla gol yaptık...

Beridze’nin 4.dakikada  şutu köşeden filelere gitti, ne güzel oldu.

Sonra yine bildiğiniz gibi YASLANMA oyunu ile 32 dakika dayanabildik.

Maç 1-1 oldu yine biz gol atarız diye çok bekledik.

İkinci yarıda pozisyona girmeyi unuttuk.

Kouakou gol atar diye girdi.

Hep markaj içinde kaldı.

Ramil ne yaptıysa da iyi pas alamadı, sıkıştı kaldı.

Kharaishvili iyi bir oyuncu görünümünde…

İleriki haftalarda iş yapar.

Duhan da 80.dakikada oyuna girdi tam anlayamadık.

90 dakika oynayan Candieas’ı da tanıyamadık...

ANLAYACAĞINIZ BİZDE ŞAŞKIN--ONLARDA ŞAŞKINLAR...

… … …

10-15 binlik sahalar ne güzel.

Tıklım tıklım dolu gözüküyor.

4 ışıklandırma var, yüksekten bakıyor.

Her direkte 72 lamba var, ışıklandırma çok iyiydi.

SEKA PARK’TA BİZE BÖYLE SAHA LAZIMDI...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hulusi Özdilek - Mesaj Gönder --- Okunma

# HER, VAR
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL