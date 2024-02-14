Engin Koyun’un en büyük pişmanlığı

Önceki akşam Kocaeli TV’de özel bir yayın yaptık. Yayının özel olması konukla ilgiliydi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’u ağırladık.

YORUM YAĞMURU VARDI

Engin Başkan ile en son 22 Mayıs tarihindeki programa şampiyonluk kupasıyla gelmişti. Yaklaşık 8 ay sonra buluşmuş olduk. Yanıt bekleyen çok soru, konuşulacak çok konu vardı. Taraftar merak içerisinde ekran başındaydı. Gökhan Beşiktaş ile Taha Burak Yavuz da stüdyodaydı. Takım ve kulüple ilgili gündeme dair ne varsa hepsini sorduk Başkana. Taraftarlardan gelen soruları da yönelttik. Spor ana sayfamızda Engin Başkanın açıklamalarını okuyacaksınız. Engin Başkan her zamanki gibi gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi, yayın samimi bir ortamda gerçekleşti. Programa 171 farklı kişiden 300 dolayında yorum geldi. Ki, bu rekordu. En güzel sorulardan biri Cüneyt Engin’den gelmişti, özellikle okudum.

“DEVAM ETMEYECEKTİK”

Engin Koyun, Cüneyt Engin’den gelen, “Başkan olduğu süreci pişman olduğu, keşke yapmasaydım dediği bir konu var mı ?” sorusuna, “Mustafa Reşit Akçay’ın kulübümüze önemli hizmetleri oldu, bizi 2.Lig şampiyonu yaptı. Ancak pandemi sürecinde ciddi rahatsızlık geçirdi, Sakaryaspor ile oynadığımız Play-Off finaline biliyorsunuz oksijen tüpüyle çıkmıştı. Biz vefa gösterip kendisiyle devam ettik ancak duygusal bakmamız yanlıştı. Sezon başlarken yolları ayırmamız gerekirdi. En büyük pişmanlığım, keşke yapmasaydım dediğim konu budur. Ayrıca sonrasında Mehmet Albayrak ile anlaşmamız da doğru değildi. Gerçi ben istememiştim ama ne olursa olsun arkadaşlarımı ikna etmem gerekirdi” diye yanıtladı.

TARIK ÖZASLAN KONUSU

Başkan bunları söyleyince aklıma Fırat Gül geldi, acaba onunla ilgili bir pişmanlığı var mıdır diye merak edip sorduğumda, “Asla. İşini en iyi şekilde yaptı. Göreve getirilmesi ve devam edilmesi süreçlerinde aldığımız kararların arkasındayım, en küçük pişmanlığım yok” diye yanıt verdi. Gelen yorumların pek çoğunda menajer Tarık Özaslan hedef alınmıştı. Ben de programın finalinde en çok merak edilen bu konuyu sordum Başkana. Engin Koyun önce bilgi verdi, “Devre arasında yaptığımız hiçbir futbolcunun doğrudan menajeri değil. Vukovic’in ve bir de son gün Davit’in transferinde bize yardımcı oldu. Geçen sezonki şampiyonluğumuzda da ciddi katkısı vardı. Menajerliğini yaptığı veya tavsiye ettiği futbolculardan azami katkı aldık. Kulübümüze çok faydası var, kendisiyle yaptığımız iş birliğinden memnunuz” dedi.

1 TANQUE, 4 YABANCI ETTİ!

Camianın, taraftarın ara transferdeki mali tabloyla ilgili de merakı vardı. Sosyal medyada 50-60 milyon gibi büyük rakamların harcandığı yönünde paylaşımlar vardı. Engin Başkan gelenlere ne verildiğini, gidenlerden ne alındığını tek tek aktarmadı ama toplam rakamı verdi. Detaylı rakamları haber sayfamızda okuyacaksınız. Aldığımız 4 yabancı futbolcunun sezon sonuna kadarki maliyetleri 900 bin Euro dolayında. Yani bir yabancının tek devrelik maliyeti ortalama 225 bin Euro dolayında. Yaklaşık 8 milyon TL’ye geliyor. Türkiye 1.Lig piyasası için makul gözüküyor. Tanque’nin satışından 4 yabancının parasını çıkarmışız. 1 Tanque ekonomik anlamda 4 yabancı futbolcu etmiş. Burada önemli olan gelen 4 yabancının performanslarıyla bir Tanque edip etmeyeceği.

FORMA SAYISINI İKİYE KATLADI

Onu da sezon bitiminde hep birlikte göreceğiz. Hedefe varılırsa devre arasında hem kulübün hem takımın menfaatine bir adım atılmış olacak. Ama tersi bir durumda Brezilyalı futbolcunun gidişi çok sorgulanacaktır. Tıpkı 2 sezon önce Dino’nun gidişi gibi. Umuyoruz öyle bir durum olmasın. Normalde 2 saatti süremiz ama öngördüğümüz gibi yeterli olmadı. 45 dakika kadar uzaktık. Engin Başkan’ın Şanlıurfa maçına yönelik çağrısıyla yayını noktaladık. Bu arada Engin Koyun programa yorum gönderenler arasında yapacağımız çekilişte 5 kişiye forma sözü vermişti. Gelen yorum sayısının fazla olduğunu görünce, “Madem bu kadar ilgi var, forma sayısını ikiye katlayalım, 10 forma olsun” dedi, bitirirken jestini yaptı.

Birine çok sevindim, diğerine o kadar üzüldüm

Amatör Süper Lig’de Play-Off’ta son soru yanıtını buldu, B grubunda Karamürselspor Arslanbey GB’nin önünde yarışı üçüncü bitirip hedefe ulaştı. Karamürsel sezon başı favorilerden biriydi. Çok daha önceden işi bitirmesi beklenirken, zora soktu. İlçe takımı Play-Off’ı kaçırırsa, bir yılı kaybedecek, yazık olacaktı. Doğrusu ben bu duruma çok üzülürdüm.

İLÇE TAKIMLARINI DESTEKLİYORUM

Beni takip edenler iyi bilir, ilçenin adını taşıyan takımların başarılı olmasını özellikle isterim. Çünkü arkalarında güç vardır, devamını getirebilir. 100 yılı geride bırakan Karamürselspor’u profesyonel liglerde görmek en büyük arzumuzdur. Bu bakından Sarı-Lacivertli takımın Play-Off’a çıkarak, BAL şansını sürdürmesine çok sevindim. Karamürselspor’a ne kadar çok sevindiysem, sonuna kadar yarışı zorlayan Arslanbey GB’ye o kadar üzüldüm.

ARSLANBEY GB DE ALKIŞI HAK ETTİ

Aslında sezon başı düşme adayı olarak gösteriliyordu Kartepe ekibi. Ama herkesi yanıltarak çok iyi bir performans ortaya koydu. Son 2 haftaya kadar Play-Off şansını sürdürmesi bile başlı başına büyük başarıydı. Böylesi güzel bir sezonun Play-Off ile taçlanması elbette çok iyi olurdu ama nasipten öteye köy yok. Murat Sağlam liderliğindeki camia da alkışı hak etmiştir. Karamürselspor’u Play-Off’a çıktığı, Arslanbey GB’yi sonuna kadar kovaladığı için kutluyorum.

4-1’ken değil, 0-0’ken çok daha değerli olurdu

Pazar günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 2.Küme’ye dahil Selanik ile Emekspor’un maçı vardı. Hafta içi Yenidoğan’da yaşanan bir trafik kazanında bazı Selaniksporlu futbolcular yaralanmıştı. Buradan geçmiş olsun diyelim. Bu yüzden ekip maça 10 kişiyle çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı 11‘e 10 oynandı. Emek 4-1 öndeydi.

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Sakatlık nedeniyle Selanik 9 kişi kalınca, Emekspor da iki kişiye kenara alıp 9’a 9 oyuna devam etti. Kısa bir süre sonra 3 yeni sakatlıkla birlikte Selanik sahada 6 kişi kalınca hakem talimat gereği maçı tatil etti. Emekspor’u rakip 9 kişi kaldıktan sonra gösterdiği Fair-Play için kutluyorum. Ancak rakiple sayısal eşitliği skor 4-1’ken değil, 0-0’ken bunu yapsalar çok daha değerli olurdu.