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Makale Yazısı-

Güney Marmara Otoyolu’nu uzun süre daha bekleyeceğiz!
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Yıl 2012...

Karayolları Genel Müdürlüğü,  Kocaeli’ndeki trafik yükünü hafifletmek için il sınırlarımız içerisinde geçecek olan iki büyük dev otoyol projesi yapmak için kolları sıvadı...


Birinci proje; Kuzey Marmara Otoyolu:     

Bu proje, İstanbul 3. Boğaz Köprüsü’nden başlayıp Sakarya’ya kadar toplam 400 kilometre uzunluğundaydı... Otoyolun Kocaeli il sınırları içerisindeki uzunluğu 260 kilometre. İl sınırlarımız içerisinde biri 4 bin 100 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 4 adet tünel bulunuyor. Dört aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Kuzey Marmara Otoyol Projesi, 2020 yılında tamamlanarak araç trafiğine açıldı.
İstanbul istikametinden Kocaeli il sınırlarına giren günlük 200 bin aracın yaklaşık yüzde 90’o otoyoldan geçiyor. Şehir içi trafik yükü önemli ölçüde hafifledi...
 
İkinci proje; Güney Marmara Otoyolu: 

Güney Marmara Otoyolu Projesi’ de 2012 yılında projelendirildi.

Kuzey Marmara Otoyol Projesi’ ne göre çok daha kısaydı. Yalova ilinden başlayıp Karamürsel ve Kartepe İlçelerinin güney kesimindeki Samanlı dağlarının eteklerinde geçerek, Sakarya iline kadar toplam 65 kilometre uzunluğundaydı. Otoyola yapılacak bağlantı yollarının toplam uzunluğu ise 18 kilometre...

2012 yılında projelendirilen her iki otoyol projesinde Kuzey Marmara Otoyolu, 2020 yılında tamamlanarak araç trafiğine açıldı.
Aslında aynı yıl Güney Marmara Otoyol Projesi çizimi de tamamlandı.

Ancak Güney Marmara Otoyol Projesi, bölgeye bir türlü konumlandırılamadı.  Tam iki kez güzergâh projesi çizildi. Çizilen projeler, bölgeye uyum sağlamadığı gerekçesiyle iptal edildi...

Proje çiziminin iptal edilmesi daha çok bağlantı yollarıyla ilgiliydi...

Çünkü arazi engebeli; dereler, tepeler çok. Tüneller, viyadükler, menfezler yapılacak. Karamürsel, Gölcük ve Kartepe ilçe merkezlerinden otoyola yapılacak bağlantı yollarının nerelerde yapılacak bir türlü projeye oturtulamadı...


Karayolları Genel Müdürlüğü, tüm aksaklıklara ve maliyetinin 3-4 kat artmasına rağmen projeden vazgeçmedi.

 

2022 yılında üçüncü kez ‘Proje Çizim İhalesi’ne çıkıldı...

İhaleyi kazanan firma, projenin geçeceği arazideki güzergâhtaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölge çok zor bir coğrafya...  
Firma, gidiş-dönüş 6 şeritli olan 65 kilometre uzunluğundaki otoyolun yanı sıra 18 kilometre uzunluğunda olan bağlantı yollarının geçeceği alanların çizimini de yapıyor.
Sözleşmeye göre proje çizimi 700 gün olarak belirlenmişti. Mevsimsel şartların zorluğu da göz önünde bulundurulduğunda çalışmaların uzayabileceğini de unutmayalım...

MAĞDUR OLAN ARSA SAHİPLERİ ARIYOR...

Sevgili okurlar, Güney Marmara Otoyol Proje ile ilgili birçok haber ve bu sütunda çok sayıda makale yazdım.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2012 yılında otoyolun geçeceği ilçelerin yerel belediyeleriyle işbirliği yaparak, güzergâh üzerinde arsası, tarlası, bağı ve bahçesi bulunan hak sahiplerine arsalarını ekip biçemeyeceği yönünde şerh koydurtmuş.

Arayan vatandaşların iddiaları bu yönde...
2012 yılından bu yana arsalarını ekip biçemediklerini ve satamadıkları için mağdur olduklarını söylüyorlar...

Geçtiğimiz gün Kartepe ilçesinden üç vatandaşımız aradı. Birkaç vatandaşımız da yazdığım makalenin altında otoyol projesi ile ilgili yorum yazıp projenin hangi aşamada olduğunu söylüyor...

Güney Marmara Otoyolu’nu uzun süre daha bekleyeceğiz!



EN YETKİLİ İSİM BİLGİ VERDİ...

Vatandaşların taleplerini aldıktan sonra önceki gün Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Şube Müdürü TURGAY ÇOLAK’ ı aradım...

Şunları söyledi; 

“...Cemalettin Bey, sizde biliyorsunuz ki zor coğrafyada bu proje hayat bulacak. Proje çizim ihaleyi yapıldı ve çalışmalar başlamıştı. Ancak Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz,  deprem riskine karşı Güney Marmara Otoyol Projesi yeniden değerlendirmeye aldı. İkinci ihalenin iptal gerekçesi, bölgeden geçen fay hattı. Proje üçüncü kez revize edilerek, 11 olan viyadük sayısı 6’ya, toplam uzunluğu 9 kilometre olan tünel sayısı 7’den 6’ya indirildi. D-130 Karayolu’na yapılacak bağlantılar kaldırıldı. Daha önce iki kez proje çizim ihalesine çıktık ve ikisi de farklı sebeplerden dolayı iptal edildi. Üçüncü ihale 2022 yılında yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü bir proje. Proje ihalesini kazanan firma bölgedeki arazide güzergâh üzerindeki çizim çalışmalarını sürdürüyor.  Proje, Yalova Karamürsel ilçe sınırından Kartepe Sakarya il sınırına kadar olan toplum uzunluğu 65 kilometre, 18 kilometre de bağlantı yolların uzunluğu. Toplam 83 kilometre yolun tüm çizimleri büyük bir titizlikle devam ediliyor...”

Evet,

Karayolları Genel Müdürlüğü, tamamen coğrafi sebeplerden aksayan Güney Marmara Otoyol Projesini, maliyetinin 4-5 kat artmasına rağmen yapmaktan kararlı görünüyor.

Proje güzergâhında arsaları ve tarlası olduğunu belirtip ve mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim ki, bu bilgileri projenin en yetkili isminden alıp bu sütuna yazıyorum...

Bunlar doğru olan bilgiler...
Proje çizim ihalesini kazanan firma, şu sıralar projenin geçeceği bölgedeki arazide çizim çalışmalarını sürdürüyor...

Firma proje çizimini tamamladıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teslim edecek. Çizim denetlenecek ve kontrol edilecek. Eksik alanlar revize edilecek. Proje kabul gördükten sonra Yol yapım ihale çalışmaları başlanacak...

Güney Marmara Otoyol Projesinin hikâyesi şimdilik böyle...

Güney Marmara Otoyolu’nu uzun süre daha bekleyeceğiz!


 

 

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