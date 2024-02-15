Ya seçmen sandığa oy vermeye gitmezse…

Bu seçimlerdeki çok konuşulmayan bir tehdit var, farkında mısınız?

Seçmenin sandığa gitmemesi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenin sandığa gitmesinin önemini partililerine her fırsatta hatırlatıyor. Ama seçmenin sandığa gitmesi muhalefet için de çok önemli, çünkü bıçak sırtı yerlerde başka partiye gitmeyecekse bile sandığa gitmeyerek tavır koyacak seçmenin duruşu önemli olacak.

Peki, ne demek istiyorum, neden bunu yazıyorum en baştan alayım, anketler, İstanbul ve Kocaeli üzerinden söylemek istediklerimi aktarayım.

ORC’NİN İSTANBUL ANKETİNDE MURUT KURUM ÖNE GEÇTİ

ORC önceki gün anket yayınladı. İstanbul için yapılmış bir anket ve ORC de muhalefete yakın bir PR şirketi… Ama ankette ilk kez Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun önünde çıkmış.

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, ORC araştırma tarafından yapılan ankette oyların yüzde 37.7'sini alacak görünüyor. Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 36.5 oranında oy alarak ikinci sırada yer alıyor.

AK Parti’nin oylarını Yeniden Refah Partisi bölüyor. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz’ün oy oranı yüzde 2.9.

İki aday arasındaki küçük farka bakınca bu oyun kıymetli olduğunu anlıyorsunuz.

İSTANBUL’UN KARARSIZ ORANI YÜZDE 7.1…

Aynı sorun katmerlisinden CHP kanadı ve diğer muhaliflerde de var.

Altılı masa dağılınca ve muhalif partiler ayrı ayrı seçime girince toplam da yüzde 50’nin üzerinde olan muhalefet oyları anlamsızlaşmış. DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin oy oranı ise yüzde 6.8 olmuş. Zafer Partisi'nin İstanbul adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3.7 oranında oy alırken İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu yüzde 3.6 oranında oy almış. Yani muhalif olan ve 2019’da İmamoğlu hanesine yazılmış yüzde 14’ü aşkın oy dağılmış.

Gelelim kararsızlara… ORC’nin İstanbul anketinde kararsızların oranı yüzde 7.1 olmuş.

İstanbul seçmeni politize olmuş ama kalan yüzde 7.1’in tavrı seçimi doğrudan ekleyecek.

BU SEÇİMDE KATILIM ORANI ÇOK DÜŞÜK KALABİLİR

Bu son cümleyi aklınızın bir köşesine yazın ve MetroPOLL’ün son anketine bakalım. Özer Sencer sosyal medya hesabında paylaştı.

Türkiye genelinde bugün seçim olsa diyerek sorulan sorunun cevabında AK Parti ve CHP’de küçük düşüşler. MHP ve İYİ Parti’de görece artışlar var. Bugün seçim olsa kararsızlar ve protesto oyları dağıldıktan sonra MetroPOL’e göre AK Parti yüzde 34.6, CHP yüzde 25.1, DEM Parti yüzde 10.3, İYİ Parti yüzde 10. 1 MHP yüzde 9, Zafer Partisi yüzde 2.2 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4 oy oranında görülüyor. Ama asıl bomba kararsızların ve protesto aylarının yüksekliği… Kararsızların oranı yüzde 14, Protesto oyunun oranı yüzde 10…Yani her dört seçmenden biri kararsız ya da sandığa gitmeyecek. Eğer kararsızlar da protesto oya dönüşürse inanılmaz düşük bir oy oranı ile karşılaşabiliriz.

2019’de katılım oranı yüzde 84 düzeyinde olmuş. Bu seçimde bu oran yüzde 80’inin de altına inebilir.

Uzatmayalım kararsızları etkileyen ve sandığa götürmeyi başaran seçimde avantajı yakalar.

SEÇMEN NEDEN SANDIĞA GİTMEZ

Öyleyse partiler açısından seçmeni sandığa götürme risklerine bakalım.

AK Parti- açısından iki risk var.

Bir- Ekonomik sıkıntılar: Başta emekliler olmak üzere durumundan hoşnut olmayan dar gelirliler, iktidara yakın bile olsa sandığa gitmeyecek kararsızlar arasında… Demek ki bu seçmene dair yeni hamleler olmalı.

İki- İttifak ortaklarının temsil eksikliği: Cumhur İttifakı adına Türkiye’nin çok yerinde AK Parti’nin adayları var. MHP ve BBP tabanını başta listeler ve bürokraside görev vermek gibi hamlelerle mutlu etmek gerekiyor.

Ana muhalefet Partisi CHP açısından sıkıntılar fazla:

Bir- Umutsuzluk: Son genel seçimin kaybedilmiş olması ciddi bir sıkıntı, Umutsuzluğa kapılan muhalif seçmen nasıl olsa bir şey değişmiyor modunda. Bu büyük risk.

İki- Aday belirlemeler sırasında yaşanan kavga gürültü görüntüleri… CHP tabanı doğru adayları bile bulamayan partisine kırgın kızgın… İşte CHP Kocaeli Büyükşehir Başkan Adayı belirleme süreci… İlçelerde yaşananlar…

Üç- İttifak olmayışı… Geçtim ittifak olmasını eski masa arkadaşları arasında ciddi kavga da var. Muhalif seçmen bundan çok rahatsız…

KARARSIZ SEÇMEN İKNA EDİLMELİ

Peki, çözülebilir mi?

Elbette.

Sandığa gitmeyen adam, aslında partisinden başkasına oy vermek istemiyor demektir. Ama partisine de küskündür.

Partiler küskün seçmenini- sempatizanını bulup ikna etmek zorunda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da parti teşkilatlarına söylediği budur…

Kocaeli özelinde AK Parti teşkilatları uzun zamandır bu durum üzerine çalışıyor, muhalefet ise yeni kararsızlar yaratmaya devam ediyor.