Bizim sorunumuz Ertuğrul Sağlam değil

Kuşkusuz ki, iyi futbol oynamıyoruz. Başta Eyüpspor olmak üzere üst düzey mücadeleyle, başta Bandırma olmak üzere akıllı bir taktikle, başta Keçiörengücü olmak üzere iyi oyunlarla kazandığımız maçlar var. Zoraki, ite kaka, kötü oynayarak kazandığımız maç sayısı ise fazlaca.

BAŞLICI SEBEP 6 VE 8 NUMARA EKSİKLİĞİ

Sonuç olarak oyunumuzdan memnun değiliz, bundan daha önemlisi bu oyunla ilk 2’ye gireceğimize inanmıyoruz. Camianın genelinde bir karamsarlık, bir endişe var. Böylesi büyük bir fırsat ayağımıza gelmişken, sezonu kaybetmeyelim diye düşünüyor insanlar ve uyarıda bulunuyorlar. Bunların hepsine kabul. En küçük itirazım yok. Bunların çeşitli sebepleri var. Sezon başında ve ara dönemde özellikle 6 ve 8 numara transferleri gecikti. Tanque’nin transferin bitimine 4 gün kala ayrılması da santrafor bölgesinde hazırlıksız yakalanmamıza neden oldu. Bunların teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile ilgisi yok. Elinde eksik malzeme olunca sıkıntı yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖR SORUNUMUZ YOK

8 numaranın öneminden geçenlerde söz etmiş, Fenerbahçe ve Fred örneği vermiştim. Brezilyalı futbolcunun varlığında Sarı-Lacivertli takım uçuyordu, sakatlanınca bocaladı. Düne kadar en üstündeki İsmail Kartal, birden bire iş bilmez teknik adam oluverdi. İyi bir 6 ve 8 numarayla bu sezona başlamış olsaydık iddiayla yazıyorum bugün ne kötü oyundan şikayet ederdik, ne de bulunduğumuz yerin iyi olmadığını söylerdik. Kuşkusuz ki, daha iyi oynayabilirdik, Ertuğrul Sağlam’ın hataları, eksizleri vardır ama ben takımda bir teknik direktör sorunu olduğu, hele hele Sağlam ile yolları ayırmak gerekir yönündeki görüşlere asla katılmıyorum.

GÖZTEPE GELECEK, İPLER BİZİM ELİMİZDE

İlk 22 hafta itibariyle topladığımız puan, bulunduğumuz yer kesinlikle kötü değil. En basitinden kalan 12 maçı kazandığımızda rakiplerin ne yaptığına bakmadan Süper Lig’e çıkıyoruz. Yani ipler elimizde. Ki, en büyük avantajımız da en sıkı rakibimizde içerde oynayacak olmamız. Öyle sanıyorum ki, 20 binin altına inmez o maçtaki taraftar sayısı. Göztepe takımı biraz zor çıkar o stadyumdan. Oyunumuzla ilgili umutsuz vaka, gelişmez diye yorum yapanlara katılmıyorum. Boluspor maçının ardından yazmıştım. 8 numara pozisyonuna gelen Giorgi kısa bir süre sahada kalmasına rağmen ışık verdi. 9 numaraya gelen Gürcü ile ilgili de çok olumlu referanslar aldık.

DEĞİŞİMİ GÖRECEĞİMİZ GÜNLER YAKIN

Bu ikili geçen sezon aynı takımda uyumluymuş. Tek sıkıntımız adaptasyon. Bu ikili takıma uyum sağladığında ben iyi futbol oynayan, rakipler karşısında taraftarı sıkıntıya sokmadan kazanan bir Kocaelispor izleyeceğimiz düşüncesindeyim. Şansımıza Şanlıurfa ve Keçiörengücü gibi dişime göre rakiplerle maçlarımız var. Ben bu iki maçın ardından tümü hazır tam kadro ile çıkacağımız maçlarda olumlu yönde değişim göreceğimize inanıyorum. Yani, son 10 maça, son düzlüğe istediğimiz kadroyla girer, bizi Süper Lig’e taşıyacak güçlü oyunları oynar, skorları alırız diye umut etmiyor, buna yürekten inanıyorum. Tabi, bu süreçte taraftarın da buna inanması ve tribünleri doldurup desteğini vermesi gerekiyor.

Gerçekle yüzleşmekten korkuyorlar!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun pazartesi akşamki Top Ağlarda yayınında ara transfer döneminin bilançosunu açıkladı. Şeffaf bir yönetim anlayışı bunu gerektiriyordu. Taraftarın geneli bundan memnun kaldı. Ancak açıklanan rakamlara inanmayan bir grup da vardı.

İNANMAYANLAR VAR

Sosyal medyada, internet sitelerinde, “Kimi kandırıyorsunuz, bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor” diye Başkan Koyun’a sallayanlara da rastladım. Sanki dersin sözleşmeler yapılırken oradaydılar, ne yazıldığını biliyorlar da, açıklananı kabul etmiyorlar. Madem doğrusunu biliyorsunuz siz açıklayın o zaman rakamları, öğrenelim. Hep şikayet edilir, mali tabloyla ilgili bilgi verilmiyor, rakamlar gizleniyor diye, açıklama yapılıyor ona da inanmıyorlar. Böyle nasıl olacak bilemiyorum.

“GELİP BAKABİLİRLER”

Sonra başkan Engin Koyun canlı yayında bir çağrısını yineledi. Mali tabloyla ilgili, “Kim neyi merak ediyorsa gelsin tesislere bilgi verelim, evrakları gösterelim, bizim gizleyecek hiçbir şeyimiz yok” dedi. Ki, bunu daha önce de birkaç kez söylemişti. Yönetimin parasal konulardaki açıklamalarına inanmayanlar, yalan söylediğini düşünenler sosyal medyada sözleşsin, aralarından bir-iki kişiyi belirlesin, gidip hesapları inceleyip kendi gözlerinde görsünler. Bunu yapmak için neyi bekliyorlar?

DERTLERİ ÜZÜM YEMEK DEĞİL

Ancak bunu yapmazlar, çok iyi biliyorum. Çünkü hesapları incelemeye gittiklerinde yönetim tarafından açıklanan rakamların aynısını orada göreceklerini biliyorlar, gerçekle yüzleşmekten, daha doğru bir ifadeyle morarmaktan korkuyorlar. Çünkü dertleri hiçbir zaman üzüm yemek olmadı, onların işi gücü bağcıyı döğmektir. Kulüp mali anlamda iyi bir durumda ya, rahatsız oluyorlar, ne yaparız ederiz de ortalığı karıştırırız zihniyetiyle hareket ediyorlar.

Bir yıl sonra Süper Lig’e dönen İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı, sezon başında koyulan hedefin, beklentilerin aksine çok iyi bir sezon geçiriyor. 22’inci haftanın ardından 14 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyorlar. Play-Off garanti gibi. Öncelikle ortaya koyulan performanstan dolayı teknik ekibi ve sporcuları kutlamak gerekiyor.

MERİÇ TUNCA’NIN PAYLAŞIMI

Ancak yönetim için aynı yorumu yapamıyorum zira son dönemlerde sıklıkla ödemelerin yapılamadığına, sıkıntı yaşandığına dair haberler alıyoruz. Birkaç ay önce parasal sıkıntı nedeniyle takımın idmanları boykot ettiğine yönelik haberler vardı. Önceki gün ise Hürriyet Gazetesi’nin tanınmış spor yazarı Meriç Tunca X hesabından İzmit Belediyespor’da transfer taksileri ödenmediği için idmanı protesto eden sporcuların evlerindeki elektriklerin kesildiğine dair bir iddiada bulundu.

ÜZÜCÜ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Gerçi kulüpten kısa süre sonra sorunun çözüldüğü haberi geldi, yani Meriç Tunca’nın paylaşımı doğrulandı ama sonuçta Süper Lig’de mücadele eden, çok da iyi giden kulüpte böylesi bir durumun yaşanması üzücü olmanın ötesinde düşündürücü. Takım kötü gider hadi anlarım ödemelerde aksama olmasını ama öyle bir durum yok. Gösterdikleri performansla her türlü takdiri hak eden bir teknik ekip ve sporcu grubu var. Dolayısıyla haklarının ödenmesi konusunda da gereken duyarlılık gösterilmeli.

İdmana çıkmayarak protesto noktasına gelmiş sporcu grubundan ve o sporcu grubunun evlerindeki elektriklerin kesilmesinden söz ediyoruz. Daha ne olacaktı ki. Süper Lig’de kenti en iyi şekilde temsil eden takım bunları asla hak etmiyor. Yönetim resmen sınıfta kaldı. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte bu ve buna benzer haberler almayız.