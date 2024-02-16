Derince Liman Yolu bitiş tarihi açıklandı!

Kim demiş Kocaeli’de yatırım yok...

İl sınırları içerisini dolaşın. Her ilçede ve her bölgede mutlaka devam eden veya bitmek üzere olan bir yatırım ve proje ile karşılaşırsınız...

Şimdi bu cümleye bazı vatandaşlarımız tepki gösterecek...



Örneklerle bazı projeleri hazırlatayım...



Gebze-Darıca ilçesinde yapımı devam eden Metro Projesi...

Projenin Gebze OSB ile Mutlu Kent arasındaki kısmında test sürüşleri yapılıyor. Projenin tamamının bitmesi ise az kaldı...

Dilovası, Tavşancıl, Körfez’de TOKİ konut inşaatları son aşamaya gelmiş durumda. Yakın tarihlerde bu bölgelerdeki birçok yerde yaşam başlayacak...

Derince ilçesinde, Derince Liman yolu- TEM bağlantı yolu projesi devam ediyor...

İzmit’te Milli İrade Meydanı Projesi... Eski Kocaeli Fuar Merkezi’nde yapımı devam eden İzmit Millet Bahçesi Projesi. İzmit-Şehir Hastanesi arasında yapılacak olan tramvay projesi...

İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi...

Bu projelerin bir kısmı mart ayı ortasında bitecek, bir kısmı seçimden sonra, bir kısmı da proje olarak şekillenmeye başlamış durumda...

Kartepe ilçesinde ise yapımı bitme aşamasına gelen teleferik projesi...

Kandıra ilçesinde ise, İzmit- Kandıra arasında yarısı tamamlanan yarısı da önümüzdeki yıl tamamlanacak olan İzmit Kandıra Duble Yol çalışması...

Karamürsel ilçesinde ise, İhsaniye Barajı tamamlandı ancak barajdan hanelere içme suyu sağlayacak olan şebeke isale hat ve arıtma tesisi inşaat çalışmaları ise halen sürüyor.

Gölcük ilçesinin göbeğinde devam eden kentsel dönüşüm projesi alt yapı çalışmaları sürüyor. Seçimden sonra bu bölgede konutlar yükselecek.



Bu hatırlattıklarım sadece birkaç örnek proje ve yatırım. Yerel yönetimlerin, devletin ve hatta Ulaşım Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ilimiz sınırları içerisinde devam eden onlarca proje ve yatırımı bulunuyor...



İnşaat sektörü hareketliyse, yatırımlar devam ediyorsa işler yolunda demektir.

Bunlar ülkemiz ve şehrimiz için iyiye işarettir...



BİRÇOK ENGEL YAŞANMIŞTI!



Sevgili okurlar, bugün bu sütunda devam eden yatırım ve projelerden bir tanesi hakkında bilgi vereceğim...

Bu proje;



Derince Limanı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bağlantı Kavşak Projesidir...

Bu projenin hikâyesini bu sütunda birçok kez yazmıştım...

Bu proje uzun yıllar önce gündeme alınmıştı...

Projenin amacı, dünyanın sayılı limanlarından biri olan Derince Limanına giren ve çıkan günlük 4 bin araçlık trafik yoğunluğunu hafifletmek, yük kamyonları ve tırların şehir merkezine girmeden doğrudan TEM Otoyolu’na yönlendirmekti...

Projenin başladığı yıl pandemi patladı. Ardından ekonomik sıkıntı nedeniyle inşaat maliyetleri yüzde 300 civarında arttı. Proje bir türlü istenilen düzeyde ilerleyemedi...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin yürütücüsü olan Ulaşım ve Alt Yapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne büyük bir kolaylık sağladı.



Derince Limanı, D-100 Karayolu ve TEM bağlantı bölgesi arasında yapılacak güzergâh üzerinde kalan tüm yapıları, zor ve sıkıntılı da olsa kamulaştırdı, yapıları yıktı ve projesi Ulaşım ve Alt Yapı Bakanlığına teslim etti...



Karayolları Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Ağustos ayında ihaleyi gerçekleştirdi... İhale, 912 milyon TL bedelle Sivaslı Avos Grup’ta kaldı. Firma ile sözleşme imzaladı ve ihale tarihinden iki ay sonra çalışmalara başlandı...

SU BORULARI DEPLASE EDİLDİ...



Firma, Derince Limanı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bağlantı Kavşak Projesi inşaatına TEM Otoyol bölgesinde eski Bölge Trafik Müdürlüğü’nün bulunduğu noktada başladı.





Bölgede kazık çakma çalışması sürerken, önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Bölgede, TÜPRAŞ’a su taşıyan dev su boruları olduğu tespit edildi.

İSU Genel Müdürlüğü, bölgedeki su borularının deplase etmek için çalışma başlattı. Buradaki boru hatları ve alt yapı şebeke hatlarının yerleri değiştirildi. Boruların deplase işi devam ederken, firma da başka noktalarda yol yapım çalışmalarını sürdürdü.

Proje çalışması belki istenilen hızda ilerlemedi fakat iş tamamen de durmadı...



PROJENİN BİTİŞ TARİHİNİ BELLİ OLDU...



Dün bu sütunda, 2012 yılında projelendirilen ancak bir türlü inşaatına başlanamayan, proje çizim çalışması halen süren, Gölcük’ün Samanlı dağları eteklerinde geçecek olan Güney Marmara Otoyol Projesi hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak’ı arayıp bilgi almıştım.





Bana göre Türkiye’nin en çalışkan ve en mütevazı ve dürüst bürokratlarından biri olan Turgay Bey, ben sormadan Derince Liman Yolu ile TEM bağlantı yolu hakkında da bilgiler verdi...

Şunları anlattı;

“Cemalettin Bey, Derince Liman Yolu, D-100 Karayolu ve TEM bağlantı yolu projesinde su borularının deplase işi çıktı. İş haliyle aksadı. Deplase işleri bitmek üzere...

D-100 Karayolu ile TEM arasındaki bölgelerde şuan sanat yapıları çalışması sürüyor. 2024 yılı içerisinde TEM ile D-100 Karayolu arasındaki bir buçuk kilometrelik yol çalışmaları tamamlanacak. Ancak, D-100 Karayolu üzerinde yapılacak olan üç katlı köprü dediğimiz; battı-çıktı geçişi, battı-çıktı üstü yan yol geçişleri ve liman yolundan çıkış yapacak yük kamyonları ve tırların kullanacağı üst köprü çalışmaları ise, 2025 yılı içerisinde tamamlayacağız...” dedi.

Evet,



Proje fikri geçtiğimiz dönemde ortaya atılan, ancak yaşanan pandemi ve sonrasında ortaya çıkan ekonomik sorunlardan dolayı bir türlü olgunlaştırılıp başlanamayan projenin ihalesi, 2022 yılında yapılmıştı...



Başta Derince, Körfez ve İzmit trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan yol çalışması şuan devam ediyor.

Projenin yürütücüsü olan Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, proje ile ilgili yaptığı açıklamada yüreğimize su serpti. Projenin tamamının 2025 yılı içerisinde tamamlanacağını açıkladı...



Şunu söylemeliyim ki, inşaat işleri zordur. Hiçbir proje planlanan tarihte bitmez...

Gecikmeli de olsa Derince Liman Yolu, D-100 Karayolu ve TEM bağlantı yolu projesi, 2025 yılı içerisinde tamamen bitecek.



Proje bitip ve hizmete açıldıktan sonra Derince Limanına girecek ve çıkacak olan günlük 4 binin üzerindeki yük kamyonu ve tırın şehir içine geçişleri engellenmiş olacak ve bölgemizdeki trafik yükü çok önemli ölçüde rahatlatılmış olacak...