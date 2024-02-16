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Makale Yazısı-

Ekonomi tamam ya sportif başarı
Adem Turgut

Adem Turgut

Şundan eminim; “Ligin 22. haftasında Kocaelispor 43 puanla ve 2. sıradaki takımdan sadece 2 puan geride olarak 3. sırada yer almasını peşinen kabul eder misiniz” diye herhangi bir Kocaelispor taraftarına sorulsa balıklama atlardı. Fikstür avantajına sahip ve ligin bitimine 12 hafta varken bu puan tablosu kesinlikle fena değil…

Ama bu takımın travmaları var

BU CAMİAYI ANLAMAK İÇİN TRAVMALARI UNUTMAYIN

Bunları hesaba katmazsanız Kocaelispor’un içinde bulunduğu durumu tam anlamak mümkün değil.

Bir- Bu takım Süper Lig’e çıktıktan sonra bir düşmeye başladı, amatöre kadar indi… 10 yılda kendine zor geldi.

İki- Ama bu takım ve taraftarı küllerinden doğarken armasını, ismini satmadı. Borçlarını ödedi, ödüyor yanına da camiaya yakışır hedefler koyuyor.

Üç- Bu takımın o zamanki adıyla TFF bugünkü adıyla Trendyol 1. Lig’de iki yıl önce kötü anıları var. Çıktığımız gibi o ligden tekrar 2, lige düştük. Şimdi tekrar oradayız.

Dört- Düşerken en büyük eksiğimiz santrafor Dino’nun Çin’e gitmesiydi. Bu gün de en büyük meselemiz santrafor Tanque’nin Japonya’ya gitmesi… Aynı senaryo taraftarın bilinçaltındaki travmatik anları geri çıkardı. Hele de Bolu maçında ileride etkisiz oyunumuz ve 2 puan kaybıyla birlikte Göztepe’nin 2 puan gerisine düşmemiz huzursuz edici bir tablo ortaya çıkardı.

ARA TRANSFERDE KARDAYIZ

Gelelim başlığımızdaki sorunun cevabını aramaya…

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun ara transfer döneminin mali portresini açıklamış. Tanque’nin gidişiyle elde edilen kaynak gelen 4 yabancının sezon sonuna kadarki maliyetini karşıladı. Ara dönemdeki geliş ve gidişler artı 17 milyon TL yazmış. Takım güçlenirken, bütçede de rahatlama olmuş.

Yabancılardan 142 bin Euro artıda olan Kocaelispor iki yerli oyuncuda da kârımız 11 milyon 75 bin TL olmuş.

Neresinden baksanız başarı…

Ama yeter mi?

Ekonomik istikrar, ekonomik başarı bu camianın kilitlendiği hedefin tek unsuru mu?

Hayır.

ARA TRANSFERLER SPORTİF BAŞARIYA KATKI YAPMALI

Kocaelispor ekonomik başarıyı ihmal etmeden yanına sportif başarıyı da koymalıdır.

Tabi bu ara transfer döneminin asıl konusu Tanque’nin yokluğunu ve takımın eksiklerini giderilmesini sağlamaktı. Kocaelispor 2 yurt içinden 5’i yurt dışından transfer yaptı. Josip Vukoviç, Ramil Şeydeyev, Davit Skhirtladze, Giorgi Kharaisvhili, Emmanuel Lawal, Duhan Aksu ve Haşim Arda takımımıza katıldı.

Bu transferlerin eksiklerimizi ne kadar kapatacağına dair bir işaret görmedik.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ligin altında ve üstündeki mücadele nedeniyle çok zor bir döneme girildiğini söyleyerek, “Herkesin bir hedefi var. Zaman zaman atmosferler motivasyonu düşürüyor, farklı sebepler de oluyor ama sonuçta bizim bu gibi olumsuzluklardan etkilenmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekçi ve önemli bir hedefimiz var” dedi.

Doğru.

O hedef Süper Lig…

Ve ligin bitimine 12 hafta kalmış ve bu kadar yaklaşmışken hata yapma lüksümüz yok.

Başkan Engin Koyun da artık iyi oyundan ziyade maçları kazanmanın önemli olduğuna vurgu yaparak, “12 finalimiz kaldı, inşallah doğrudan Süper Lig’e çıkacağız” diyor.

Güzel sözler…

Ancak ara transfer döneminde alınan oyuncuların katkısı olmadan işimiz de kolay değil.

Kısacası ara transfer döneminin ekonomik başarısı kalan 12 maçta alınan oyuncuların da katkısıyla sportif başarıya dönüşmeli…

Bu camia bunu bekliyor…

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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