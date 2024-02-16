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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

TÜİK’den 100 yılın göstergeleri
Tümay Mercan

Tümay Mercan

Rakamlar önemli. Rakamlar yani veriler olmadan karar vermek, geleceği anlamak kolay değil.  Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizin istatistiksel tablosunu ortaya çıkarıyor.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla da “100 yılın göstergeleri “ adıyla bir kitap çıkarmış.  İnternet üzerinde PDF olarak da bulmak mümkün. 

22 başlıkta 100 yılın istatistiklerini aydınlatıcı, kısa öz açıklamalarla birlikte verilmiş. Titizlikle çalışılmış.  Araştırmacılar, meraklılar için önemli veriler. Ülkemizin nereden nereye geldiğini görmek açısından da değerli.

TÜRKİYE’NİN İSTATİKSİKSEL HALİ

İstatistik başlıkları; Nüfus, Hayati İstatistikler,  Sağlık, Eğitim, Kültür, Adalet, Seçim, İşgücü, Tarım, Enerji, Sanayi ve İş İstatistikleri, Bina İnşaatı, Ulaştırma ve Haberleşme, Turizm, Dış Ticaret, Fiyat ve Endeksler, Para ve Banka, Maliye, Ulusal Hesaplar, Güven Endeksleri, Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu, Çevre. Her bir başlık araştırmacısı için bir kaynak. Çok ilginç veriler var.

Bir ülkenin istatistik altyapısı, tüm karar sistemleri ve bilimsel çalışmalar için son derece önemli.

Ülkemizde sosyal ve ekonomik yapıda meydana gelen sürekli ve hızlı değişim takibi zorunlu kılmakta, karar vericiler için önemli olmakta. Sadece karar vericiler için değil, birçok kurum ve kuruluş için de veriler önemli.

“100 yılın göstergeleri”nde binlerce veri var. Kaç saat mesai harcandı, kaç kişi bu çalışmaya katıldı bilmek zor. Sadece TÜİK verileri değil, çeşitli kurum ve kuruluşların da verileri harmanlanmış ve değerlendirilmiş.

1923 yılından günümüze temel istatistiklerin bir arada sunulduğu “100 Yılın Göstergeleri” ülkemizin 100 yıllık tarihi sürecini sayılarla kayıt altına alarak, geçmişte gözlenen gelişmeleri, bilim ve istatistiğin bakış açısıyla geleceğe aktarıyor. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kapsadığı 22 bölümle Cumhuriyet Dönemi Türkiye’si için önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.

124

Ülkemizde istatistiki verilerin azlığından zaman zaman yakınılır. Verilerin sağlıklı olması için kurum ve bireylerin bu verilere katkıda bulunması ve 124’den gelen telefonda sorulan soruları doğru cevaplaması gerekiyor.

Bu veriler hepimiz için, hepimizin verisi.  Geleceği öngörebilmek için gerekli.  Fakat zaman zaman sosyal medyada 124’den gelen telefonlara cevap verilmemesi veya cevap verilmezse yüksek cezalar uygulandığı gibi bilgiler dolaşıyor. 

Dezenformasyon bilgilere kanmamak gerek. Kurumlar ve bilgiler bizim. Tutarlı, kapsamlı, güncel ve karşılaştırılabilir serilerle ülkenin istatistik altyapısını oluşturmak için İstatistik konusunda destek vermek, doğru bilgi vermek gerekiyor.

Hem doğru bilgi vermeyip hem de şikayet etmenin anlamı var mı?

Sözün özü; Güzel ülkemizin 100 yıllık verileri bu kitapta meraklısının ilgisini bekliyor. Emeği geçenlere teşekkürler.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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