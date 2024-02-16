Taraftar inansın bu takımı Süper Lig’e çıkartır

Ara transfer dönemi sonuçlandı, bizi Süper Lig’e taşıyacağına inandığımız kadromuz artık şekillendi. Yeni bir takviye yapamayacağımıza, başka anlamda bu futbolcularla sezonu tamamlamamız gerektiğine göre bize düşen görev, sorumluluk bu ekibe inanmak ve sonuna kadar destek vermektir.

TAKIMIN MORALE İHTİYACI VAR

Her kayıptan sonra sosyal medyadan ciddi bir saldırı oluyor. Bu da futbolcuları etkiliyor. Ertuğrul Sağlam’ın altını çizdiği gibi takımın moralinin artması gerekiyor. Psikoloji bu oyunun yüzde 50’si. Şunu da unutmamak lazım. Sadece yönetimin, teknik ekibin ve futbolcuların gayretiyle, azmiyle hedefe varılamaz. Taraftarsız olmaz. Ancak hep birlikte başarabiliriz. Onun için kalan iç saha maçlarını mümkün olduğunca dolu ve coşkulu tribünler önünde oynamalıyız. Bir anlamda 12’inci adam takıma yardımcı olmalı, desteğini göstermeli.

ÖNCE İNANMAMIZ LAZIM

Tarihi bir fırsat var elimizde ama farkında değiliz. Süper Lig sadece 12 maç uzağımızda. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftar biraz gayret edebilsek bu büyük camia 15 yıllık hasrete son verecektir. Ama önce inanmamız lazım. İş oradan başlıyor çünkü. Bakıyorum sosyal medyaya, gazetelerin internet sitelerine hem olumsuz, hem karamsar yorumlar. Camiada negatif bir hava var. Bu olmaz. Dünkü yazımda her şey elimizde, 12 maçı kazanırsak Göztepe’nin ne yaptığının hiçbir önemi yok, şampiyon oluyoruz demiştim.

20 BİN KİŞİ GELSİN BAKALIM

Yazımın altına, “Sen buna inanıyor musun ?” diye yorum göndermişler. Elbette inanıyorum. Kuşkusuz 12’de 12’nin garantisini veremem ama kalan 6 iç saha maçını 20 binin üzerinde taraftara oynayalım, o müthiş atmosferi oluşturalım rakiplerin buradan çıkamayacağını inançla, iddiayla haykırabilirim. Deplasmanda zaten iyiyiz. Bir bakıma iç saha performansımız bizi hedefe taşıyacak. Kendi evimizde en yüksek puanı kazanmamız da, taraftarın tribünleri doldurmasından geçiyor.

GÖREVİNİ YAP, SONRA HESAP SOR

Dün sordum Passolig’de kaç bilet satıldı diye, aldığım yanıt tam bir şoktu. İki gün sonra şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacağız, sadece 348 kişi bilet almış. Bu olmaz. Maç günü gişelerde hareketlilik oluyor, 8-9 bin kişi geliyor ama yetmez. Ön satışlarda 7-8 binleri, hatta 10 bini bulmalı, maç günüyle birlikte 20 binleri aşmalıyız. Ne demişti Ertuğrul Sağlam bizim yayında, “Herkes önce kendi görevini yapsın, sonra diğerlerini sorgulasın”. Çok doğru. Taraftarın birinci önceliği tribünleri doldurmaktır. Sen yap görevini doldur tribünü ondan sonra hocaya, futbolculara hesabını sor.

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

İddiayla yazıyorum kalan iç saha maçlarını 20 binin üzerinde taraftara oynayalım, çok zor puan kaybı yaparız. Bu performansta bizi hedefe taşır. Aslında bu kadar da basit. Her şey bizim elimizde derken biraz da bunu ima ettim. Göztepe ile içerde oynayacak olmanın avantajına vurgu yaptım. Bizim çok iyi bir teknik direktörümüz var. Bu ligin tartışmasız en iyisi. Yeni katılımlarla birlikte eksiklerimiz giderildi, bizi hedefe taşıyacak kadroya da sahibiz. Taraftarımız da devreye girdiğinde, tribünleri doldurduğunda kimse merak etmesin doğrudan Süper Lig’e çıkarız. Buna inanalım ve gereğini yapalım.

Bu hiç olmadı işte Suadiyespor

Çarşamba günü öğleden sonra öğrendim. Amatör Süper Lig’de düşecek takımların kaderini belirleyecek Kandıra Belediye GB maçına Suadiyespor çıkmayacakmış. Tertip kuruluna dilekçeyle başvurup Kandıra’ya gitmeyeceklerini belirtmişler.

İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİM

Başta inanmadım, programa birkaç kere baktım gözümden kaçmış olabilir diye ama Kandıra-Suadiye maçını göremedim. Gerçekten de Suadiyespor son maça çıkmayacakmış. İlk duygum şaşkınlık, ikincisi üzüntü oldu. Suadiyespor’a hiç yakıştıramadım, beni büyük hayal kırıklığına uğrattılar. Son haftaya üç takım düşme potasında giriyor. Kandıra’nın 26, Sırrıpaşa’nın 27, maçlarını tamamlayan Güneşspor’un 28 puanı var. Son hafta Kandıra-Suadiye ve Doğantepe-Sırrıpaşa maçlarından çıkacak sonuçlar düşecek takımı belirleyecekti.

ÖYLE BİR LÜKSLERİ YOKTU

Sırrıpaşa ile Kandıra’ya son maçlarda beraberlik yetmiyordu, kazanmaları gerekiyordu. Güneşspor’un ligde kalabilmesi için bu iki takımdan en az birinin puan kaybı lazımdı. Son haftayı BAY geçen Güneşspor’un kaderi iki maçtan gelecek haberler belirleyecekti. Ligde iddiası biten takımların genelde son maçlara gitmediği oluyor ama gerek Suadiye, gerekse Doğantepe’nin böyle bir lüksü yoktu. Çünkü kader belirleyecek maçlar oynayacaklardı. Biliyorum Suadiye takımının sakatı, cezalıları var, ayrılanlar da olmuş, son maçlara 11 kişi bulup güçlükle çıkıyorlardı.

Doğantepe’nin durumu da farklı değildi. Ki, geçen hafta Doğantepe ile Suadiye’nin birbirleriyle maçı vardı. Doğantepe 10 kişiyle maça çıkmış ve 8 gollü yenilgi almıştı.

DOĞANTEPE NASIL ÇIKIYOR ?

Bir tarafta 10 kişi sahaya çıkıp 8 gollü yenilgi almış bir takım, diğer yanda 11 kişiyle sahaya çıkıp 8 gollü galibiyet alan takım. Bir hafta sonra hangi takım sahaya çıkmasa doğal karşılanır ?

Gel gelelim Doğantepe son maçına çıkıyor, Suadiyespor ise çıkmıyor. Sahaya çıkacak adamımız yok gerekçesini sunmuşlar tertip kuruluna. Talimatlara uygun bir gerekçe ama hiç etik değil. Suadiye takımı bir şekilde o maça gitmeli, o maçı oynamalıydı. Kuşkusuz ki, sahaya çıksalar bile kaybetme ihtimalleri yüksekti ama o farklı bir konu. Ligin kaderinin belirleneceği haftada hiç maça gitmemekle, sahaya çıkıp yenilmez arasında çok önemli fark var. Bir an empati yapsınlar, kendilerini Güneşspor’un yerine koysunlar. Ne tepki verirlerdi onu düşünsünler. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın derler.

Son sözüm şudur ki, Doğantepe benden kocaman bir alkış aldı, kusura bakmasın Suadiyeli dostlar sınıfta kaldı.

Selim Eryılmaz dönüyor

Spor basınında en sevdiğim ve en çalışkan olarak gördüğüm isimlerden biridir Selim Eryılmaz. Uzun süredir TV 41’’in Spor Müdürlüğünü yapıyor, 3.Devre programını yönetiliyor. Yaklaşık bir aydır ekranlarda yok. Yakın çevresi, dostları biliyordur ama bilmeyenler de vardır, merakları giderecek o bilgiyi aktarmak isterim. Sevgili Selim, bir süre önce prostat ameliyatı oldu. Başka şeylerden şüphelenildi, biyopsi yapıldı. Çok şükür sonuçlar temiz çıktı. Rapor süresini de bitiren sevgili Selim, muhtemelen pazartesi akşamı programda olacak. Kardeşime geçmiş olsun diliyorum.