Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Taraftar inansın bu takımı Süper Lig’e çıkartır
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Ara transfer dönemi sonuçlandı, bizi Süper Lig’e taşıyacağına inandığımız kadromuz artık şekillendi. Yeni bir takviye yapamayacağımıza, başka anlamda bu futbolcularla sezonu tamamlamamız gerektiğine göre bize düşen görev, sorumluluk bu ekibe inanmak ve sonuna kadar destek vermektir.

TAKIMIN MORALE İHTİYACI VAR

Her kayıptan sonra sosyal medyadan ciddi bir saldırı oluyor. Bu da futbolcuları etkiliyor. Ertuğrul Sağlam’ın altını çizdiği gibi takımın moralinin artması gerekiyor. Psikoloji bu oyunun yüzde 50’si. Şunu da unutmamak lazım. Sadece yönetimin, teknik ekibin ve futbolcuların gayretiyle, azmiyle hedefe varılamaz. Taraftarsız olmaz. Ancak hep birlikte başarabiliriz. Onun için kalan iç saha maçlarını mümkün olduğunca dolu ve coşkulu tribünler önünde oynamalıyız. Bir anlamda 12’inci adam takıma yardımcı olmalı, desteğini göstermeli.

ÖNCE İNANMAMIZ LAZIM

Tarihi bir fırsat var elimizde ama farkında değiliz. Süper Lig sadece 12 maç uzağımızda. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftar biraz gayret edebilsek bu büyük camia 15 yıllık hasrete son verecektir. Ama önce inanmamız lazım. İş oradan başlıyor çünkü. Bakıyorum sosyal medyaya, gazetelerin internet sitelerine hem olumsuz, hem karamsar yorumlar. Camiada negatif bir hava var. Bu olmaz. Dünkü yazımda her şey elimizde, 12 maçı kazanırsak Göztepe’nin ne yaptığının hiçbir önemi yok, şampiyon oluyoruz demiştim.

20 BİN KİŞİ GELSİN BAKALIM

Yazımın altına, “Sen buna inanıyor musun ?” diye yorum göndermişler. Elbette inanıyorum. Kuşkusuz 12’de 12’nin garantisini veremem ama kalan 6 iç saha maçını 20 binin üzerinde taraftara oynayalım, o müthiş atmosferi oluşturalım rakiplerin buradan çıkamayacağını inançla, iddiayla haykırabilirim. Deplasmanda zaten iyiyiz. Bir bakıma iç saha performansımız bizi hedefe taşıyacak. Kendi evimizde en yüksek puanı kazanmamız da, taraftarın tribünleri doldurmasından geçiyor.

GÖREVİNİ YAP, SONRA HESAP SOR

 Dün sordum Passolig’de kaç bilet satıldı diye, aldığım yanıt tam bir şoktu. İki gün sonra şampiyonluk yolunda kritik maça çıkacağız, sadece 348 kişi bilet almış. Bu olmaz. Maç günü gişelerde hareketlilik oluyor, 8-9 bin kişi geliyor ama yetmez. Ön satışlarda 7-8 binleri, hatta 10 bini bulmalı, maç günüyle birlikte 20 binleri aşmalıyız. Ne demişti Ertuğrul Sağlam bizim yayında, “Herkes önce kendi görevini yapsın, sonra diğerlerini sorgulasın”. Çok doğru. Taraftarın birinci önceliği tribünleri doldurmaktır. Sen yap görevini doldur tribünü ondan sonra hocaya, futbolculara hesabını sor.

HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE

 İddiayla yazıyorum kalan iç saha maçlarını 20 binin üzerinde taraftara oynayalım, çok zor puan kaybı yaparız. Bu performansta bizi hedefe taşır. Aslında bu kadar da basit. Her şey bizim elimizde derken biraz da bunu ima ettim. Göztepe ile içerde oynayacak olmanın avantajına vurgu yaptım. Bizim çok iyi bir teknik direktörümüz var. Bu ligin tartışmasız en iyisi. Yeni katılımlarla birlikte eksiklerimiz giderildi, bizi hedefe taşıyacak kadroya da sahibiz. Taraftarımız da devreye girdiğinde, tribünleri doldurduğunda kimse merak etmesin doğrudan Süper Lig’e çıkarız. Buna inanalım ve gereğini yapalım.

 

Taraftar inansın bu takımı Süper Lig’e çıkartır

Bu hiç olmadı işte Suadiyespor

Çarşamba günü öğleden sonra öğrendim. Amatör Süper Lig’de düşecek takımların kaderini belirleyecek Kandıra Belediye GB maçına Suadiyespor çıkmayacakmış. Tertip kuruluna dilekçeyle başvurup Kandıra’ya gitmeyeceklerini belirtmişler.

İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİM

Başta inanmadım, programa birkaç kere baktım gözümden kaçmış olabilir diye ama Kandıra-Suadiye maçını göremedim. Gerçekten de Suadiyespor son maça çıkmayacakmış. İlk duygum şaşkınlık, ikincisi üzüntü oldu. Suadiyespor’a hiç yakıştıramadım, beni büyük hayal kırıklığına uğrattılar. Son haftaya üç takım düşme potasında giriyor. Kandıra’nın 26, Sırrıpaşa’nın 27, maçlarını tamamlayan Güneşspor’un 28 puanı var. Son hafta Kandıra-Suadiye ve Doğantepe-Sırrıpaşa maçlarından çıkacak sonuçlar düşecek takımı belirleyecekti.

ÖYLE BİR LÜKSLERİ YOKTU

Sırrıpaşa ile Kandıra’ya son maçlarda beraberlik yetmiyordu, kazanmaları gerekiyordu. Güneşspor’un ligde kalabilmesi için bu iki takımdan en az birinin puan kaybı lazımdı. Son haftayı BAY geçen Güneşspor’un kaderi iki maçtan gelecek haberler belirleyecekti. Ligde iddiası biten takımların genelde son maçlara gitmediği oluyor ama gerek Suadiye, gerekse Doğantepe’nin böyle bir lüksü yoktu. Çünkü kader belirleyecek maçlar oynayacaklardı. Biliyorum Suadiye takımının sakatı, cezalıları var, ayrılanlar da olmuş, son maçlara 11 kişi bulup güçlükle çıkıyorlardı.
Doğantepe’nin durumu da farklı değildi. Ki, geçen hafta Doğantepe ile Suadiye’nin birbirleriyle maçı vardı. Doğantepe 10 kişiyle maça çıkmış ve 8 gollü yenilgi almıştı.

DOĞANTEPE NASIL ÇIKIYOR ?

Bir tarafta 10 kişi sahaya çıkıp 8 gollü yenilgi almış bir takım, diğer yanda 11 kişiyle sahaya çıkıp 8 gollü galibiyet alan takım. Bir hafta sonra hangi takım sahaya çıkmasa doğal karşılanır ?

Gel gelelim Doğantepe son maçına çıkıyor, Suadiyespor ise çıkmıyor. Sahaya çıkacak adamımız yok gerekçesini sunmuşlar tertip kuruluna. Talimatlara uygun bir gerekçe ama hiç etik değil. Suadiye takımı bir şekilde o maça gitmeli, o maçı oynamalıydı. Kuşkusuz ki, sahaya çıksalar bile kaybetme ihtimalleri yüksekti ama o farklı bir konu. Ligin kaderinin belirleneceği haftada hiç maça gitmemekle, sahaya çıkıp yenilmez arasında çok önemli fark var. Bir an empati yapsınlar, kendilerini Güneşspor’un yerine koysunlar. Ne tepki verirlerdi onu düşünsünler. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın derler.

Son sözüm şudur ki, Doğantepe benden kocaman bir alkış aldı, kusura bakmasın Suadiyeli dostlar sınıfta kaldı.

 

Taraftar inansın bu takımı Süper Lig’e çıkartır

Selim Eryılmaz dönüyor 

Spor basınında en sevdiğim ve en çalışkan olarak gördüğüm isimlerden biridir Selim Eryılmaz. Uzun süredir TV 41’’in Spor Müdürlüğünü yapıyor, 3.Devre programını yönetiliyor. Yaklaşık bir aydır ekranlarda yok. Yakın çevresi, dostları biliyordur ama bilmeyenler de vardır, merakları giderecek o bilgiyi aktarmak isterim. Sevgili Selim, bir süre önce prostat ameliyatı oldu. Başka şeylerden şüphelenildi, biyopsi yapıldı. Çok şükür sonuçlar temiz çıktı. Rapor süresini de bitiren sevgili Selim, muhtemelen pazartesi akşamı programda olacak. Kardeşime geçmiş olsun diliyorum.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL